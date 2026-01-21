Quyền thành lập hộ kinh doanh

Nghị định số 168/2025/NĐ-CP (Nghị định 168) về đăng ký doanh nghiệp, Chính phủ nêu rõ quy định về hộ kinh doanh và đăng ký hộ kinh doanh.

Theo đó, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập thì các thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên làm người đại diện hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Văn bản ủy quyền của các thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm người đại diện hộ kinh doanh phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trong một số trường hợp, hộ kinh doanh không cần phải đăng ký kinh doanh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh, trừ các trường hợp sau đây:

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

- Người không được thành lập hộ kinh doanh theo quy định của luật.

Đăng ký hộ kinh doanh là việc cá nhân hoặc hộ gia đình thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và các nghĩa vụ đăng ký khác theo quy định của nghị định này.

Chủ hộ kinh doanh là cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm người đại diện hộ kinh doanh.

Các trường hợp hộ kinh doanh không cần đăng ký kinh doanh

Nghị định 168 cũng quy định một số trường hợp hộ kinh doanh không cần đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Một là hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối. Những hộ này hoạt động kinh doanh liên quan đến sản xuất, nuôi trồng và khai thác các sản phẩm từ tự nhiên.

Hai là những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động (không có địa điểm cố định).

Ba là người kinh doanh thời vụ (như bán hàng trong những ngày lễ, ngày hội...) cũng không phải đăng ký hộ kinh doanh.

Bốn là người làm dịch vụ có thu nhập thấp cũng không phải đăng ký hộ kinh doanh. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Trường hợp có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh, các đối tượng này đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại nghị định này.