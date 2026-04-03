Giá bạc trong nước hôm nay 3/4/2026

Mở cửa giao dịch sáng nay (3/4), giá bạc miếng tại Sacombank bật tăng 60.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, lên mức 2,748-2,844 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi của Sacombank cũng vọt lên ngưỡng 73,28-75,84 triệu đồng/kg, tăng mạnh 1,6 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua.

Chung xu hướng, tại Phú Quý, giá bạc miếng mở cửa phiên sáng nay vọt lên ngưỡng 2,742-2,827 triệu đồng/lượng, cao hơn chốt phiên hôm qua 73.000-75.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán. Giá bạc thỏi của Phú Quý cũng tăng vọt 1,95-2 triệu đồng/kg so với chốt phiên hôm qua, lên mức 73,12-75,39 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trong khi đó, tại Ancarat, giá bạc miếng sáng nay được giao dịch ở mức 2,738-2,823 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên hôm qua, bạc miếng của thương hiệu này tăng 83.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 86.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng mạnh 2,21-2,29 triệu đồng/kg so với chốt phiên hôm qua, lên ngưỡng 73,01-75,28 triệu đồng/kg (mua - bán).

Không phục hồi được như kỳ vọng, giá bạc tại thị trường trong nước quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/4. Đáng chú ý, bạc thỏi chỉ trong một ngày đã “bốc hơi” 1,52-4,32 triệu đồng/kg tuỳ thương hiệu.

Theo đó, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) chốt phiên giao dịch ở mức 2,688-2,784 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 162.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này cũng lao về ngưỡng 71,68-74,24 triệu đồng/kg, “bốc hơi” 4,32 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Tương tự, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng và bạc thỏi 999 loại 1kg của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý lần lượt đóng cửa ở mức 2,669-2,752 triệu đồng/lượng và 71,17-73,39 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với thời điểm mở cửa buổi sáng, giá bạc miếng của Phú Quý đã giảm 56.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 57.000 đồng/lượng ở chiều bán, trong khi bạc thỏi giảm 1,5-1,52 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng cũng đóng cửa ngưỡng 2,655-2,737 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 72.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 75.000 đồng/lượng ở chiều bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat cũng giảm mạnh 1,92-2 triệu đồng/kg so với lúc mở cửa, xuống còn 70,8-72,99 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc thế giới ngày 3/4/2026

Lúc 8h14 sáng 3/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới hồi phục mạnh và giao dịch ở ngưỡng 73 USD/ounce. Dù vậy, so với chốt phiên trước đó, giá bạc giao ngay vẫn giảm gần 2,08 USD mỗi ounce, tương đương giảm 2,76%.

Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 sau cú giảm sâu xuống mức 69,63 USD, sáng nay đã phục hồi lên 72,92 USD/ounce, chỉ còn giảm nhẹ 0,24 USD mỗi ounce so với chốt phiên trước đó.

Trên thị trường thế giới, lúc 20h20 ngày 2/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay sập mạnh, về ngưỡng 69,86 USD/ounce. So với chốt phiên trước đó, giá bạc giao ngay giảm sốc gần 7%, tương đương giảm 5,22 USD mỗi ounce.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng “bốc hơi” gần 8%, tương đương mức giảm 6,06 USD mỗi ounce, lùi sâu về sát ngưỡng 70 USD/ounce.

Giá bạc trên thị trường thế giới đồng loạt giảm sốc vào phiên giao dịch ngày thứ Năm, ngay sau bài phát biểu vào giờ vàng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, ông Trump không đưa ra thời điểm rõ ràng cho việc chấm dứt xung đột quân sự tại Trung Đông và cho biết Mỹ gần như đã đạt được các mục tiêu chiến lược tại Iran, đồng thời cảnh báo rằng chiến dịch quân sự có thể leo thang trong hai đến ba tuần tới.

Những phát biểu trên đã kéo đồng USD đi lên, trong bối cảnh đồng tiền này gần đây nổi lên như một kênh trú ẩn an toàn.

Cùng lúc, giá dầu tiếp tục tăng, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ theo hướng thắt chặt hơn. Diễn biến này đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, tạo thêm áp lực đối với các tài sản định giá bằng USD, trong đó có kim loại quý vàng và bạc.

Đáng chú ý, thị trường hiện đã loại bỏ khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất trong năm 2026, đảo chiều mạnh so với dự báo trước xung đột là sẽ có hai đợt giảm lãi suất.

Dự báo giá bạc

Về triển vọng của bạc, Ngân hàng UBS đã cắt giảm dự báo năm 2026 xuống 91,9 USD mỗi ounce từ mức 105 USD, mặc dù vẫn kỳ vọng kim loại này sẽ vượt trội hơn vàng khi giá tăng.

Chiến lược gia Joni Teves của UBS cảnh báo, với đặc tính vừa là kim loại quý vừa mang tính công nghiệp, bạc sẽ chịu tác động rõ nét nếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu, qua đó có thể làm giảm nhu cầu và ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, vị chuyên gia này cho rằng tỷ lệ vàng/bạc khó có khả năng quay lại vùng đáy thấp như đầu năm. Ông dự báo tỷ lệ này nhiều khả năng chỉ dao động trong khoảng 50–60, thay vì trở lại mức gần 40 như đã ghi nhận trước đó.

Trên thị trường, mục tiêu của phe mua là đưa giá bạc hợp đồng giao tháng 5 đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 80 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, phe bán đang hướng tới kịch bản kéo giá xuống dưới vùng hỗ trợ mạnh tại đáy tháng 3, tương ứng 61,21 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, các mức kháng cự gần được xác định tại 72,5 USD và 75 USD/ounce, trong khi vùng hỗ trợ gần nằm ở 70 USD và sâu hơn là mức đáy trong tuần 67,7 USD/ounce.