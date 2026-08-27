Sáng 27/8 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước tặng Đại tướng Lương Cường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu từ hàng trăm bài viết của Đại tướng Lương Cường trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Nội dung cuốn sách phản ánh tư duy, tầm nhìn chiến lược của đồng chí Lương Cường trên những lĩnh vực trọng yếu của đất nước; đồng thời phản ánh tinh thần nhất quán, xuyên suốt trong trong tư tưởng và hành động của đồng chí: luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết và trước hết; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ông Vũ Trọng Lâm khẳng định, bên cạnh giá trị lý luận và thực tiễn, nội dung cuốn sách có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, sự mẫn cán và mẫu mực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách là tài liệu giá trị đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn; phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; đồng thời góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối, chính sách và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh.

Tại lễ ra mắt, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh khẳng định: "Cuốn sách phản ánh tư duy chiến lược, tầm nhìn xa rộng và hoạt động thực tiễn phong phú của Đại tướng Lương Cường trên cương vị Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tư tưởng nhất quán, xuyên suốt từng trang sách là mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ Nhân dân. Sức mạnh của đất nước được tạo nên bởi lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết, bản lĩnh trí tuệ, sức sáng tạo, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mọi tầng lớp Nhân dân đều là chủ thể của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cộng đồng, mỗi lực lượng, mỗi ngành nghề đều có vị trí trọng việc tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia và nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm của sức mạnh quốc gia".

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, việc xuất bản cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đại tướng Lương Cường có ý nghĩa chính trị, lý luận, giáo dục và thực tiễn sâu sắc. Cuốn sách góp phần làm rõ cội nguồn những giá trị bền vững làm nên sức mạnh Việt Nam, góp phần định hình và gợi mở tư duy mới, chính sách mới, thúc đẩy tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực tự cường và đổi mới sáng tạo trong phát triển, khơi dậy tinh thần yêu nước.

Ban tổ chức tặng sách cho: Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Minh Chính - nguyên Thủ tướng Chính phủ, bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước tặng Đại tướng Lương Cường. Ban Tổ chức trao tặng sách các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương và các cơ quan.

Ảnh: BTC