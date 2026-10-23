Các hoa hậu Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam lần lượt lên tiếng khi không được dự thi Miss Universe 2026.

Bị gạch tên vì tranh chấp bản quyền

Mới đây, Miss Grand International (MGI) do ông Nawat Itsaragrisil làm CEO ra thông báo xác nhận đại diện Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào sẽ không đến Puerto Rico dự thi Miss Universe lần thứ 75. Theo MGI, đơn vị không còn đủ điều kiện để bảo đảm vị thế, phẩm giá, sự an toàn và đối xử bình đẳng cho các thí sinh.

Mâu thuẫn bắt đầu từ tháng 9, khi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) tuyên bố không công nhận các thỏa thuận nhượng quyền liên quan đến Miss Universe Eastern Pte. Ltd. (MU East) - công ty gắn với ông Nawat, đồng thời cho rằng thí sinh 6 quốc gia trên không đủ điều kiện dự thi.

Phía MU East phản bác, khẳng định có quyền theo hợp đồng để chỉ định đối tác nhượng quyền tại 95 lãnh thổ. Ngày 18/9, ông Nawat tuyên bố dù bản thân không đi, các thí sinh chắc chắn vẫn sẽ có mặt tại Puerto Rico.

Dù không cử người năm nay, MGI nhấn mạnh quyết định này không phải là tự nguyện rút lui hay từ bỏ quyền lợi hợp đồng. Sáu người đẹp vẫn giữ danh hiệu quốc gia, tiếp tục nhiệm kỳ tại nước mình. Tổ chức cũng cho biết sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của thí sinh và công ty, kể cả bằng con đường pháp lý.

Tharina Botes - Miss Universe Thailand 2026 - đăng tải thông điệp cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành. Cô viết: “Đôi khi, cuộc sống không diễn ra theo cách chúng ta tưởng tượng. Nhưng tôi đã học được rằng không phải mọi khoảng lặng đều là bước lùi và không phải mọi ngã rẽ đều khiến chúng ta đi xa hơn khỏi ước mơ của mình”.

Tharina Botes - Miss Universe Thailand 2026. Ảnh: Thairaith

Người đẹp nói: “Đây không phải là dấu chấm hết cho câu chuyện của tôi. Đơn giản, đây chỉ là một chương mới. Bầu trời không phải là giới hạn và những điều tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước”, Tharina Botes chia sẻ.

Hoa hậu Thái Lan lên tiếng:

(Video: Instgram Tharina_Botes)

Euni Wong - Miss Universe Malaysia 2026 - giữ thái độ lạc quan, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của ông Nawat. Cô cảm ơn những người đã nhắn tin hỏi thăm và cho biết luôn tin rằng mọi chuyện xảy ra đều là ý Chúa.

Euni Wong - Miss Universe Malaysia 2026. Ảnh: slaytheworld.official

“Tôi đồng tình và trân trọng quan điểm của Nawat cũng như việc ông ấy cố gắng bảo vệ chúng tôi. Bởi thực sự tôi không thấy thoải mái khi một số người đẹp bị nhìn nhận như một nhóm những cô gái ‘không được chào đón’. Là một người phụ nữ có lòng tự trọng và phẩm giá, tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân đến một nơi không được chào đón”, Euni Wong viết. Người đẹp cho biết cô có thêm thời gian để chuẩn bị cho Miss Universe 2027.

Trong khi đó, Miss Universe Singapore 2026 Vion Erico Tan không viết nhiều, chỉ đăng bức ảnh chụp cùng đại diện các quốc gia liên quan kèm dòng trạng thái lạc quan "đây không phải là kết thúc mà mới chỉ là sự bắt đầu". Indonesia và Lào chưa có đại diện được xác nhận do cuộc thi trong nước chưa hoặc vẫn đang diễn ra trước khi có thông báo.

Miss Universe Singapore 2026 Vion Erico Tan thể hiện sự lạc quan. Ảnh: IGNV

Tại Việt Nam, chia sẻ với báo chí, ông Phạm Duy Khánh - Trưởng BTC Miss Universe Vietnam 2026 xác nhận đã nhận được thông tin. Ông cho biết do phụ thuộc vào đơn vị chủ quản, phía tổ chức “chấp nhận mất quyền dự thi Miss Universe năm nay”. Theo ông, nếu tiếp tục tổ chức các mùa sau, đơn vị sẽ cố gắng làm việc trực tiếp với bên nắm bản quyền quốc tế, không qua đơn vị trung gian.

Trả lời báo chí, hoa hậu Quỳnh Anh cũng nói hụt hẫng vì chờ đợi cơ hội rất lâu. Theo người đẹp, cô và ê-kíp đã chuẩn bị hồ sơ, trang phục, chụp ảnh gửi ban tổ chức và hoàn tất visa để lên đường vào tháng 11. Dù vậy, Quỳnh Anh cho biết không coi đây là thất bại mà là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân, đồng thời đặt hy vọng vào mùa giải năm sau.

Hoa hậu Quỳnh Anh trong đêm đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: BTC

Theo thông báo mới nhất của MUO, Miss Universe 2026 dự kiến có tối đa 120 thí sinh, diễn ra trong 17 ngày tại Puerto Rico. Các người đẹp tập trung từ ngày 8/11 để tham gia tổng duyệt, hoạt động nhóm và trải nghiệm văn hóa, du lịch. Ba đêm thi chính được tổ chức tại Nhà thi đấu José Miguel Agrelot (San Juan) gồm thi Trang phục dân tộc ngày 21/11, bán kết ngày 22/11 và chung kết kỷ niệm 75 năm ngày 24/11.

MUO cũng đã mở cổng bình chọn trực tuyến từ ngày 15/10, thí sinh nhận nhiều phiếu nhất sẽ mặc nhiên vào Top 30. Trên cổng bình chọn hiện không có tên đại diện 6 quốc gia do ông Nawat nắm bản quyền.