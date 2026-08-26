Chủ tịch Hội Truyền thông số Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026.

Ngày 26/8, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (VCA) 2026.

Có 16 tác phẩm/sản phẩm/chương trình/dự án của 12 tổ chức và cá nhân được công nhận giải thưởng chính thức tại 10 hạng mục và được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026.

Đây là mùa giải thứ 3 VCA được tổ chức với nhiều đổi mới về hạng mục giải thưởng, tiêu chí xét giải và quy trình chấm giải thưởng.

Theo đó, các hạng mục giải thưởng được đổi mới hoàn toàn so với 2 mùa giải trước, để phù hợp với xu hướng phát triển của lĩnh vực sáng tạo số.

Được phát động từ ngày 15/4/2026, VCA 2026 đã trải qua 3 vòng: vòng Đề cử, vòng Sơ khảo và vòng Chung khảo. Qua vòng Đề cử đã có 328 hồ sơ được lựa chọn vào vòng Sơ khảo, 28 hồ sơ lựa chọn vào vòng Chung khảo.

Điểm khác biệt và mới mẻ nhất của VCA 2026 nằm ở sự chủ động thích ứng với làn sóng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các định dạng nội dung ngắn xu hướng.

Sự hưởng ứng tích cực ở hạng mục “Ứng dụng AI đột phá trong sản xuất nội dung” không chỉ phản ánh sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ mà còn thúc đẩy các nhà sáng tạo làm chủ công cụ số để nâng cao năng suất, chất lượng tác phẩm.

Trên nền tảng đó, VCA 2026 không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh mà còn đồng hành cùng các cộng đồng sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Trong những năm tới, DCCA (Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam Digital Content Creation Alliance) sẽ tập trung nâng cao năng lực phát triển các dự án sáng tạo số có giá trị thương mại; đồng thời thúc đẩy sự kết nối và chia sẻ giữa các cộng đồng chuyên môn, hướng tới việc từng bước kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa số lành mạnh, bền vững và phù hợp với định hướng phát triển chung.

Phát biểu tại sự kiện này, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết: "Nội dung số hôm nay không còn dừng lại ở sự giải trí thuần túy. Nó đã trở thành một trụ cột quan trọng của ngành Công nghiệp Văn hóa và Công nghiệp Sáng tạo tại Việt Nam. Những video ngắn, bộ phim hoạt hình, sản phẩm âm nhạc số, ứng dụng tương tác hay nội dung giáo dục trực tuyến... chính là những đại sứ mang bản sắc, tri thức và thương hiệu Việt Nam ra thế giới”.

Trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Tọa đàm mở: Sáng tạo số trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hoá.

Mục tiêu của tọa đàm là nhận diện cơ hội, rào cản và giải pháp thúc đẩy lực lượng sáng tạo nội dung số - một trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa-công nghiệp sáng tạo Việt Nam.

Trọng tâm của thảo luận là đặt sáng tạo số trong mối quan hệ mật thiết với chuỗi giá trị các ngành công nghiệp văn hoá, công nghiệp sáng tạo.

Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Tọa đàm mở: Sáng tạo số trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hoá.