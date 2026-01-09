Từ năm 2026, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vẫn được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần, nhưng mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh tăng và biểu thuế được cơ cấu lại, qua đó giúp nhiều người nộp thuế giảm số thuế phải nộp so với trước.

Theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15, từ kỳ tính thuế năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh mới được quy định như sau:

Với bản thân người nộp thuế: Giảm trừ gia cảnh tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương tăng từ 132 triệu đồng/năm lên 186 triệu đồng/năm).

Với mỗi người phụ thuộc: Tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng/mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng/mỗi người phụ thuộc.

Cùng với đó, biểu thuế lũy tiến từng phần cũng có sự thay đổi so với trước đây khi thu gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc thuế. Theo đó, các mức thuế suất lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và 35%.

Mức thuế suất 5% áp dụng cho thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng, trong khi mức cao nhất 35% áp dụng cho phần thu nhập vượt 100 triệu đồng/tháng.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2026

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2026 được thực hiện theo quy định của Luật Thuế TNCN 2025. Tùy thuộc vào tình trạng cư trú, cách xác định số thuế phải nộp sẽ có sự khác nhau.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú:

Theo Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được xác định dựa trên thu nhập tính thuế và thuế suất.

Công thức tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

Trong đó: Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công - Các khoản thu nhập được miễn thuế.

Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng; giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng/người; các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định.

Thuế suất được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập hoặc thời điểm người nộp thuế thực tế nhận được tiền lương, tiền công.

Ví dụ: Một cá nhân có tiền lương tháng là 30 triệu đồng; bảo hiểm bắt buộc là 3 triệu đồng và không có người phụ thuộc.

Như vậy, thu nhập tính thuế = 30 - 15,5 - 3 = 11,5 triệu đồng

Cách tính thuế TNCN như sau:

10 triệu đồng đầu tiên: 10 triệu đồng x 5% = 500.000 đồng

1,5 triệu đồng còn lại: 1,5 triệu đồng x 10% = 150.000 đồng

Tổng thuế TNCN cá nhân phải nộp là 650.000 đồng/tháng

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú:

Theo Điều 21 Luật Thuế TNCN 2025, thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú được tính theo thuế suất cố định 20%, không áp dụng giảm trừ gia cảnh.

Công thức tính thuế:

Thuế TNCN = Tổng tiền lương, tiền công x 20%

Khoản thu nhập này được xác định là số tiền cá nhân không cư trú nhận được khi thực hiện công việc tại Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập.

Mức thu nhập nêu trên là thu nhập đã loại trừ các khoản như: đóng bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện; khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học; các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN; một số khoản không tính thuế như phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn giữa ca...