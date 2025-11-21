Thuốc lá điện tử Tại Thái Lan, thuốc lá điện tử đã bị cấm từ năm 2014. Nếu bị phát hiện, người sử dụng sẽ chịu các mức phạt từ bị tịch thu đến phạt tiền, thậm chí phạt tù. Tuy nhiên nhiều khách quốc tế đến Thái Lan vẫn vi phạm vì họ không nắm được luật pháp quốc gia này. Từ đầu năm 2025, Chính phủ Thái Lan tiến hành cuộc chiến quyết liệt chống lại thuốc lá điện tử, không chỉ tập trung vào các đối tượng buôn lậu và phân phối mà còn bao gồm cả người sử dụng. Theo đó, người sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt với tội danh tiêu thụ sản phẩm bị cấm. Theo quy định của pháp luật Thái Lan, hành vi phạm tội này có thể bị phạt tù lên đến 5 năm và/hoặc bị phạt số tiền tương đương gấp 4 lần giá trị hàng hóa bị cấm, cùng với các khoản thuế.

Trái cây tươi Từ năm 2022, Cục Tin tức Quốc gia Thái Lan (National News Bureau of Thailand) đã ra cảnh báo với du khách và công dân đi du lịch nước ngoài, không nên mang theo rau, trái cây tươi khi nhập cảnh. Nếu muốn mang những đồ tươi sống này, buộc phải có giấy phép nhập khẩu. Nếu những món đồ này được tìm thấy trên người khách du lịch hoặc trong vali, giới chức tại các cửa khẩu sẽ thu giữ và có thể đưa ra các hình phạt: đóng tiền lên đến 20.000 baht (14 triệu đồng) hoặc ngồi tù 1 năm. Nhiều công ty du lịch ở Việt Nam cũng đã thông báo tới du khách tuyệt đối không được mang trái cây tươi khi du lịch Thái Lan. Thái Lan là điểm đến quốc tế thu hút rất đông du khách Việt Nam. Ảnh: Tạ Xuân Hương