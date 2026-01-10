Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), từ ngày 1/7/2025, người Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân sẽ sử dụng số này thay cho mã số thuế trong các giao dịch với cơ quan thuế.

Không chỉ cá nhân, mà cả hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng sẽ sử dụng số định danh cá nhân của người đại diện để thực hiện nghĩa vụ thuế thay vì dùng mã số thuế.

Từ ngày 1/7/2025, số định danh cá nhân chính thức thay thế mã số thuế. Ảnh minh họa: HP

Số định danh cá nhân thay mã số thuế: Áp dụng thế nào?

Trường hợp chưa từng có mã số thuế

- Hộ kinh doanh đăng ký thuế cùng lúc với đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Cá nhân không thuộc hộ kinh doanh phải đăng ký thuế trước khi phát sinh nghĩa vụ nộp ngân sách.

- Khi đăng ký, người nộp thuế cần kê khai chính xác: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Số định danh cá nhân

Thông tin phải trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi xác nhận, số định danh cá nhân sẽ chính thức trở thành mã số thuế duy nhất của người nộp thuế.

Trường hợp đã có mã số thuế trước 1/7/2025

Nếu dữ liệu khớp đúng, cơ quan thuế sẽ tự động chuyển đổi sang số định danh cá nhân, không phát sinh thêm thủ tục.

Nếu dữ liệu chưa khớp, mã số thuế cũ sẽ chuyển sang trạng thái chờ cập nhật, người nộp thuế phải điều chỉnh thông tin để đồng bộ dữ liệu.

Sau khi hoàn tất, số định danh cá nhân sẽ thay thế hoàn toàn mã số thuế cũ, áp dụng cho: Quyết toán thuế TNCN, theo dõi giảm trừ người phụ thuộc, quản lý nghĩa vụ thuế phát sinh



Nhiều mã số thuế sẽ được hợp nhất

Với các cá nhân từng được cấp nhiều mã số thuế, cơ quan thuế yêu cầu cập nhật số định danh cá nhân cho toàn bộ mã số để hợp nhất thành một.

Người nộp thuế có thể:

- Tra cứu toàn bộ mã số cũ và nghĩa vụ liên quan trên hệ thống thuế điện tử

- Sử dụng VNeID cấp độ 2 để đăng nhập

- Hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế cũ vẫn được giữ nguyên giá trị, không cần điều chỉnh lại.

Hộ kinh doanh có nhiều địa điểm: Chỉ dùng một số định danh

Từ 1/7/2025, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không còn được cấp mã số thuế riêng cho từng địa điểm kinh doanh.

Người đại diện hộ kinh doanh sẽ: Dùng một số định danh cá nhân duy nhất để kê khai, nộp thuế tại mọi địa điểm phát sinh hoạt động; các mã số thuế địa điểm cũ sẽ được tự động chuyển đổi, không phải làm lại thủ tục