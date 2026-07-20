Chính thức kích hoạt Bộ sưu tập Giao thương Tinh hoa

Sự kiện "The Elite Collection" thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và đối tác tham dự. Điểm nhấn của chương trình là nghi thức kích hoạt Bộ sưu tập Giao thương Tinh hoa, chính thức giới thiệu ra thị trường 40 sản phẩm Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng được phát triển tại Diamond Hill Thái Nguyên.

Đại diện đơn vị phát triển dự án BV Land và các khách hàng tiên phong thực hiện nghi thức kích hoạt bộ sưu tập giao thương tinh hoa Diamond Hill

Được bố trí tại khối đế tầng 1-2 và tầng 6, liền kề hệ thống tiện ích của dự án, bộ sưu tập hướng tới việc hình thành một hệ sinh thái giao thương hiện đại, phục vụ trực tiếp cộng đồng gần 2.000 cư dân tại 608 căn hộ, đồng thời đón dòng khách doanh nhân, chuyên gia và cư dân khu vực trung tâm thành phố.

Theo đại diện Công ty cổ phần BV Land - đơn vị phát triển dự án, mỗi sản phẩm được định hướng như một tài sản thương mại có khả năng khai thác lâu dài, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, dịch vụ và văn phòng trong một tổ hợp phục vụ cộng đồng cư dân chất lượng cao và hệ tiện ích đồng bộ.

Ngay sau lễ ra mắt, khu vực tư vấn ghi nhận không khí sôi động khi nhiều khách hàng tìm hiểu mô hình khai thác, lựa chọn vị trí phù hợp với nhu cầu đầu tư và kinh doanh.

Sự kiện thu hút đông đảo nhà đầu tư

Chị Nguyễn Thanh Lam, khách hàng tham dự sự kiện chia sẻ: "Tôi tin rằng sự xuất hiện của sản phẩm thương mại sẽ góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống tại Diamond Hill, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ ngay dưới thềm nhà, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư".

Đối thoại về xu hướng đầu tư bất động sản thương mại trong giai đoạn mới

Song hành với lễ ra mắt bộ sưu tập là phần talkshow chia sẻ của khách mời Hoàng Đức - Founder NHATO, chuyên gia về phong cách sống xa xỉ và bất động sản hạng sang, xoay quanh xu hướng phát triển thương mại tại các tổ hợp cao cấp.

Theo khách mời, cùng với sự phát triển của các đô thị, tiêu chí lựa chọn bất động sản thương mại cũng đang thay đổi. Bên cạnh yếu tố vị trí, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng khai thác thực tế, chất lượng cộng đồng cư dân và hệ sinh thái dịch vụ có thể duy trì sức sống cho hoạt động kinh doanh trong dài hạn.

Khách mời Hoàng Đức chia sẻ về xu hướng đầu tư, kinh doanh bất động sản thương mại tại các đô thị phát triển

Ở góc độ này, dự án Diamond Hill Thái Nguyên được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế khi nằm tại trung tâm thành phố, có cộng đồng cư dân hiện hữu và hệ thống tiện ích đồng bộ. Đây là nền tảng để phát triển các mô hình kinh doanh như F&B, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, giáo dục hay văn phòng dịch vụ, đồng thời tạo nguồn khách ổn định cho hoạt động thương mại.

Bên cạnh đó, dư địa tăng trưởng của dòng sản phẩm còn đến từ những động lực phát triển của thị trường Thái Nguyên. Là trung tâm kinh tế, công nghiệp và giáo dục của vùng trung du miền núi phía Bắc, địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI đăng ký mới trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời quy hoạch 6 khu công nghiệp và 35 cụm công nghiệp. Cùng quy mô dân số khoảng 1,4 triệu người, hơn 100.000 sinh viên và đội ngũ chuyên gia, kỹ sư ngày càng đông, Thái Nguyên đang hình thành một thị trường tiêu dùng quy mô lớn, tạo tiềm năng cho các mô hình thương mại và dịch vụ phát triển.

Cùng với lợi thế hạ tầng kết nối thuận tiện với Hà Nội và các tỉnh trong vùng Thủ đô, chuỗi động lực từ kinh tế, hạ tầng và sức tiêu dùng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của bất động sản thương mại, mở ra triển vọng tăng trưởng lớn cho các tổ hợp cao cấp như Diamond Hill Thái Nguyên.

Với số lượng giới hạn chỉ 40 sản phẩm, Bộ sưu tập Giao thương Tinh hoa sẽ trở thành một trong những mảnh ghép quan trọng hoàn thiện hệ sinh thái Diamond Hill Thái Nguyên, góp phần hình thành một tâm điểm giao thương mới, nơi hoạt động kinh doanh phát triển cùng cộng đồng cư dân và giá trị bất động sản được bồi đắp theo thời gian.

(Nguồn: BV Land)