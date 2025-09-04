Bộ sưu tập căn hộ tầng trung, ôm trọn tầm view mãn nhãn

Nằm tại cửa ngõ phường Vạn Xuân (Thái Nguyên), sát nhà máy Samsung Thái Nguyên thuộc KCN Yên Bình - trung tâm công nghiệp trọng điểm phía Bắc, Yên Bình Complex nhanh chóng trở thành dự án được giới đầu tư và người mua ở thực săn đón. Từ vị trí này, cư dân tương lai chỉ mất ít phút để kết nối tới trung tâm hành chính - giáo dục - y tế, đồng thời thuận tiện di chuyển về Thái Nguyên, Hà Nội và các tỉnh lân cận qua hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại như cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường vành đai 5,...

Phối cảnh dự án Yên Bình Complex

Điểm nhấn đặc biệt của Yên Bình Complex là dự án nằm trong Khu đô thị Yên Bình, nơi tập trung đầy đủ các tiện ích thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí hiện đại. Trong tương lai, cư dân chỉ cần vài phút di chuyển là có thể tiếp cận nhà hàng, siêu thị, hiệu thuốc, spa, khu thể thao… Trong khi đó, ngay trong khuôn viên dự án, mật độ xây dựng thấp giúp tạo nên không gian sống khoáng đạt, với công viên cây xanh, đường dạo bộ, khu BBQ, sân chơi trẻ em… một chuẩn mực sống “All-in-one” mới ngay tại trung tâm thành phố năng động.

Mới đây, Yên Bình Complex vừa ra mắt quỹ căn tầng trung (từ tầng 16 - 20), vốn được coi là “quỹ căn vàng” của các dự án chung cư. Với độ cao lý tưởng, những căn hộ này không chỉ sở hữu tầm nhìn khoáng đạt bao trọn cảnh quan đô thị và thiên nhiên xung quanh, mà còn đón trọn nắng, gió tự nhiên, mang đến nguồn không khí trong lành và sự yên tĩnh hiếm có.

Tại các căn hộ này, mỗi sớm mai, gia chủ có thể phóng tầm mắt ra không gian xanh mát, tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống đô thị sôi động. Chính sự cân bằng này đã khiến quỹ căn tầng trung luôn là lựa chọn được giới khách hàng ưu tiên hàng đầu.

Bài toán tài chính tối ưu

Không chỉ hấp dẫn ở vị trí và tiềm năng, Yên Bình Complex còn ghi điểm với chính sách bán hàng đặc quyền, giúp tối ưu tài chính cho người mua nhà mà không cần lo áp lực về vốn. Các căn hộ tại đây có giá bán chỉ từ 24 triệu đồng/m², tương đương số vốn ban đầu khoảng 410 triệu đồng/căn, mức giá được đánh giá là hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng của Phổ Yên.

Đặc biệt, khách hàng được hỗ trợ vay tối đa 65% giá trị căn hộ, hưởng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 15 tháng. Với lịch bàn giao dự kiến vào quý II/2026, khách hàng khi mua căn hộ Yên Bình Complex đến khi nhận nhà vẫn chưa phải trả lãi, giúp tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính trong bối cảnh thị trường kinh tế đang tăng trưởng tích cực.

Layout căn hộ vuông vắn, không góc chết, không diện tích thừa, tối đa không gian sống

Với chính sách linh hoạt này, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn phương án mua để ở, đầu tư tích sản hay cho thuê. Đặc biệt, nhu cầu thuê nhà khu vực xung quanh nhà máy Samsung Thái Nguyên luôn ở mức cao… Đây là bảo chứng rõ ràng cho khả năng khai thác lợi nhuận ổn định và dài hạn từ sản phẩm Yên Bình Complex.

Ngoài ra, tốc độ phát triển hạ tầng và kinh tế của Thái Nguyên, cùng làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ tại Thái Nguyên - đô thị trẻ đang trên đà phát triển, chính là động lực lớn thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực. Việc sở hữu căn hộ Yên Bình Complex trong giai đoạn này được ví như “đón đầu cơ hội”, khi dư địa tăng giá vẫn còn lớn.

Nếu giai đoạn 1 của Yên Bình Complex đã chứng minh sức hút khi toàn bộ quỹ căn nhanh chóng được lấp đầy chỉ trong vài tháng, thì đợt ra mắt lần này với số lượng hạn chế lại càng trở nên hấp dẫn. Đặc biệt, đây là cơ hội hiếm hoi để sở hữu những căn hộ tầng trung được đánh giá là “đẹp nhất dự án”.

Với mức giá hợp lý, chính sách bán hàng ưu việt, vị trí đắc địa và tiềm năng sinh lời, Yên Bình Complex được giới đầu tư nhận định là một trong những dự án căn hộ đáng chú ý tại Thái Nguyên hiện nay.

