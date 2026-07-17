Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga mới đây cùng đăng tải video ghi lại chuyến du lịch ở Nga, đồng thời xác nhận đang trong mối quan hệ tình cảm. Trước đó, cả hai liên tiếp vướng tin yêu nhau nhưng chưa lên tiếng.

Chia sẻ với Tiền Phong, Quỳnh Nga cho biết đây là đoạn video tổng hợp lại những cảnh quay của cô và NSƯT Việt Anh tại nhiều địa điểm trong chuyến đi kéo dài 20 ngày ở Nga. Quỳnh Nga xem được trend quay video này trên TikTok và đề nghị Việt Anh quay theo.

Diễn viên Quỳnh Nga và NSƯT Việt Anh cùng xuất hiện trong nhiều sự kiện suốt 7 năm qua.

“Anh Việt Anh rất thích quay, chụp cho tôi. Anh ấy có thể không chụp bức ảnh nào nhưng sẵn sàng quay, chụp cho tôi trong cả chuyến đi”, Quỳnh Nga nói.

Sau khi đoạn video được cả hai đăng tải trên mạng xã hội, Quỳnh Nga cho biết đã nhận được nhiều tin nhắn từ bạn bè khen clip dễ thương và chúc mừng hai người đã đánh dấu một cột mốc mới trong chuyện tình cảm.

“Tôi luôn quan niệm tình cảm là chuyện cá nhân của hai người nhưng tôi đã đăng clip vì nó rất dễ thương, mang lại năng lượng tích cực. Khi được mọi người chúc phúc, tôi thấy rất vui”, cô nói.

Quỳnh Nga cho biết cô và diễn viên Việt Anh chính thức bắt đầu mối quan hệ tình cảm khoảng hơn một năm. Trước đó, họ là đồng nghiệp, chơi cùng trong một hội bạn thân thiết gồm nhiều diễn viên, MC.

“Tôi và anh Việt Anh đã độc thân khá lâu. Trước đó, bạn bè của chúng tôi cũng tích cực vun vào. Đến khi tôi đi thi Bước nhảy hoàn vũ, anh Việt Anh là người hỗ trợ tìm bài vở, ý tưởng và thay tôi trao đổi với bạn nhảy của tôi vì tiếng Anh của tôi không tốt lắm. Kể từ đó chúng tôi chính thức quen nhau”, Quỳnh Nga cho biết.

Quỳnh Nga chia sẻ cô và Việt Anh từng cùng trải qua đổ vỡ tình cảm nên khi đến với nhau cả hai đều không quan trọng danh phận hay việc hợp thức hóa mối quan hệ trên giấy tờ kết hôn.

“Điều quan trọng nhất là sống vui vẻ, hạnh phúc và mang lại niềm vui cho nhau. Đến thời điểm này, chúng tôi đều cảm thấy thoải mái về việc công khai chuyện tình cảm”, cô nói.

Quỳnh Nga cho biết cô và NSƯT Việt Anh đều không quan trọng việc phải có danh phận khi ở bên nhau.

Trước đó, Quỳnh Nga từng nghe nhiều tin đồn về chuyện tình cảm với Việt Anh nhưng cô không gặp áp lực. “Tôi từng nghe những lời đồn đoán rằng tôi và anh Việt Anh quen nhau được 7 năm nhưng thực ra không phải. Tôi cũng không thể đi thanh minh, giải thích với từng người. Nếu sống mà cứ mải mê chạy theo những lời đàm tiếu thì rất mệt mỏi. Chỉ cần những người bạn thân hiểu mình là được rồi”, diễn viên chia sẻ.

Quỳnh Nga và Việt Anh đều đã trưởng thành và từng trải nên trong chuyện tình cảm chưa xảy ra bất đồng quan điểm. “Tuy nhiên, chuyện tình cảm của chúng tôi cũng mới chỉ hơn một năm. Mọi thứ sẽ cần thêm thời gian vì có những điều không thể nói trước được”, cô nói.

Quỳnh Nga

Quỳnh Nga cho biết từ khi quen nhau, cô chủ động thay đổi hình ảnh cho diễn viên Việt Anh theo hướng trẻ trung, hiện đại hơn. “Người đàn ông U50 không nhất thiết phải ăn mặc chững chạc, vẫn có thể theo phong cách Hàn Quốc trẻ trung. Những thay đổi của anh Việt Anh cũng nhận được phản hồi tích cực”, cô nói.

Chuyện tình cảm giữa Việt Anh và Quỳnh Nga được khán giả đặt nghi vấn sau khi họ cùng tham gia bộ phim truyền hình Sinh tử (2019). Nhiều năm qua, Việt Anh và Quỳnh Nga xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, du lịch hoặc những buổi gặp gỡ với nhóm bạn chung.

Năm 2024, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Quỳnh Nga về sống chung nhà với Việt Anh nhưng cả hai đều không xác nhận. Quỳnh Nga cho biết sẽ chia sẻ câu chuyện cá nhân vào thời điểm phù hợp, trong khi đó diễn viên Việt Anh khẳng định hai người chỉ là bạn bè.

Theo Tiền Phong