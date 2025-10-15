Vị trí trung tâm liên kết

Hiếm phân khu nào như Flora Avenue, nằm tại vị trí cửa ngõ Đông Bắc của Sun Urban City, giữ vai trò như nút giao kết nối trọng yếu trong tổng thể siêu đô thị Sun Mega City.

Tuyến đường 36m chạy xuyên tâm phân khu, đóng vai trò mạch kết nối chính, khi liên thông trực tiếp với trục Võ Nguyên Giáp và tuyến 32m, đồng thời mở rộng hướng về tuyến Lê Duẩn - nút giao Liêm Tuyền. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận các trục huyết mạch cấp vùng như nút giao Phú Thứ, vành đai 5 vùng Thủ đô và đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong tương lai, tạo nên liên kết hoàn chỉnh giữa Sun Urban City và mạng lưới hạ tầng khu vực.

Phân khu Flora Avenue có ưu thế kết nối vượt trội. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bổ trợ cho kết nối nội khu, tuyến đường 32m chạy theo hướng Đông - Tây, liên thông trực tiếp từ Flora Avenue tới chuỗi công viên quy mô cũng như trục đại lộ lễ hội qua tuyến Điện Biên Phủ. Tuyến đường này đồng thời tạo mối liên kết liền mạch giữa Sun Urban City với hai đô thị thành phần Sun River City và Sun Legacy City, hình thành nên một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, gia tăng khả năng tiếp cận và giá trị khai thác thương mại cho toàn khu vực.

Hội tụ tiện ích, sống đa trải nghiệm

Không chỉ là việc tổ chức, sắp đặt từng nếp nhà, tuyến phố, quy hoạch Flora Avenue còn kể câu chuyện về cách kiến tạo không gian sống “hai trong một”, phản chiếu chất sống rực rỡ giữa lòng đô thị Sun Urban City.

Những dãy nhà phố thấp tầng nương mình bên đại lộ hoa. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Tại trung tâm, các dãy nhà phố và biệt thự thiết kế theo phong cách Indochine, mỗi nếp nhà đều rợp bóng cây, tạo nên không gian vừa yên bình, vừa gần gũi thiên nhiên. Với trái tim là đại lộ hoa rộng 98 m, quy mô hơn 10ha uốn lượn dọc dòng kênh thơ mộng.

Trong khi đó, bộ đôi căn hộ cao tầng Park Residence và Road Residence không chỉ ôm trọn không gian yên bình của các dãy nhà phố thấp tầng, mà còn mở ra mạch sống đậm chất giải trí ngay trong phân khu. Park Residence hướng ra trục đường 32m đối diện trực tiếp với bộ ba công viên Sun World, Công viên Thể thao và Công viên Sinh thái. Tọa lạc mặt tiền trục đường 36m, chỉ vài bước chân từ Road Residence, cư dân đã được tận hưởng không gian Công viên Văn hóa với thế giới giải trí phong phú.

Đặc quyền tận hưởng nhịp sống sôi động quanh các tòa căn hộ cao tầng. Ảnh minh họa: Sun Property

Toàn khu cũng được phát triển hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, để từ ngôi nhà mình, cư dân Flora Avenue có thể nhanh chóng tiếp cận trường mầm non, trường tiểu học, trường liên cấp 1-2-3, trường nghề, trung tâm dành cho người cao tuổi và đặc biệt là bộ ba vườn nội khu mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Khoản đầu tư “ba hời”

Vị trí hội tụ đủ ba quy chiếu vàng trong bất động sản “cận thị - cận giang - cận lộ”, Flora Avenue tạo nên “khoản hời nhân ba” về an cư, đầu tư và tích sản.

Thiết kế nhà phố Flora Avenue tối ưu khai thác thương mại. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Những căn nhà phố và biệt thự chiếm ưu thế tuyệt đối khi vừa sở hữu tầm nhìn cảnh quan đẹp, vừa nắm giữ vị trí đắt giá. Thiết kế được chăm chút tỉ mỉ, mặt tiền rộng từ 4-8m, mang đến cho chủ nhân khả năng tùy biến linh hoạt công năng, Với đòn bẩy giá trị từ đại lộ hoa, nơi đây sẽ sớm hình thành những tuyến phố thương mại sầm uất.

Chinh chiến nhiều năm tại thị trường miền Bắc, anh Đặng Nam (Hà Nội) đánh giá, sự cạnh tranh lớn về giá, trong khi vẫn sở hữu vị trí chiến lược và hệ tiện ích bài bản, được xem là yếu tố giúp nhà phố Flora Avenue nhanh chóng chiếm ưu thế trên thị trường.

Dòng khách hiện hữu từ chuỗi tiện ích đã đi vào vận hành. Ảnh: Ánh Dương

“Với khoảng giá 6-7 tỷ đồng/căn townhouse, chính sách bán hàng linh hoạt với chiết khấu lên đến 25%, đây là khoản đầu tư hợp lý trong bối cảnh mặt bằng giá nhà phố tại Hà Nội hiện đã chạm kỷ lục 1-2 tỷ đồng/m2.”- anh Nam phân tích.

Còn với bộ đôi căn hộ cao tầng tại Flora Avenue, giá trị thương mại và khả năng khai thác cho thuê được thể hiện rõ rệt nhờ vị trí đắc địa, nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch đón trọn dòng khách tấp nập từ chuỗi đại công viên.

Giá trị của Flora Avenue không chỉ hiện hữu trong tiềm năng khai thác ngắn hạn, mà còn ở yếu tố tích sản dài hạn. Khi phía Nam Hà Nội đang dần định hình diện mạo trung tâm mới với mạng lưới đại học, bệnh viện quy mô lớn, thị trường bất động sản vẫn còn dư địa dồi dào. Trong bức tranh đó, Sun Urban City đang nổi bật như một “điểm đến” sôi động, nơi hội tụ các hoạt động giải trí, lễ hội và thương mại sầm uất.

Sau dấu ấn của Art Residence cùng cặp đôi phân khu Kim Ngân - Kim Tiền, sự xuất hiện của Flora Avenue tiếp tục nối dài sức hút của chuỗi “tọa độ vàng” tại đô thị của Sun Group phía Nam Thủ đô.

Lệ Thanh