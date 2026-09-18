Sáng 18/9 (giờ Việt Nam), JKN Universe LLC, đơn vị vận hành thương hiệu Miss Universe vừa ra thông báo chính thức khẳng định các thỏa thuận nhượng quyền tổ chức cuộc thi tại 6 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, không có cơ sở cấp phép hợp lệ.

Theo JKN, Miss Universe Eastern Pte Ltd - đơn vị do ông Nawat Itsaragrisil giữ vị trí CEO - không phải tổ chức được cấp phép hoặc có thẩm quyền vận hành thương hiệu Miss Universe tại các thị trường này, đồng nghĩa ông Nawat không có quyền ký kết bất kỳ thỏa thuận nhượng quyền nào. JKN cũng cho biết bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp pháp lý dân sự lẫn hình sự đối với cá nhân, tổ chức phát tán thông tin sai lệch về thương hiệu.

Sự việc bắt nguồn từ ngày 5/5 khi truyền thông Thái Lan bất ngờ đưa tin công ty MGI do ông Nawat Itsaragrisil điều hành - đơn vị vận hành cuộc thi Miss Grand International - đã nắm quyền quản lý bản quyền Miss Universe tại 5 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào cho giai đoạn 2025-2029.

Diễn biến này xảy ra ngay sau khi ông Valentin Tran, người trước đó nắm bản quyền tổ chức Miss Universe Vietnam, bất ngờ rời vị trí hôm 16/4 vì bất bình với cách tổ chức Miss Universe xử lý thiếu minh bạch kết quả bình chọn Beyond the crown.

Đến ngày 15/8, tổ chức Miss Universe ra thông cáo khẳng định ông Nawat "không giữ bất kỳ vị trí điều hành, vận hành hay pháp lý nào" trong tổ chức, vai trò duy nhất được công nhận của ông là đối tác nhận nhượng quyền. Ngày 9/9, tổ chức này tiếp tục bác bỏ các tuyên bố của ông Nawat, khẳng định Miss Universe lần thứ 75 vẫn diễn ra đúng kế hoạch tại Puerto Rico vào tháng 11.

Ông Nawat Itsaragrisil và Raul Rocha.

Ngay trong chiều 18/9, MU East - phía ông Nawat Itsaragrisil và các đối tác nhượng quyền tại khu vực - đã phát thông cáo phản bác. MU East cho biết JKN Universe LLC, pháp nhân vận hành Miss Universe Organization, thực chất thuộc sở hữu chung theo tỷ lệ 50:50 giữa MU East và MU West thông qua JKN Legacy Inc., và tuyên bố nói trên của JKN chưa hề được MU East xem xét hay phê duyệt nên không thể coi là lập trường thống nhất của hai chủ sở hữu.

MU East dẫn thoả thuận Hemisphere phân chia quyền vận hành theo khu vực giữa hai bên để khẳng định không bên nào được đơn phương ra tuyên bố toàn cầu hoặc dùng danh nghĩa tổ chức Miss Universe trình bày quan điểm một chiều nếu chưa có sự đồng thuận bằng văn bản của cả hai phía.

Theo MU East, JKN Universe LLC sở hữu thương hiệu Miss Universe nhưng MU East mới là bên nắm quyền độc quyền vận hành, quảng bá và phát triển thương hiệu tại 95 vùng lãnh thổ khu vực Đông, bao gồm quyền bổ nhiệm và quản lý các đối tác nhượng quyền tại đây. MU East cho biết đã thông qua Legacy Holding Group S.A. de C.V. (El Salvador) để bổ nhiệm Miss Universe Eastern làm đơn vị vận hành và đơn vị này hoạt động dưới thẩm quyền của MU East chứ không tự nhận sở hữu thương hiệu.

Dựa trên các thỏa thuận cấp phép, MU East khẳng định có quyền hợp đồng để cử 6 đại diện đủ điều kiện, được tuyển chọn hợp lệ từ Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Malaysia và Singapore dự Miss Universe, đồng thời cho rằng việc tham dự của các đại diện này không nên bị cản trở hay ảnh hưởng bởi bất đồng nội bộ giữa 2 bên chủ sở hữu.

MU East nêu rõ sẽ không phản ứng bằng công kích cá nhân mà bảo vệ quyền lợi của các giám đốc quốc gia, thí sinh và đối tác qua đúng kênh pháp lý, đồng thời khẳng định vẫn cam kết đồng hành cùng Miss Universe lần thứ 75 tại Puerto Rico.

Tại Việt Nam, cuộc đấu pháp lý giữa hai bên đặt Miss Universe Vietnam 2026 vào tình thế khó xử ngay trước thềm chung kết, dự kiến diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 20/9-2/10. Mùa thi năm nay do phía ông Nawat cấp quyền tổ chức, từng gây tranh cãi khi mở rộng tiêu chí cho thí sinh đã kết hôn, ly hôn, làm mẹ tham gia trước khi điều chỉnh lại quy định không nhận thí sinh chuyển giới vào đầu tháng 9.

Với những tuyên bố trái chiều liên tiếp trong cùng 1 ngày, người đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 vẫn đứng trước nguy cơ vướng tranh chấp suất dự thi quốc tế nếu hai bên JKN và MU East không đạt được tiếng nói chung trước tháng 11. Đến hiện tại, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các diễn biến này.

Hương Giang ở Miss Universe:

Ảnh: Tư liệu