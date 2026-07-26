Ngày 26/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự Lễ công bố sản phẩm thỏi nhôm đầu tiên của Việt Nam diễn ra tại Khu công nghiệp Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng).

Tham dự buổi Lễ có đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và lãnh đạo, cán bộ tỉnh Lâm Đồng.

Sự kiện do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tổ chức.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: X.N

Làm chủ công nghệ, khẳng định năng lực sản xuất

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đánh giá, việc công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành công nghiệp luyện kim, góp phần nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành công nghiệp bô xít, alumin, luyện nhôm và các sản phẩm sau nhôm.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

Phó Thủ tướng cho biết, thành quả này tạo động lực mới cho ngành luyện kim, thúc đẩy công nghiệp chế biến–chế tạo và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Đồng thời, khẳng định năng lực, ý chí và khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp nhôm theo hướng hiện đại, tăng giá trị gia tăng, tiến tới độc lập, tự chủ.

Bên cạnh đó, việc sản xuất thành công nhôm thỏi khẳng định doanh nghiệp làm chủ công nghệ, quản trị tốt, đáp ứng chất lượng nhân lực; đồng thời mở ra bước tiến từ xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm sang sản xuất vật liệu cơ bản phục vụ nhiều ngành trọng điểm.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang tham quan dự án. Ảnh: X.N

Theo Phó Thủ tướng Phan Văn Giang, Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên bô xít thuộc nhóm lớn trên thế giới. Kết quả điều tra, đánh giá địa chất cho thấy cả nước có khoảng 5,8 tỷ tấn tài nguyên bô xít, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên. Đây là lợi thế quan trọng để phát triển ngành công nghiệp nhôm theo hướng chế biến sâu, gia tăng giá trị, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển luyện nhôm. Còn tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh quy hoạch hạ tầng công nghiệp, năng lượng và logistics, sớm hoàn thiện Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam để tăng kết nối vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Chủ đầu tư cần bảo đảm tiến độ, vận hành hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và tuân thủ nghiêm bảo vệ môi trường.

Lô sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam được sản xuất. Ảnh: X.N

Theo Ban Tổ chức, Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông tổng mức đầu tư gần 28.000 tỷ đồng, triển khai trên 128 ha, là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp nhôm đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Sau 11 năm triển khai, nhà máy đã hoàn thành phân kỳ 1 với công suất 150.000 tấn/năm. Phân kỳ 2 dự kiến vận hành quý 4/2026, nâng tổng công suất lên 300.000 tấn/năm; phân kỳ 3 hoàn thành quý 1/2027, đạt 450.000 tấn/năm.

Dự án khép kín chuỗi giá trị từ khai thác bô xít, chế biến alumin đến sản xuất nhôm kim loại. Nhôm thỏi đạt độ tinh khiết 99,71%, sản xuất bằng công nghệ điện phân 500kA, tạo nền tảng cho các ngành chế tạo, ô tô, điện–điện tử, xây dựng, năng lượng tái tạo và hàng không.