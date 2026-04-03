Lợi nhuận và hiệu quả sinh lời duy trì tăng trưởng vượt trội

Trong ba tháng đầu năm 2026, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.620 tỷ đồng, tăng trưởng 32,5% so với cùng kỳ năm 2025. Các chỉ số đo lường hiệu quả sử dụng vốn của Nam A Bank đang nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường với ROE đạt 21,5% (top 6 các ngân hàng - thống kê theo ROE của các ngân hàng niêm yết trong năm 2025), tăng mạnh so với mức 19,3% cùng kỳ, ROA duy trì đà tăng lên mức 1,3%.

Cụ thể, lợi nhuận từ dịch vụ đạt 147 tỷ đồng duy trì mức tăng trưởng 16%. Lợi nhuận kinh doanh giấy tờ có giá đạt 90 tỷ đồng, với mức tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

Tập trung tái cấu trúc nguồn vốn và tín dụng

Tính đến ngày 31/03/2026, Nam A Bank ghi nhận tổng tài sản ở mức gần 410.000 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Tổng tiền gửi từ tổ chức kinh tế, cá nhân và phát hành GTCG đạt hơn 217.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng hơn 7,2% so với cùng kỳ.

Về hoạt động tín dụng, Nam A Bank đạt hơn 201.000 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% so với cùng kỳ năm 2025 với trọng tâm tăng trưởng được định hướng tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất, thủy sản và các doanh nghiệp phi bất động sản, đồng thời giảm tỷ trọng tín dụng cho nhóm bất động sản theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Bên cạnh đó, tổng quy mô đầu tư trái phiếu Chính phủ (TPCP) và GTCG do các tổ chức tín dụng phát hành đạt hơn 46.000 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ.

Mới đây (ngày 31/03), Nam A Bank tiếp tục mở rộng hợp tác với BlueOrchard thông qua việc tiếp nhận thêm 20 triệu USD. Đây là bước triển khai đầu tiên trong gói hợp tác dự kiến có quy mô lên đến 40 triệu USD từ tổ chức này nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện, hướng tới nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam.

Nam A Bank ký kết hợp tác cùng IFC.

Cũng trong tháng 3 Nam A Bank gia nhập Chương trình tài trợ thương mại toàn cầu (GTFP) thuộc Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và IFC dự kiến triển khai gói tài trợ thương mại trị giá 50 triệu USD cho Nam A Bank. Đồng thời, Nam A Bank đang phối hợp với Proparco để xúc tiến việc phát triển và huy động nguồn lực tài chính xanh (dự kiến 30 triệu USD). Chuỗi hoạt động này đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong nỗ lực quốc tế hóa nguồn vốn bền vững cho Việt Nam.

Kiểm soát tốt chất lượng tài sản và tối ưu chi phí

Trong quý I, Nam A Bank có sự cải thiện đáng kể về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu (trước CIC) đã giảm mạnh xuống còn 1,63% (so với 2,1% cùng kỳ), tiến dần đến nhóm các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt trên thị trường. Đặc biệt, nợ nhóm 2 (trước CIC) giảm mạnh tới 67,9%, chỉ còn chiếm 0,52% tổng dư nợ.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) cũng được nâng lên quanh mức 57%, tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ lên mức 75%-80% so với nhóm ngân hàng tốt để tăng cường khả năng chống chịu của ngân hàng trước các biến động thị trường. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được kiểm soát chặt chẽ ở mức 39,2%, đến từ hiệu quả tối ưu hóa chi phí vận hành thông qua hoạt động chuyển đổi số.

Duy trì các chỉ số an toàn vốn và thanh khoản

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt hơn 22%, duy trì khẩu vị tương đối thận trọng của Nam A Bank (so với mức tối thiểu 10% của NHNN quy định). Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) được duy trì ở mức 10,5% trên ngưỡng yêu cầu tối thiểu 8% theo quy định của NHNN, tiếp tục đáp ứng các chuẩn mực quốc tế theo Basel III; đồng thời tiên phong triển khai việc tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn vốn theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN của NHNN.

Tầm nhìn chiến lược tăng vốn và vươn tầm quốc tế

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, Nam A Bank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.431 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong quý II và quý III/2026 thông qua ba hình thức: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Dự kiến phát hành hơn 343,1 triệu cổ phiếu - tỷ lệ 20%, tương ứng tăng hơn 3.431 tỷ đồng vốn điều lệ); Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP (Dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng); Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp (Dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ, tương ứng 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá).

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án thành lập Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên 100% vốn trong nước hoạt động tại VIFC. Việc hiện diện tại trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp ngân hàng tăng cường khả năng tiếp cận và huy động vốn quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm - dịch vụ tài chính cho các khách hàng có nhu cầu giao dịch xuyên biên giới, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế của Nam A Bank trên thị trường trong nước và ngoài nước.

(Nguồn: Nam A Bank)