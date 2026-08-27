Nhiều tài xế khá lo lắng khi từ ngày 27/8, Cục CSGT chính thức xử phạt lỗi “không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ 27/8 sẽ chính thức xử phạt lỗi “không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo Điều 11 Thông tư 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), tài xế xe sau phải giữ khoảng cách với xe trước tối thiểu 35, 55, 70 và 100m tương ứng với các dải tốc độ 60 km/h, trên 60-80 km/h, trên 80-100 km/h và từ trên 100-120 km/h. Nếu nơi đó có biển “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, khoảng cách phải không nhỏ hơn trị số ghi trên biển.

Nếu vi phạm, tài xế có thể bị phạt hành chính từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn sẽ bị phạt 20-22 triệu và trừ 10 điểm giấy phép lái xe (Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Trong thực tế, tài xế ngồi sau vô-lăng gần như không có công cụ trực quan để biết xe trước đang cách mình bao nhiêu mét nếu trên đường không có dấu hiệu hay mốc hỗ trợ. Các mẫu xe hiện đại đều có radar đo khoảng cách với xe trước nhưng chỉ để làm căn cứ kích hoạt tính năng kiểm soát hành trình thích ứng ACC chứ không hiển thị số đo khoảng cách này trên màn hình táp lô.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Nghiêm Xuân Đỉnh - Phụ trách đào tạo, Trung tâm đào tạo lái xe LOD (Hà Nội) cho rằng, vẫn có cách để xác định khoảng cách giữa xe của mình và phương tiện phía trước, trong đó quy tắc "3 giây" được nhiều tài xế kỳ cựu áp dụng.

Đây là khoảng thời gian tối thiểu để người lái nhận biết nguy cơ, phản xạ, đạp phanh và chiếc xe đủ quán tính để dừng an toàn mà không đâm vào xe phía trước.

Cách xác định khá đơn giản, nếu xe trước và xe sau cùng đi qua 1 mốc nào đó trên đường với khoảng thời gian cách nhau 3 giây, tương ứng với vận tốc xe đang chạy, tài xế có thể ước được khoảng cách so với xe phía trước cụ thể bao nhiêu mét.

Theo đó, nếu đi trên cao tốc tốc độ 60 km/h, quãng đường đi được trong 3 giây là 50m, cao hơn khoảng cách an toàn tối thiểu 35m. Nếu đi tốc độ 80 km/h, quãng đường đi được trong 3 giây là 66,7m, cao hơn khoảng cách an toàn tối thiểu 55m.

"Nếu bạn lái xe ở tốc độ 90 km/h trên cao tốc, tương đương với 25 m/giây, như vậy trong 3 giây bạn đã đi được 75m. Con số này cũng hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành về khoảng cách an toàn, lớn hơn mức tối thiểu 70m áp dụng cho dải tốc độ trên 80-100 km/h", vị chuyên gia này chia sẻ.

Quy tắc "3 giây" được các tài xế giàu kinh nghiệm áp dụng để căn khoảng cách hiệu quả với xe phía trước. Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

"Thước đo khoảng cách" được bố trí trên nhiều tuyến đường cao tốc. Ảnh: Cartimes

Tuy nhiên, quy tắc "3 giây" chỉ là phương pháp ước lượng để hỗ trợ người lái và không thể mặc định áp dụng như một con số đáp ứng quy định ở mọi tốc độ.

Ví dụ, nếu đi tốc độ 110 km/h, tức mỗi giây xe đi được 30,56m, quy tắc "3 giây" cho khoảng cách giữa hai xe là 91,7m, trong khi quy định yêu cầu tối thiểu 100m cho dải tốc độ từ trên 100-120 km/h. Tức là, 3 giây vẫn chưa đủ để đảm bảo khoảng cách an toàn với xe trước theo quy định. Lúc này, tài xế cần chủ động điều chỉnh.

Ngoài ra, tại nhiều tuyến cao tốc và quốc lộ có những biển báo ghi chỉ số 0m, 50m, 70m, 100m, 140m… Đây là những biển báo đóng vai trò như “thước đo” trực quan giúp tài xế căn khoảng cách khi đi trên đường.

"Khi xe của bạn ngang vị trí biển "0m”, còn xe phía trước đang ở vị trí biển “70m”, điều đó có nghĩa hai xe đang giữ khoảng cách 70m theo đúng chuẩn. Ngược lại, nếu xe bạn đã vượt qua biển “0m” nhưng xe phía trước chưa tới biển “70m”, khoảng cách thực tế đang ngắn hơn mức khuyến cáo và cần điều chỉnh ngay.

Vị chuyên gia đào tạo lái xe an toàn cũng lưu ý, giữ đúng khoảng cách an toàn theo quy định mới chỉ là một phần của việc phòng tránh va chạm. Để mỗi hành trình an toàn hơn, tài xế vẫn cần duy trì sự tập trung, quan sát liên tục, chủ động dự báo tình huống và kịp thời đưa ra phản ứng phù hợp khi có sự cố bất ngờ.

Bạn có góc nhìn nào về câu chuyện trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!