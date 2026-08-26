Theo Chủ tịch Hội Truyền thông số Nguyễn Minh Hồng, những video ngắn, bộ phim hoạt hình, sản phẩm âm nhạc số... là những đại sứ mang bản sắc, tri thức và thương hiệu Việt Nam ra thế giới.
Ngày 26/8, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (VCA) 2026.
Có 16 tác phẩm/sản phẩm/chương trình/dự án của 12 tổ chức và cá nhân được công nhận giải thưởng chính thức tại 10 hạng mục và được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026.
Đây là mùa giải thứ 3 VCA được tổ chức với nhiều đổi mới về hạng mục giải thưởng, tiêu chí xét giải và quy trình chấm giải thưởng.
Theo đó, các hạng mục giải thưởng được đổi mới hoàn toàn so với 2 mùa giải trước, để phù hợp với xu hướng phát triển của lĩnh vực sáng tạo số.
Được phát động từ ngày 15/4/2026, VCA 2026 đã trải qua 3 vòng: vòng Đề cử, vòng Sơ khảo và vòng Chung khảo. Qua vòng Đề cử đã có 328 hồ sơ được lựa chọn vào vòng Sơ khảo, 28 hồ sơ lựa chọn vào vòng Chung khảo.
Điểm khác biệt và mới mẻ nhất của VCA 2026 nằm ở sự chủ động thích ứng với làn sóng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các định dạng nội dung ngắn xu hướng.
Sự hưởng ứng tích cực ở hạng mục “Ứng dụng AI đột phá trong sản xuất nội dung” không chỉ phản ánh sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ mà còn thúc đẩy các nhà sáng tạo làm chủ công cụ số để nâng cao năng suất, chất lượng tác phẩm.
Trên nền tảng đó, VCA 2026 không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh mà còn đồng hành cùng các cộng đồng sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
Trong những năm tới, DCCA (Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam Digital Content Creation Alliance) sẽ tập trung nâng cao năng lực phát triển các dự án sáng tạo số có giá trị thương mại; đồng thời thúc đẩy sự kết nối và chia sẻ giữa các cộng đồng chuyên môn, hướng tới việc từng bước kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa số lành mạnh, bền vững và phù hợp với định hướng phát triển chung.
Phát biểu tại sự kiện này, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết: "Nội dung số hôm nay không còn dừng lại ở sự giải trí thuần túy. Nó đã trở thành một trụ cột quan trọng của ngành Công nghiệp Văn hóa và Công nghiệp Sáng tạo tại Việt Nam. Những video ngắn, bộ phim hoạt hình, sản phẩm âm nhạc số, ứng dụng tương tác hay nội dung giáo dục trực tuyến... chính là những đại sứ mang bản sắc, tri thức và thương hiệu Việt Nam ra thế giới”.
Trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Tọa đàm mở: Sáng tạo số trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hoá.
Mục tiêu của tọa đàm là nhận diện cơ hội, rào cản và giải pháp thúc đẩy lực lượng sáng tạo nội dung số - một trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa-công nghiệp sáng tạo Việt Nam.
Trọng tâm của thảo luận là đặt sáng tạo số trong mối quan hệ mật thiết với chuỗi giá trị các ngành công nghiệp văn hoá, công nghiệp sáng tạo.
Tác phẩm, tổ chức và cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026
- Hạng mục Phim ngắn định dạng dọc xuất sắc, tác phẩm Luật Chơi Là Không Được Yêu của Công ty TNHH Một thành viên Optik Lab được trao giải.
- Hạng mục Trailer phim điện ảnh xuất sắc vinh danh Công ty Cổ phần BC Pictures với trailer phim Ốc Mượn Hồn.
- Hạng mục Dự án Truyện tranh cộng đồng xuất sắc, tác phẩm Mèo Mốc của Đặng Quang Dũng được lựa chọn.
- Hạng mục Mạng lưới truyền thông xã hội xuất sắc, Công ty TNHH Truyền hình FPT được vinh danh với hệ sinh thái Mạng xã hội FPT Play; Công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment với hệ sinh thái Nền tảng Số 28 Entertainment.
- Hạng mục Nội dung đào tạo cộng đồng ấn tượng ghi nhận Nền tảng VinUniversity AI Legacy Book của VinUniversity Library, Thư viện Số Văn hóa S-Gallery của Công ty Cổ phần Santani và Dự án Path to Sustainable Tourism của Trịnh Thị Yến Nhi.
- Hạng mục Nhà sáng tạo nội dung số vì trẻ em được trao cho Tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam (Save The Children Vietnam) với ứng dụng Vui Đọc Cùng Em.
- Hạng mục Sự kiện giải trí ấn tượng của năm được trao cho Công ty Cổ phần Santani với chương trình Cầu nối văn hoá.
- Hạng mục Ứng dụng AI đột phá trong sáng tạo nội dung, các sản phẩm được ghi nhận gồm chương trình AI Là Ai? của Công ty TNHH Truyền hình FPT, hệ sinh thái AI Knowledge Cloud của VinUniversity Library và tác phẩm Tễu – Tái sinh ngôn ngữ kể chuyện bằng AI cho khán giả Việt của Vũ Duy Hưng.
- Hạng mục Nhân vật hoạt hình truyền cảm hứng đã vinh danh Huỳnh Lê Trúc Quỳnh với Dự án Vùng Đau Đáu.
- Hạng mục Dấu ấn sáng tạo của năm được trao cho Công ty TNHH Hanoi Blues Note với Dự án Hãy Yêu Jazz Đi.