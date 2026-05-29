Năm 2025, Bãi Cháy đón khoảng 8,3 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt, tương đương khoảng 9% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam; tổng thu từ du lịch đạt trên 20.400 tỷ đồng. Tọa lạc tại trung tâm dự án Sun Festo Town, Sun Festo Town đón trọn dòng khách “khổng lồ”, đồng thời thừa hưởng lợi thế siêu kết nối với mọi loại hình giao thông.

Theo đó, nếu lựa chọn di chuyển bằng cao tốc, quãng đường từ Hà Nội đến Sun Festo Town chỉ mất chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Trong tương lai, khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vận hành, thời gian di chuyển dự kiến tiếp tục rút ngắn xuống còn khoảng 30 phút.

Sun Festo Town cũng kết nối nhanh chóng với Sân bay Quốc tế Vân Đồn và Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, giúp du khách dễ dàng tiếp cận quần thể đô thị nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí bên vịnh di sản. Đặc biệt, quy hoạch hầm Cửa Lục đến năm 2030 được kỳ vọng gia tăng khả năng kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy giá trị bất động sản Bãi Cháy trong dài hạn.

Với vị trí trung tâm “kinh đô lễ hội” Sun Elite City, Sun Festo Town cũng thừa hưởng lợi thế từ hệ sinh thái tiện ích đã hiện hữu như bãi biển Bãi Cháy, chợ đêm VUI-Fest. Song song đó, Sun Group cũng bổ sung các sản phẩm du lịch mới như show diễn 3D mapping “Long Vân Khánh Hội”, nhà hàng bia Sun Bavaria tại Ngọn Hải Đăng cùng chuỗi sự kiện lễ hội quanh năm.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn “bắt tay” cùng “gã khổng lồ” của ngành kiến trúc toàn cầu KPF kiến tạo diện mạo mới cho Quảng trường Sun Carnival, Công viên thương mại, Công viên Lễ hội với các tổ hợp giải trí, mua sắm, trải nghiệm và không gian cộng đồng quy mô lớn. Có thể nói, Sun Festo Town đang sở hữu vị thế “trung tâm của trung tâm” giữa hệ sinh thái du lịch sôi động bậc nhất Quảng Ninh.

Phân khu Sun Festo Town mới ra mắt gồm 3 tòa tháp cao tầng The Festo (F1, F2, F3) với hơn 2.000 căn hộ và 135 căn nhà phố thương mại phát triển theo ý tưởng “Festival Living” - xu hướng sống mới đang được ưa chuộng tại các đô thị du lịch quốc tế. Bên ngoài là không khí lễ hội sôi động, bên trong lại tựa như một “ốc đảo nghỉ dưỡng” đậm phong vị Nhật Bản.

Lấy cảm hứng từ văn hóa wellness của “đất nước mặt trời mọc”, Sun Festo Town tích hợp chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe như vườn thiền, không gian trà đạo, vườn dưỡng sinh cùng hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa ngay trong nội khu. Đặc biệt, tiện ích khoáng nóng cao tầng được vận hành theo tiêu chuẩn Onsen là một đặc quyền chỉ có ở Sun Festo Town và lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Ninh, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn phong cách Nhật Bản.

Sun Festo Town còn tạo dấu ấn nhờ ngôn ngữ kiến trúc hiện đại lấy cảm hứng từ những tầng đảo đá vôi trên vịnh Hạ Long. Thay vì thiết kế theo dạng khối hộp cao tầng truyền thống, ba tòa tháp The Festo được giật cấp và phân tầng nhằm tái hiện hình ảnh các lớp địa hình đá vôi tầng tầng lớp lớp giữa mặt biển kỳ quan. Các khoảng giật cấp được chuyển hóa thành sky garden, terrace lounge và không gian sinh hoạt riêng tư cho cư dân, giúp công trình hài hòa với thiên nhiên, mở rộng không gian xanh, tối ưu tầm nhìn và gia tăng trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Không chỉ là tài sản tích lũy, phân khu này có thể tạo ra dòng tiền ngay lập tức nhờ mô hình vận hành tối ưu. Các căn hộ được bàn giao full nội thất (trừ đồ điện tử), giúp chủ sở hữu tiết kiệm thời gian, chi phí hoàn thiện và nhanh chóng đưa vào khai thác lưu trú. Cơ cấu sản phẩm đa dạng từ studio, căn hộ 1PN-3PN, duplex, shop khối đế… đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Trong đó, các quỹ căn đặc biệt sẽ được vận hành bởi đơn vị khách sạn quốc tế, góp phần chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm lưu trú và gia tăng khả năng thu hút dòng khách trung - cao cấp.

Sự xuất hiện của Sun Festo Town tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại - lưu trú mà Sun Group đang phát triển tại quần thể Sun Elite City Bãi Cháy. “Sun Festo Town là mảnh ghép quan trọng trong hành trình kiến tạo “kinh đô lễ hội bên vịnh di sản” - nơi du khách có thể tận hưởng những trải nghiệm all-in-one đẳng cấp suốt bốn mùa trong năm”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

(Nguồn: Sun Property)