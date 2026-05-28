Tương tự các đô thị lớn trên thế giới, căn hộ mặt sông Hàn luôn được giới tinh hoa săn đón. Ảnh: Ánh Dương.

BĐS sông Hàn ngày một khan hiếm nguồn cung

Tại nhiều đô thị lớn như London, New York, Paris hay Seoul, BĐS mặt sông luôn được săn đón bởi khả năng tăng giá bền vững cùng nguồn cung giới hạn.

Theo Knight Frank (2025), BĐS mặt nước tại Anh có giá trị cao hơn trung bình 51% so với sản phẩm tương đương. Riêng BĐS ven sông nội đô tăng khoảng 24% nhờ sự khan hiếm và xu hướng nắm giữ dài hạn của giới tinh hoa. Báo cáo nhấn mạnh đây là khối tài sản hữu hạn, có thể mất nhiều năm mới xuất hiện cơ hội sở hữu tương tự trên thị trường.

Đà Nẵng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Sau hơn hai thập kỷ phát triển, quỹ đất trung tâm sát sông Hàn gần như không còn nhiều dư địa. Dòng sông biểu tượng này không chỉ là sân khấu của Lễ hội Pháo hoa quốc tế DIFF mà còn là “trục xương sống” cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch, thương mại, tài chính và lưu trú cao cấp.

Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF biến sông Hàn thành tâm điểm thu hút hàng triệu du khách. Ảnh: Ánh Dương.

Sức hút của sông Hàn càng gia tăng khi Đà Nẵng định hướng trở thành Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do (FTZ). Lực hút này kéo theo dòng vốn quốc tế và cộng đồng chuyên gia cao cấp, đẩy nguồn cầu lưu trú hạng sang tại trung tâm tăng vọt. Giới đầu tư nhận định, Đà Nẵng càng vươn tầm quốc tế, giá trị mỗi mét vuông ven sông Hàn sẽ càng thiết lập mặt bằng mới.

Thực tế tại các dự án đã bàn giao cho thấy, những nhà đầu tư xuống tiền sớm ven sông Hàn không chỉ hưởng lợi từ biên độ tăng giá mà còn thu về dòng tiền khai thác ổn định. Điển hình như tòa The Panoma (Sun Cosmo Residence), dù mới bàn giao nửa năm nhưng mức giá thuê đã đạt 18-42 triệu đồng/tháng, đặc biệt ở các căn view trực diện sông. Nhiều căn đã đủ điều kiện cấp sổ, sẵn sàng sang nhượng thứ cấp nhưng tỷ lệ bán lại rất hiếm.

“Tôi từng tính mua để lướt sóng nhưng sau khi nhận nhà thì quyết định giữ dài hạn. BĐS ven sông Hàn là tài sản không thể nhân bản”, anh Minh Long, một nhà đầu tư chia sẻ.

Sức hút tương tự cũng ghi nhận tại các dự án khác mang thương hiệu Sun Property tại Đà Nẵng. Bộ ba tòa Symphony 1, 2, 3 (Sun Symphony Residence) đang lần lượt bàn giao sau hai năm ra mắt; trong khi chủ nhân các căn hộ Sun Ponte Residence cũng đang khẩn trương hoàn thiện nội thất để sớm an cư hoặc khai thác cho thuê.

Tổ hợp Sun Symphony Residence bàn giao đúng tiến độ, hứa hẹn sớm đem lại dòng tiền cho nhà đầu tư. Ảnh: Ánh Dương.

Symphony 5 đón sóng tăng giá dài hạ

Trong bối cảnh “tấc đất tấc vàng”, tháp căn hộ Symphony 5 - mảnh ghép hoàn thiện Sun Symphony Residence - được xem là một trong những cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ cao cấp soi bóng sông Hàn ngay lõi trung tâm thành phố.

Symphony 5 tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Văn Duyệt, sở hữu vị trí trực diện sông Hàn. Dự án được phát triển trên quỹ đất thương mại dịch vụ hơn 11.000m2 với quy mô 31 tầng, cung cấp hơn 1.200 căn hộ đa dạng loại hình.

Tầm nhìn "triệu đô" từ tháp Symphony 5. Ảnh: Sun Property.

Bà Trần Thị Thắm - Giám đốc chi nhánh Smart Property & Partners phân tích: “Symphony 5 sở hữu lợi thế kết nối hoàn hảo khi chỉ mất 3-5 phút để tiếp cận chuỗi tiện ích giải trí hàng đầu. Nằm kề khán đài pháo hoa DIFF, cách cầu Sông Hàn, cầu Rồng vài bước chân và dễ dàng di chuyển đến biển Mân Thái, Da Nang Downtown hay sân bay, đây là tọa độ vàng đón trọn hàng triệu lượt khách và sẽ không ngừng gia tăng giá trị”.

Đặc biệt, Symphony 5 còn hưởng lợi từ 19.000m2 không gian sinh thái của quần thể, bao gồm công viên thể thao tích hợp sân pickleball, bóng rổ, công viên ven sông, công viên trung tâm và bến du thuyền. Cư dân còn tận hưởng đặc quyền sống “như nghỉ dưỡng” với hơn 20 tiện ích nội khu: phòng gym, spa, hồ bơi phong cách resort, kids club và vườn trên cao tầng 27. Hệ tiện ích này là "thỏi nam châm" thu hút khách thuê quốc tế và chuyên gia cao cấp - tệp khách dự báo tăng mạnh theo tốc độ quốc tế hóa của Đà Nẵng.

Bể bơi phong cách resort - một trong những mảnh ghép kiến tạo chất sống thăng hoa tại Symphony 5. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Khi Đà Nẵng liên tục thăng hạng hạ tầng, du lịch và định vị thành trung tâm kinh tế khu vực, BĐS trực diện sông Hàn lọt vào “mắt xanh” của giới đầu tư. Symphony 5 hứa hẹn không chỉ là kênh trú ẩn an toàn, sinh dòng tiền đều đặn, mà còn là khối tài sản biểu tượng vững bền trên quỹ đất vàng.

Đà Nẵng - “Toạ độ trú ẩn” của giới tinh hoa quốc tế

(Nguồn: Sun Property)