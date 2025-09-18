Thông tin trên được Sở Xây dựng TPHCM cung cấp tại buổi họp báo chiều 18/9 về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo đại diện Phòng Quản lý đường sắt đô thị, thành phố xác định đầu tư trong hai giai đoạn chính: 2026-2030 và 2031-2035. Thành phố phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào năm 2027, tạo tiền đề để khởi công đồng loạt 9 tuyến metro.

TPHCM sẽ khởi công 9 tuyến metro vào cuối năm 2027 với kinh phí 44 tỷ USD. Ảnh: Đào Phương.

9 tuyến này bao gồm: Metro số 2 với các đoạn Bến Thành – Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và Tham Lương – Củ Chi.

Metro Bến Thành – An Hạ.

Metro Hiệp Bình Phước - An Hạ.

Metro Đông Thạnh - Cảng hàng không Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Hiệp Phước.

Metro Long Trường – Xa lộ Hà Nội – cầu Sài Gòn – Bảy Hiền – Depot Đa Phước.

Metro Vành đai trong.

Metro Tân Kiên – Nguyễn Văn Linh - Thủ Thiêm – Thảo Điền – Thanh Đa – Khu công nghệ cao - Vinhomes Grand Park.

Hai tuyến liên kết vùng: Metro TP mới Bình Dương – Suối Tiên và Metro TP Thủ Dầu Một - TPHCM.

Ngoài ra, tập đoàn Vingroup cũng đang đề xuất đầu tư tuyến đường sắt kết nối khu trung tâm thành phố với Cần Giờ.

Phòng Quản lý đường sắt đô thị cho biết, tổng mức đầu tư 44 tỷ USD là con số sơ bộ, được tính toán dựa trên Đề án phát triển đường sắt đô thị TPHCM và các dự án liên kết với tỉnh Bình Dương (trước khi sáp nhập). Nguồn vốn được huy động từ nhiều kênh, bao gồm ngân sách nhà nước, và đặc biệt là nguồn vốn ngoài ngân sách thông qua việc khai thác giá trị tăng thêm từ đất trong khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

UBND TPHCM đã giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư cho 9 tuyến nêu trên. Hiện nay, Ban đang lập kế hoạch để hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật tổng thể, dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2025-2027.

Thành phố cũng đang khẩn trương xây dựng Đề án Huy động vốn đầu tư hệ thống đường sắt đô thị theo Kết luận số 49-KL/TW. Mục tiêu của Đề án là xây dựng một lộ trình triển khai cụ thể, đồng bộ và hiệu quả, với giải pháp tài chính vững chắc.

Trong đó, TPHCM đặc biệt chú trọng đến việc đa dạng hóa các nguồn lực tài chính, từ vốn ODA, ngân sách nhà nước, đến các hình thức hợp tác công - tư (PPP).

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính và một cơ chế phân bổ vốn minh bạch, ổn định được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho các dự án.