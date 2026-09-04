Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh nhằm tôn vinh những thành tựu kiến tạo giá trị và tương lai Việt Nam qua Sức mạnh mềm: Văn hóa - Di sản - Điểm đến - Đổi mới sáng tạo

Ngày 4/9, Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh - Viet Nam Rong Xanh Awards chính thức được công bố, mở ra không gian kết nối giữa văn hóa, di sản, điểm đến và đổi mới sáng tạo.

Chương trình do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu (Rồng Xanh Fellowship), Vietnam Brand Purpose và Stamford Global Leadership Center tổ chức, với sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với thông điệp “Tôn vinh những thành tựu kiến tạo giá trị và tương lai Việt Nam qua Sức mạnh mềm: Văn hóa - Di sản - Điểm đến - Đổi mới sáng tạo”, giải thưởng nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển văn hóa, di sản, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Theo Ban tổ chức, chương trình cũng hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch thông minh, công nghiệp văn hóa và các ngành kinh tế sáng tạo theo hướng hiện đại, bền vững, hội nhập quốc tế.

Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh ra đời trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tạo ra những phương thức mới để bảo tồn, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và các nền tảng số đang thay đổi cách con người tiếp cận văn hóa, di sản và điểm đến.

Công nghệ cho phép số hóa, tái hiện và kể lại các giá trị di sản, qua đó đưa những giá trị văn hóa đến với đông đảo công chúng ở bất cứ đâu.

Từ góc nhìn này, văn hóa không chỉ được nhìn nhận như những giá trị cần bảo tồn mà còn có thể trở thành nguồn lực cho công nghiệp sáng tạo, du lịch thông minh, thương hiệu địa phương và sức mạnh mềm quốc gia.

Tên gọi Rồng Xanh cũng được xây dựng từ hai biểu tượng mang ý nghĩa về văn hóa và phát triển. “Rồng” gắn với hình ảnh thịnh vượng, sức mạnh, ý chí vươn mình và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Trong khi đó, màu xanh dương đại diện cho tri thức, đổi mới sáng tạo, khát vọng, hòa bình, tính bền vững và năng động.

Theo Ban tổ chức, sự kết hợp này thể hiện tinh thần lấy chiều sâu văn hóa làm nền tảng, tri thức và công nghệ làm động lực, đổi mới sáng tạo làm phương thức và sức mạnh mềm làm giá trị lan tỏa.

Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh gồm 6 hạng mục trọng tâm, bao phủ các lĩnh vực di sản, điểm đến, công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, giáo dục và tác động xã hội.

Hạng mục Rồng Xanh Di sản tôn vinh các sáng kiến, mô hình, dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản bằng công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự tham gia của cộng đồng.

Rồng Xanh Thương hiệu Điểm đến hướng tới những mô hình du lịch tạo ra trải nghiệm mới, ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của các điểm đến Việt Nam.

Trong khi đó, Rồng Xanh Công nghiệp Văn hóa dành cho những sản phẩm, thương hiệu và mô hình khai thác giá trị văn hóa để tạo ra giá trị kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia.

Ở lĩnh vực công nghệ, Rồng Xanh Đổi mới Sáng tạo tôn vinh các giải pháp công nghệ, mô hình đổi mới sáng tạo góp phần giải quyết những thách thức trong văn hóa, di sản, du lịch và phát triển địa phương.

Hạng mục này bao gồm các giải thành phần như AI vì Văn hóa và Du lịch, Startup Đổi mới Sáng tạo, Nền tảng số Xuất sắc và Nhà Đổi mới Sáng tạo Trẻ.

Hạng mục Rồng Xanh STEAM tập trung vào các tổ chức, cá nhân, trường, viện, trung tâm và nền tảng giáo dục, đào tạo có đóng góp trong đổi mới, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và kỹ năng lãnh đạo trong thời đại số.

Đáng chú ý, Rồng Xanh Impact là hạng mục giải thưởng cao nhất, nhằm tôn vinh những địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, nhà lãnh đạo và cá nhân tạo ra tác động sâu rộng, bền vững, có sức lan tỏa đối với cộng đồng, địa phương và quốc gia, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, trí tuệ và giá trị Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Theo Ban tổ chức, thông qua giải thưởng và các diễn đàn, chương trình kỳ vọng kết nối cộng đồng đang kiến tạo những giá trị mới cho văn hóa, di sản, điểm đến và công nghiệp sáng tạo Việt Nam, góp phần biến những câu chuyện, thương hiệu và thành tựu văn hóa thành giá trị kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số.