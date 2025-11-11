Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: "Các bài viết, bài phát biểu, các chỉ đạo, trao đổi thể hiện sâu sắc trí tuệ, tâm huyết, tầm nhìn, trách nhiệm cũng như sự quan tâm đặc biệt, tình cảm sâu nặng và niềm tin yêu của người đứng đầu Đảng ta đối với lực lượng Công an nhân dân được tập hợp khá đầy đủ và toàn diện trong cuốn sách ra mắt hôm nay.

Cuốn sách không chỉ là nguồn tư liệu quý, mà còn là kim chỉ nam, định hướng cho toàn lực lượng Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng những năm tiếp theo, cho cấp ủy, chính quyền, địa phương các cấp trong lãnh đạo, quản lý công tác bảo vệ an ninh, trật tự; động viên, khích lệ, khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng dẫn quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng".

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết cuốn sách chia thành ba phần: Xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, toàn diện; CAND bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; Những dấu ấn, tình cảm của lực lượng CAND với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách được biên soạn công phu trong hơn một năm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Ban biên soạn, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh: Cuốn sách là sự kết tinh tư duy lý luận, tầm nhìn chiến lược và tình cảm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng CAND. Ông đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa giá trị, nội dung cuốn sách, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần tư tưởng, định hướng của cố Tổng Bí thư.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng sách cho đại diện các đơn vị, địa phương trong lực lượng CAND.