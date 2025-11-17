Quy Nhơn - Điểm đến đầu tư hấp dẫn trong làn sóng dịch chuyển

Thị trường BĐS đã đi qua giai đoạn trầm lắng để bước vào chu kỳ tái cấu trúc và phục hồi. Trong bức tranh đó, dòng tiền đầu tư có xu hướng “Nam tiến”: dịch chuyển từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc - nơi mặt bằng giá đã neo cao, để đến miền Nam và Nam Trung Bộ - những khu vực còn nhiều dư địa tăng giá và hạ tầng kết nối đang được đầu tư mạnh mẽ. Đặc biệt, dải đất Nam Trung Bộ còn thu hút nhà đầu tư nhờ lợi thế phát triển du lịch, cảnh quan sông biển phong phú, phân khúc sản phẩm đa dạng.

Quy Nhơn - Điểm đến hấp dẫn dòng vốn đầu tư BĐS. Ảnh phối cảnh dự án

Giữa làn sóng dịch chuyển ấy, Quy Nhơn nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ đầu tư. Địa phương ngày càng thăng hạng với sự nâng cấp/mở rộng của một loạt công trình trọng điểm: cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Quốc lộ 19, cảng Quy Nhơn, sân bay Phù Cát… Lợi thế về hạ tầng giao thông cùng danh lam thắng cảnh nổi tiếng cũng giúp Quy Nhơn đón hàng triệu lượt khách mỗi năm. Không những là một đô thị du lịch, địa phương còn được định vị là trung tâm khoa học công nghệ - AI của khu vực, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế.

Song song với dịch chuyển về địa lý, khẩu vị đầu tư của giới địa ốc cũng thay đổi đáng kể. Bên cạnh phân khúc căn hộ, BĐS thấp tầng cũng trở thành lựa chọn được ưa chuộng nhờ mang lại giá trị kép: vừa có thể khai thác cho thuê, kinh doanh tạo thu nhập thụ động, vừa là kênh tích lũy tài sản tiềm năng khi quỹ đất dần khan hiếm.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, thị trường hiện nay chứng kiến xu hướng “đầu tư chọn lọc”, khi người mua tìm kiếm sản phẩm đảm bảo pháp lý từ các chủ đầu tư uy tín, hạ tầng phát triển. Với riêng nhà đầu tư miền Trung, vị chuyên gia nhận định, các dự án xanh, chú trọng không gian sống, cảnh quan và tính bền vững đang được quan tâm hơn, vì đó là giá trị giúp bảo toàn tài sản lâu dài giữa bối cảnh biến đổi khí hậu và đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh.

Những thay đổi trong khẩu vị cũng khiến giới đầu tư đặt ra những yêu cầu cao hơn về sản phẩm và kênh tiếp cận. Các công ty môi giới uy tín, am hiểu thị trường địa phương, giúp người mua cập nhật thông tin nhanh chóng và nắm bắt cơ hội đúng thời điểm, được ưu tiên hơn cả.

Quy Nhơn Iconic - “tọa độ” đáp ứng mọi khẩu vị đầu tư

Khi dòng vốn dịch chuyển sang các thị trường tạo ra nhiều giá trị, những dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, quy hoạch đồng bộ và dư địa tăng giá rõ đang lọt vào tầm ngắm của nhà đầu tư, trong đó có Quy Nhơn Iconic.

Mới đây, Realty Holdings - nhà phát triển dự án Quy Nhơn Iconic, đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Navi (Navi Property) - đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm BĐS phân khúc hạng sang và cao cấp. Theo đó, Navi Property sẽ là Tổng đại lý khu vực miền Trung của dự án. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước hợp tác quan trọng giữa Realty Holdings và Navi Property, mà còn mở rộng mạng lưới phân phối chuyên nghiệp cho Quy Nhơn Iconic.

Cú bắt tay chiến lược giữa Realty Holdings và Navi Property - bước tiến giúp dự án mở rộng tiếp cận khách hàng miền Trung, bắt nhịp khẩu vị đầu tư và nhu cầu ngày càng tinh chọn của thị trường.

Đánh giá cao tính độc đáo của Quy Nhơn Iconic, đại diện Navi Property khẳng định: “Đây là dự án hiếm có, hội tụ đầy đủ tiêu chí mà mọi nhà đầu tư tìm kiếm: pháp lý vững vàng, quy hoạch bài bản và tiềm năng sinh lời rõ ràng. Dự án cũng góp phần nâng tầm diện mạo của đô thị Quy Nhơn nói riêng cũng như khu vực Nam Trung Bộ nói chung.”

Được quy hoạch theo phong cách làng sông phố biển, Quy Nhơn Iconic là dự án nổi bật tại Nam Trung Bộ, mang đến không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên, văn hóa truyền thống với nhịp sống năng động hiện đại, phù hợp xu thế phát triển bền vững mà giới đầu tư và người mua nhà ngày nay hướng đến.

Trong khuôn viên dự án, 60% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng. Với 50 tiện ích nội khu cao cấp, Quy Nhơn Iconic kiến tạo môi trường sống đầy đủ tiện nghi, phục vụ mọi nhu cầu học tập, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, kết nối cộng đồng… của cư dân.

Quy Nhơn Iconic ghi điểm với nhà đầu tư. Ảnh phối cảnh dự án

Bên cạnh không gian sống, pháp lý minh bạch cũng là yếu tố giúp Quy Nhơn Iconic trở thành “hàng hiếm” trên thị trường. Trong bối cảnh thị trường sàng lọc mạnh, đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn, nhất là với nhà đầu tư ưu tiên sản phẩm tích sản.

Lợi thế vị trí cũng củng cố thêm giá trị cho Quy Nhơn Iconic. Dự án nằm ven sông Hà Thanh, tiếp giáp Quốc lộ 19, chỉ cách trung tâm, bãi biển Quy Nhơn hay các điểm du lịch nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng chỉ trong 10-15 phút di chuyển.

Với pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch xanh, khả năng khai thác linh hoạt và vị trí chiến lược, Quy Nhơn Iconic đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí mà nhà đầu tư tìm kiếm: An toàn - tích sản - sinh lời. Dự án không đơn thuần là một sản phẩm BĐS, mà còn được kỳ vọng là biểu tượng mới của đô thị biển vùng Nam Trung Bộ, mở ra hành trình đầu tư - an cư bền vững.

Minh Hòa