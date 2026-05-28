Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, Tổ trưởng Tổ Công tác 1645, vừa chủ trì buổi làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho người mua nhà tại nhiều dự án trên địa bàn thành phố.

Một trong những dự án được xem xét trong đợt này là khu phức hợp Golden Mansion tại số 119 Phổ Quang, phường Đức Nhuận, do Công ty TNHH Nova Sagel thuộc hệ sinh thái Novaland làm chủ đầu tư. Dự án gồm 33 căn thấp tầng và một tòa chung cư cao 22 tầng với 693 căn hộ cùng 11 căn thương mại dịch vụ.

Tại cuộc họp chiều 27/5, lãnh đạo Sở này yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh sau khi Hội đồng thẩm định giá đất xác định khoản phải nộp của toàn dự án.

Trước đó, UBND TPHCM yêu cầu hoàn tất việc xác định giá đất trong tháng 5/2026. Cơ quan chuyên môn đang hoàn thiện phương án để trình Hội đồng thẩm định xem xét trong tháng 6/2026. Trước mắt, thành phố thống nhất chủ trương cấp sổ hồng cho cư dân, đồng thời tạm giữ lại phần thương mại của dự án để tiếp tục xử lý theo quy định.

Gần 700 căn hộ tại khu phức hợp Golden Mansion sắp được cấp sổ hồng. Ảnh: Anh Phương

Cùng với Golden Mansion, dự án The Grand Manhattan tại số 100 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh cũng có bước tiến pháp lý đáng chú ý.

Theo Novaland, dự án được miễn tiền sử dụng đất do thực hiện chủ trương tái định cư tại chỗ và không thay đổi ranh dự án trong quá trình triển khai. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và đang phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Đối với dự án Golden Mansion, trước đó, Văn phòng UBND TPHCM đã ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố. Cụ thể, thống nhất tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết nhằm sớm hoàn tất nghĩa vụ tài chính, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xác định giá đất trong tháng 5/2026.

Ngoài các dự án của Novaland, Tổ Công tác 1645 cũng xem xét tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án khác như chung cư H9BC, Khu nhà ở Lan Anh, Khu nhà ở Rạch Lào, dự án 25D Nguyễn Văn Đậu và khu A8, A9 Khu dân cư Phú Xuân.

TPHCM hiện tiếp tục rà soát, tháo gỡ pháp lý cho hơn 800 dự án bất động sản và khu đất có nguồn gốc nhà nước còn tồn đọng.