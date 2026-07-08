Sáng 8/7, trả lời VietNamNet, NSƯT Thành Lộc xác nhận thông tin rời sân khấu Thiên Đăng là chính xác. Anh cho biết sẽ diễn cho sân khấu đến hết tháng 7, sau đó chính thức kết thúc hợp tác với Công ty Thiên Đăng. Về dự định sắp tới, nam nghệ sĩ nói bản thân cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, mọi kế hoạch vẫn đang ở phía trước và chưa thể chia sẻ cụ thể vào lúc này. Dù vậy, nghệ sĩ sinh năm 1961 khẳng định với VietNamNet đây không phải là lời chia tay với sân khấu.

NSND Kim Xuân và NSƯT Thành Lộc. Ảnh: FBNV

Sân khấu Thiên Đăng được thành lập giữa năm 2023, ngay sau khi Thành Lộc chia tay sân khấu Idecaf nơi nghệ sĩ gắn bó 25 năm. Sân khấu quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Hữu Châu, Kim Xuân, Phi Phụng, Phương Dung, Tuấn Khôi, Hương Giang cùng lực lượng diễn viên trẻ như Mỹ Duyên, Vân Trang, Lương Thế Thành, Lê Phương.

Suốt gần 3 năm hoạt động, Thành Lộc không chỉ là diễn viên chủ lực mà còn giữ vai trò định hướng nghệ thuật, dàn dựng và đào tạo lớp diễn viên kế cận. Nhiều vở diễn, nghệ sĩ tham gia dàn dựng hoặc biểu diễn tạo được hiệu ứng tốt như Giáng Hương, Cô giáo Duyên, 13 đức thầy, Những con ma nhà hát, Người đi ngược dòng, Duyên thệ, Hạc Vỹ Lan. Trong đó, Giáng Hương từng đoạt huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu TPHCM lần thứ 1.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Thiên Đăng còn gây chú ý khi ra mắt liên tiếp 4 vở mới, nhiều suất kín chỗ, phải nối dài lịch diễn theo nhu cầu khán giả. Nhờ những đóng góp này, sân khấu trở thành một trong những điểm sáng của loại hình kịch nói xã hội hóa tại TPHCM.

Trước Thành Lộc, 2 diễn viên Lê Khánh và Tuấn Khải cũng đã nói lời chia tay sân khấu Thiên Đăng từ năm 2025.

Về việc Thiên Đăng có tiếp tục hoạt động hay không sau khi Thành Lộc rời đi vẫn còn bỏ ngỏ. Một số nguồn tin cho biết sân khấu có thể dừng hoạt động đầu tháng 8 tới, khi hợp đồng thuê địa điểm kết thúc.

NSƯT Thành Lộc diễn ở sân khấu Thiên Đăng:

Video: KTĐ