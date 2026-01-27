Theo chương trình làm việc, Thủ tướng Vanuatu và đoàn công tác đã trực tiếp tham quan toàn bộ khu vực sản xuất của nhà máy nhôm Grando - Nhà máy nhôm Đô Thành (KCN vừa và nhỏ, xã Gia Lâm, Hà Nội), từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, đùn ép nhôm, xử lý bề mặt cho tới kiểm tra chất lượng thành phẩm trước khi xuất xưởng.

Ông Jotham Napat - Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu cùng đoàn công tác tham quan nhà máy nhôm Grando

Tại buổi làm việc, ông Dương Viết Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm đã giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là các dự án sản xuất có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại.

“Chuyến thăm của Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu là cơ hội quan trọng để địa phương, doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác kinh tế và ngoại giao. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Vanuatu trong thời gian tới”, ông Dương Viết Cường chia sẻ.

Ông Dương Viết Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành đã giới thiệu với Thủ tướng Vanuatu và đoàn công tác về nhà máy nhôm Grando. Nhà máy hiện vận hành hệ thống sản xuất quy mô lớn với 15 dây chuyền đùn ép nhôm, 3 dây chuyền sơn tĩnh điện, 2 dây chuyền mạ anode, cùng các dây chuyền phun cát và gia công tự động. Tổng công suất đạt khoảng 60.000 tấn nhôm thành phẩm mỗi năm, cùng 72.000 tấn billet nhôm, phục vụ đồng thời thị trường trong nước và xuất khẩu.

Mức độ tự động hóa cao, quy trình sản xuất khép kín và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt giúp Grando duy trì sự ổn định về thông số kỹ thuật, độ bền và tính đồng nhất của sản phẩm - những yếu tố then chốt để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.

Ông Jotham Napat - Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu phát biểu tại buổi làm việc

Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat bày tỏ ấn tượng trước quy mô và mức độ đầu tư của nhà máy: “Qua trực tiếp tham quan, tôi đánh giá cao sự đồng bộ trong dây chuyền sản xuất và trình độ kỹ thuật của nhà máy. Điều này cho thấy Việt Nam đang sở hữu những cơ sở sản xuất công nghiệp có khả năng cạnh tranh ở tầm quốc tế.”

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Sơn - Tổng Giám đốc Nhà máy nhôm Grando cho biết: “Việc lãnh đạo cấp cao của Vanuatu trực tiếp đến tham quan và đánh giá năng lực sản xuất là sự khích lệ lớn đối với đội ngũ kỹ sư và người lao động của công ty. Đây cũng là dịp để Grando thể hiện định hướng phát triển dựa trên chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế và năng lực cung ứng ổn định.”

Ông Nguyễn Thái Sơn - Tổng Giám đốc nhà máy nhôm Grando phát biểu tại buổi làm việc

Theo ông Sơn, trong chiến lược phát triển dài hạn, Grando xác định xuất khẩu và mở rộng thị trường quốc tế là hướng đi trọng tâm. Doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cấp dây chuyền, hoàn thiện hệ thống quản trị và chủ động tham gia các hoạt động ngoại giao kinh tế để kết nối với các đối tác tiềm năng.

Ông Jotham Napat - Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu viết lưu bút kỷ niệm nhà máy nhôm Grando

(Nguồn: Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành)