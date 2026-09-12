Trong bối cảnh Việt Nam định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2035, yêu cầu phát triển năng lực tiếng Anh cho học sinh ngày càng được đặt trong một cách tiếp cận toàn diện hơn, các sân chơi ngoại ngữ dành cho học sinh không chỉ đặt ra yêu cầu về kiến thức ngôn ngữ, mà còn hướng tới khả năng tư duy, vận dụng và thể hiện hiểu biết của người học.

Chương trình Next-Gen Trạng Nguyên 2026 được xây dựng như một sân chơi học thuật tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3–5 và lớp 6–8 trên toàn quốc. Chương trình do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (Báo TNTP&NĐ) phối hợp cùng Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tổ chức.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng giới thiệu sân chơi học thuật Next-Gen Trạng Nguyên 2026

Chính thức ra mắt sân chơi học thuật Next-Gen Trạng Nguyên 2026

Mang bản sắc Việt Nam từ tên gọi đến hành trình học thuật

Tên gọi “Trạng Nguyên” gợi nhắc đến truyền thống khoa bảng đã hình thành và phát triển trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Từ cảm hứng đó, chương trình tái hiện hành trình thi cử truyền thống qua bốn kỳ thi: Thi hạch – Thi hương – Thi hội – Thi đình.

Chương trình tái hiện hành trình thi cử truyền thống của sĩ tử thời xưa

Tuy nhiên, những giá trị truyền thống được đặt trong một bối cảnh hoàn toàn mới. Thay vì các bài thi khoa cử xưa, học sinh ngày nay được thử sức với năng lực tiếng Anh, tư duy và khả năng vận dụng kiến thức.

Đặc biệt, nội dung học thuật của Next-Gen Trạng Nguyên 2026 không chỉ xoay quanh kiến thức ngôn ngữ. Các chủ đề về văn hóa, lịch sử, địa lý, danh lam thắng cảnh, con người và đời sống xã hội Việt Nam được đưa vào hành trình, cùng với các vấn đề về khoa học, môi trường, công nghệ và đời sống đương đại. Qua đó, chương trình hướng tới một cách tiếp cận trong đó tiếng Anh không chỉ là môn học để kiểm tra, mà trở thành công cụ để học sinh hiểu, suy nghĩ và kể câu chuyện về Việt Nam.

Next-Gen Trạng Nguyên 2026 có hành trình gồm bốn chặng và mức độ thử thách tăng dần.

Từ Thi Hạch, học sinh được đánh giá năng lực đọc – viết tại trường. Qua Thi Hương và Thi Hội, yêu cầu được mở rộng sang bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, bài luận và khả năng trình bày. Trong đó, phần thi nói được ứng dụng công nghệ AI trong đánh giá, góp phần đưa công nghệ vào quá trình đánh giá năng lực tiếng Anh và tạo trải nghiệm học thuật phù hợp với thế hệ học sinh mới.

Hành trình sẽ đi đến Thi Đình ngày 12/12/2026 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, với sự góp mặt của 200 thí sinh xuất sắc nhất, gồm Top 100 học sinh Bảng Tiểu học và Top 100 học sinh Bảng THCS.

Cô Nguyễn Thị Minh Huệ - Cán bộ Bộ giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ công bố và phát động Next-Gen Trạng Nguyên 2026

Tại vòng cuối, thí sinh sẽ viết luận trực tiếp và những bài viết xuất sắc sẽ được lựa chọn để thuyết trình trước hội đồng chuyên môn. Kết quả chung cuộc xác định các danh vị Trạng Nguyên – Bảng Nhãn – Thám Hoa cùng các giải thưởng phụ.

Việc tổ chức vòng Thi Đình tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa không gian biểu tượng của truyền thống khoa bảng Việt Nam với một sân chơi học thuật dành cho thế hệ học sinh mới.

Tiếp cận chuẩn mực học thuật quốc tế

Bên cạnh yếu tố bản sắc, chương trình được xây dựng với định hướng tiếp cận các chuẩn mực đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế.

Tại thi Hội, thí sinh thực hiện bài đánh giá năng lực tiếng Anh do tập đoàn giáo dục Pearson phát triển, bao gồm bốn kỹ năng kết hợp bài luận ngắn. Kết quả được ghi nhận theo Global Scale of English (GSE) và có đối sánh với CEFR.

Điều này tạo nên một cấu trúc đặc biệt: học sinh được tiếp cận một sân chơi mang tên gọi và tinh thần của truyền thống Việt Nam, nhưng năng lực được đánh giá trong một hệ quy chiếu có tính quốc tế.

Đây cũng là điểm giao thoa mà Next-Gen Trạng Nguyên 2026 hướng tới: giữ bản sắc trong cách tiếp cận, đồng thời mở rộng chuẩn mực trong đánh giá năng lực.

Từ một sân chơi tiếng Anh đến điểm hẹn học thuật của thế hệ mới

Với thông điệp “Khuê Văn Các rực sáng – Thế hệ mới dẫn đầu”, Next-Gen Trạng Nguyên 2026 không chỉ hướng tới việc tìm kiếm những học sinh có năng lực tiếng Anh nổi bật.

Đại diện Ban Tổ chức và các khách mời tại lễ công bố, phát động sân chơi học thuật tiếng Anh Next-Gen Trạng Nguyên 2026.

Qua từng chặng thi, học sinh được khuyến khích học tập chủ động, mở rộng hiểu biết, rèn luyện khả năng tư duy, viết và trình bày quan điểm. Các bài thi ôn luyện, đề mẫu và nội dung tham khảo cũng được cung cấp trong quá trình chuẩn bị cho các vòng thi.

Từ truyền thống khoa bảng đến năng lực học thuật của thế hệ mới, từ những câu chuyện Việt Nam đến khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh, chương trình hướng tới tạo ra một không gian nơi giá trị Việt Nam và tinh thần hội nhập không đối lập mà bổ trợ cho nhau.

Next-Gen Trạng Nguyên 2026 được kỳ vọng trở thành một điểm hẹn học thuật quy mô quốc gia, nơi học sinh vừa nuôi dưỡng tinh thần hiếu học của cha ông, vừa phát triển năng lực tiếng Anh và những năng lực cần thiết để tự tin bước vào một thế giới rộng mở.

(Nguồn: Hệ thống Anh ngữ Ocean Edu)