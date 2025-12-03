Chàng trai trong video là anh Trần Văn Tâm (quê Đồng Tháp), đã sang Nhật Bản làm việc được 3 năm và vừa về thăm gia đình. Khi ra sân bay quay lại Nhật, anh xách theo túi hơn 3kg gồm hơn 130 chiếc bánh bột lọc nhân tôm thịt, do mẹ chuẩn bị để mang sang làm quà cho bạn bè.

Tại quầy check-in, nhân viên hãng hàng không nhắc nhở anh tuyệt đối không được mang các món đồ này lên máy bay.

Do vậy, anh Tâm cố gắng ăn những chiếc bánh có nhân thịt, nhưng chỉ kịp ăn 30 chiếc, buộc phải bỏ đi 100 chiếc.

“Trước đây tôi chưa bao giờ mang thịt sang Nhật Bản nên không nắm rõ quy định. May mắn là được nhắc kịp, tránh gặp rắc rối hay bị phạt nặng”, anh Tâm chia sẻ.

Nhiều người dùng mạng bày tỏ tiếc nuối cho 100 chiếc bánh mà mẹ chàng trai đã kỳ công chuẩn bị. Tuy vậy, họ cho rằng, việc buộc phải bỏ lại bánh trước khi lên máy bay là hoàn toàn đúng đắn, bởi nếu cố tình mang sang nước bạn, anh có thể gặp rắc rối với các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, cũng có không ít người tỏ ra bất ngờ trước quy định này.

Chàng trai cố ăn hết 30 chiếc bánh bột lọc tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi bay sang Nhật Bản. Ảnh: Chụp màn hình

Theo website của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, pháp luật Nhật Bản quy định rất nghiêm ngặt việc mang thịt và các sản phẩm từ thịt từ nước ngoài vào nước này.

Nếu vi phạm, du khách có thể bị xử phạt tới 3 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 3 triệu yên (hơn 500 triệu đồng) đối với cá nhân, và 50 triệu yên (hơn 8,4 tỷ đồng) đối với tổ chức, cơ quan hoặc doanh nghiệp.

Quy định nghiêm ngặt này nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, cúm gia cầm và nhiều loại sâu bệnh gây hại thực vật.

Nhân viên kiểm dịch động vật tại sân bay có quyền kiểm tra toàn bộ hành lý, đặt câu hỏi, thu giữ và tiêu hủy ngay các sản phẩm bị cấm. Nếu du khách không khai báo, cơ quan kiểm dịch sẽ lưu lại hộ chiếu và thẻ lên máy bay, đồng thời xử phạt theo quy định.

Theo Tổ chức Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), quy định này áp dụng cho cả đồ dùng cá nhân, quà tặng, hàng mua tại sân bay hay các sản phẩm đã chế biến, hút chân không; bao gồm mọi sản phẩm có nguồn gốc từ động vật móng chẻ (như bò, lợn, cừu, dê, hươu...), ngựa, gia cầm, chó, thỏ và ong.

Các mặt hàng bị cấm gồm: thịt và nội tạng ở mọi dạng (tươi, đông lạnh, nấu chín, chế biến); khô bò, giăm bông, xúc xích, thịt xông khói, bánh bao nhân thịt; trứng và vỏ trứng; xương, mỡ, da, lông, gân, móng, sừng; sữa tươi và một số sản phẩm từ sữa; rơm và cỏ khô từ các khu vực nhất định.

Nhật Bản còn sử dụng chó nghiệp vụ để tuần tra tại sân bay quốc tế. Ảnh: LiveJapan

Khi đến Nhật, du khách phải kiểm tra tại quầy Kiểm dịch động vật ở khu vực nhận hành lý. Ngay cả sản phẩm nằm trong danh mục được phép cũng có thể bị từ chối nếu đã mở bao bì trước khi kiểm tra.

Tháng 7/2019, một nữ du học sinh Việt Nam đã bị Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo bắt giữ vì mang 360 quả trứng vịt lộn và 10kg nem chua vào nước này.

Không chỉ Nhật Bản, một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) đều quy định rất rõ về việc hành khách được phép mang những gì và cấm mang theo món đồ nào khi nhập cảnh.

Tháng 8/2024, một trường hợp hành khách mang theo bánh Trung thu của Việt Nam có nhân thịt lợn nhưng không khai báo. Khi nhập cảnh vào Đài Loan (Trung Quốc), người này phải nhận mức phạt lên tới 200.000 đài tệ (168 triệu đồng).

Tháng 3/2019, một du khách đến từ Việt Nam đã bị từ chối nhập cảnh do mang bánh tét vào Đài Loan.

Tổng hợp