Với vai trò kết nối chiến lược, hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng và định hướng hình thành lõi đô thị mới phía Bắc Hạ Long, đây là khu vực được kỳ vọng đón đầu làn sóng đầu tư trong giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố.

Quỹ đất tại khu vực Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh ngày càng thu hẹp

Trong những năm gần đây, Quảng Ninh liên tục khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng năng động nhất miền Bắc. Đây là địa phương hiếm hoi hội tụ đầy đủ các loại hình hạ tầng chiến lược gồm cao tốc, sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu và cửa khẩu quốc tế. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài hơn 80 km kết nối trực tiếp với Sân bay quốc tế Vân Đồn, đồng thời tạo hành lang giao thương xuyên biên giới với Trung Quốc thông qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Tuyến cao tốc này cũng là tuyến duy nhất tại Việt Nam kết nối liên thông với ba sân bay quốc tế gồm Nội Bài, Cát Bi và Vân Đồn.

Hạ Long đang là địa phương hưởng lợi trực tiếp nhất từ làn sóng phát triển của Quảng Ninh Ảnh: Báo Chính phủ

Với những lợi thế về hạ tầng và tăng trưởng kinh tế, Hạ Long đang là địa phương hưởng lợi trực tiếp nhất từ làn sóng phát triển của Quảng Ninh.

Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, dịch vụ cùng dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào Hạ Long đang thúc đẩy nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và bất động sản ven biển. Những vị trí sở hữu tầm nhìn trực diện ra vịnh hoặc có khả năng tiếp cận mặt nước hiện không còn nhiều, trở thành dòng tài sản khan hiếm với giá trị gia tăng bền vững và luôn nằm trong tầm ngắm của giới đầu tư.

Tâm điểm mới

Những năm gần đây, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm được triển khai quanh khu vực Vịnh Cửa Lục, tạo nên mạng lưới giao thông đa tầng hiếm có. Trong đó, cầu Tình Yêu (Cửa Lục 1) và cầu cầu Bình Minh (Cửa Lục 3) đã đưa vào khai thác, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa hai bờ vịnh, mở rộng không gian phát triển về phía Bắc. Bên cạnh đó, cầu Cửa Lục 2 cùng đề xuất đầu tư hầm xuyên Vịnh Cửa Lục đang được nghiên cứu, hứa hẹn hoàn thiện hệ thống kết nối liên hoàn giữa các khu vực trọng điểm của Hạ Long.

Song song với hệ thống cầu vượt vịnh, các dự án giao thông quy mô lớn như tuyến đường ven biển phía Tây Bắc Vịnh Cửa Lục, tuyến đường bao biển kéo dài và kế hoạch mở rộng Quốc lộ 279 đang từng bước hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, tạo động lực phát triển mới cho khu vực. Khi các công trình này hoàn thiện, Vịnh Cửa Lục không chỉ là điểm trung chuyển giao thông mà còn trở thành trung tâm kết nối giữa các khu du lịch, khu đô thị và các cực phát triển kinh tế mới của thành phố.

Theo định hướng quy hoạch dài hạn, khu vực phía Bắc Vịnh Cửa Lục được xác định là không gian phát triển chiến lược của Hạ Long trong tương lai. Theo đó, những dự án hiện diện tại khu vực trung tâm Vịnh Cửa Lục được đánh giá có nhiều lợi thế đón đầu xu hướng phát triển. Nổi bật trong số đó là Noble Palace Ha Long - dự án đô thị thương mại, dịch vụ và nghỉ dưỡng quy mô khoảng 97,36 ha tọa lạc giữa hại trục đường Trần Phú và đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh. Dự án nằm tại khu vực trung tâm Vịnh Cửa Lục, nơi kết nối trực tiếp giữa khu đô thị Hòn Gai hiện hữu với không gian phát triển phía Bắc thành phố.

Lợi thế lớn của Noble Palace Ha Long đến từ vị trí nằm giữa mạng lưới hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh quanh Vịnh Cửa Lục. Từ dự án, cư dân và nhà đầu tư có thể kết nối thuận tiện tới trung tâm Hạ Long thông qua các trục giao thông hiện hữu, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống cầu vượt vịnh như Cửa Lục 1, Cửa Lục 2, Cửa Lục 3 cùng các tuyến đường ven biển và đường bao vịnh đang từng bước hoàn thiện.

Đáng chú ý, khi định hướng phát triển đô thị của Hạ Long đang mở rộng về phía Bắc Vịnh Cửa Lục, khu vực này được kỳ vọng sẽ hình thành một lõi đô thị mới với các chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ và du lịch hiện đại. Điều này giúp Noble Palace Ha Long không chỉ sở hữu lợi thế về kết nối mà còn nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ quá trình dịch chuyển dân cư, dòng vốn đầu tư và các hoạt động kinh tế mới của thành phố.

"Noble Palace Ha Long - Đô thị được đầu tư phát triển bởi đơn vị Vinacominland". Ảnh phối cảnh dự án

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh quỹ đất tại Vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm, những dự án hiện diện tại khu vực trung tâm Vịnh Cửa Lục sẽ có nhiều cơ hội gia tăng giá trị khi hạ tầng hoàn thiện và không gian đô thị tiếp tục mở rộng. Với vị trí nằm trên trục kết nối chiến lược của khu vực phía Bắc vịnh, Noble Palace Ha Long được kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng hình thành trung tâm phát triển mới của Hạ Long trong dài hạn.

(Nguồn: Vinacominland)