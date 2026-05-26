Giới điện ảnh Việt gần đây rộ lên câu chuyện một số diễn viên chia sẻ các phân cảnh mình đóng trong phim bị cắt. Buồn, hụt hẫng, bức xúc… là cảm xúc chung của họ khi thành quả vai diễn ra mắt không như ý.

Dư luận được dịp chia thành 2 phe với góc nhìn riêng cùng loạt ý kiến trái chiều. Người đồng cảm với nghệ sĩ cho rằng công sức, tâm huyết của họ bị xem nhẹ. Số khác lại nhìn nhận điều này vốn dĩ bình thường, đòi hỏi bản thân mỗi người diễn viên phải chấp nhận trước lúc đặt bút ký hợp đồng.

Thực tế trong giới phim ảnh, việc diễn viên bị cắt cảnh quay hoặc cắt vai là chuyện thường gặp. Quyết định này thường do đạo diễn thực hiện trong khâu hậu kỳ với nhiều lý do khác nhau như: Kiểm soát thời lượng, đảm bảo nhịp phim, điều chỉnh mạch truyện… Bên cạnh lý do khách quan khác như vấn đề kiểm duyệt và bê bối đời tư diễn viên.

Diễn viên bị cắt cảnh trong phim: Người đồng cảm, người sốc và hụt hẫng

NSƯT Ốc Thanh Vân gần đây tái xuất điện ảnh với vai nữ Việt kiều Jennifer trong phim Heo năm móng sau nhiều năm tập trung cho sân khấu và gia đình.

Ốc Thanh Vân kể với VietNamNet rằng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn, từ nhuộm da nâu đến nghiên cứu kịch bản. Diễn viên thậm chí “mất ăn mất ngủ” với các cảnh quay, trong đó có phân đoạn cãi vã, mắng chửi chồng (Trần Ngọc Vàng thủ vai) từng viral các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều khán giả ra rạp bất ngờ khi thời lượng xuất hiện của Ốc Thanh Vân không nhiều do một số cảnh quay của cô đã bị cắt trong quá trình hậu kỳ.

“Thời lượng xuất hiện của nhân vật nhiều hay ít khi phim ra rạp không phải là quyết định của diễn viên mà thuộc về đạo diễn và nhà sản xuất. Nếu ê-kíp thấy cần thiết phải cắt giảm, tôi hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ quyết định đó”, cô nói.

Ở góc độ cá nhân, Ốc Thanh Vân tiếc nuối khi khoảng một nửa phân cảnh của bản thân đã bị cắt. Diễn viên lo ngại khán giả đến rạp thấy hầu hết cảnh của cô đã có trong trailer mà không có thêm cảnh nào khác sẽ khiến họ hụt hẫng.

Dẫu không có quyền can thiệp, diễn viên "mong đạo diễn tìm mọi cách để bù lại các cảnh bị cắt" cho cô.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo với phim Anh hùng ra rạp dịp lễ 30/4 cũng tiết lộ diễn viên Lê Phương vốn dĩ có góp mặt trong dự án với cảnh quay hoàn chỉnh. Song các phân đoạn của diễn viên đã phải bị cắt phút chót để phục vụ mạch truyện.

Nữ đạo diễn sau đó chủ động gọi Lê Phương xin lỗi. Tuy nhiên, diễn viên lại tỏ ra thoải mái, không giận hờn và chấp nhận phương án trên với mong muốn tác phẩm đạt được chất lượng tốt nhất.

Năm 2024, scandal đoàn phim Ma da cắt cảnh của ca sĩ Cẩm Ly và NSƯT Thành Lộc từng gây ồn ào.

Trước khi ra rạp, ê-kíp đăng bài PR về sự xuất hiện 2 nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm việc khó khăn khi ngỏ lời mời cũng như úp mở về vai trò quan trọng của họ trong dự án.

Khi phim ra rạp, vai của Cẩm Ly và Thành Lộc chỉ xuất hiện thoáng qua, làm dấy lên tranh cãi. Nhiều người cho rằng đoàn phim đang mượn tên tuổi 2 ngôi sao để bán vé, câu kéo sự chú ý. Tại sự kiện ra mắt phim, 2 nghệ sĩ cũng vắng mặt vì "lý do cá nhân".

Giữa tháng 5/2026, NSƯT Thành Lộc lần đầu chia sẻ về cảm xúc vụ việc trong buổi phỏng vấn với truyền thông. Anh nói hụt hẫng, thậm chí sốc khi vai diễn trong phim Ma da bị cắt đi nhiều phân đoạn quan trọng sau khâu dựng phim.

Theo nam nghệ sĩ, điều khiến anh buồn không nằm ở việc xuất hiện ít hay nhiều trên màn ảnh mà là cảm giác công sức và cảm xúc dành cho nhân vật không còn được giữ trọn vẹn như ban đầu.

Khi xem thành phẩm, Thành Lộc “té ngửa” vì nhiều đoạn tâm lý quan trọng đã bị cắt bỏ, khiến nhân vật trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Nam nghệ sĩ thậm chí tự hỏi nếu vai diễn chỉ còn lại như trên phim thì “ai đóng cũng được”, không nhất thiết phải mời anh tham gia.

“Dù làm nghề lâu năm, chúng tôi vẫn khó quen với cảm giác bị cắt cảnh vì mỗi vai diễn đều là thời gian, sức lực và cảm xúc thật. Diễn viên điện ảnh chịu nhiều thiệt thòi bởi không có quyền quyết định cuối cùng đối với tác phẩm của mình”, anh chia sẻ.

Sau trải nghiệm trên, điều Thành Lộc giữ lại không phải sự bực bội mà là kinh nghiệm để cân nhắc kỹ hơn khi nhận vai, đồng thời hiểu rằng nghệ thuật đôi khi cũng có những dang dở giống như cuộc sống.

Diễn viên nên thông cảm cho ê-kíp

Ngày 24/5, diễn viên Huỳnh Kiến An - gương mặt gạo cội của màn ảnh Việt gây chú ý với bài đăng liên quan vụ việc.

Theo anh, trong điện ảnh, diễn viên bị cắt cảnh là điều gần như không thể tránh khỏi. Một cảnh quay bị cắt không có nghĩa là diễn viên diễn chưa tốt hay công sức của ê-kíp không được ghi nhận.

Từ diễn viên đến hàng trăm con người trong đoàn phim đều đã bỏ thời gian, công sức và chi phí cho mỗi cảnh quay. Trong đó, người “đau” nhất là nhà sản xuất vì họ đã trả tiền cho tất cả.

“Người làm nghề lâu năm phải hiểu rằng được giữ hay bị cắt là quyết định thuộc về tổng thể bộ phim, không phải câu chuyện sĩ diện cá nhân”, anh nói. Bên dưới bài đăng của diễn viên, các đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Quang Dũng, diễn viên Ngọc Lan để lại bình luận tán thành.

Nam diễn viên kể thêm với VietNamNet từng đóng hàng trăm tác phẩm, chuyện anh bị cắt cảnh quay "như cơm bữa". Gần đây nhất, khi tham gia 1 dự án điện ảnh, anh lặn lội quay từ Trà Vinh lên tới Biên Hòa suốt nhiều đêm, kết quả khi lên phim chỉ còn vỏn vẹn vài phút. Dù "tiếc đứt ruột", Huỳnh Kiến An phải chấp nhận vì phim ảnh là công sức của tập thể.

Đạo diễn - nhà sản xuất Võ Thanh Hòa - người đứng sau thành công của loạt dự án trăm tỷ như: Quỷ cẩu, Siêu lừa gặp siêu lầy và gần nhất là Heo năm móng cũng chia sẻ quan điểm.

Võ Thanh Hòa tiết lộ 1 đoàn quay phim điện ảnh, trung bình mỗi ngày quay tốn vài trăm triệu đồng chi phí, với ê-kíp 100-120 người. Việc cắt cảnh hay bỏ phân đoạn là điều không nhà sản xuất hay đạo diễn nào mong muốn vì đó chẳng khác nào "máu thịt" của mình.

Giới chuyên môn hay gọi nôm na 1 bộ phim được kể 3 lần: Lần thứ nhất trên kịch bản, lần thứ 2 ở trường quay và lần cuối ở phòng dựng. Lúc này, đạo diễn và đội ngũ dựng phim sẽ là khán giả đầu tiên xem trọn vẹn bản thô của dự án.

Đạo diễn tâm đắc câu nói Less is more (Càng đơn giản càng tốt - PV). Anh nhắn nhủ các diễn viên đôi khi việc xuất hiện quá nhiều sẽ dẫn đến dư thừa, khó tạo ra cảnh quay đắt giá hay bùng nổ cảm xúc cho người xem.

"Có những thứ chỉ khi xem trực tiếp chúng tôi mới nhận ra nó không còn phù hợp, hoặc phát hiện 1 số cảnh thêm vào sẽ dở, bỏ ra sẽ hay hơn... Chúng tôi luôn đánh giá từ nhiều góc độ trước khi đưa ra quyết định", anh nói.

Võ Thanh Hòa mong các nhà sản xuất - đạo diễn rút kinh nghiệm, theo dõi thật kỹ kịch bản hay quá trình quay phim để hậu kỳ không phải xử lý quá nhiều. Điều này vừa hạn chế tốn kém tiền bạc, lại tránh khiến các diễn viên không vui.

"Nói thế nhưng tôi biết chắc chắn không thể nào trọn vẹn tuyệt đối. Ngay cả đạo diễn tầm cỡ, hàng đầu thế giới đều trải qua việc tương tự. Từ tiền kỳ tới hậu kỳ luôn có nhiều biến số thay đổi mà ngay cả người giỏi nhất cũng không lường hết được", anh giãi bày.

