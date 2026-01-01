Theo đó, siêu du thuyền Celebrity Solstice, quốc tịch Malta, mang theo 3.018 du khách quốc tế cùng 1.222 thành viên thủy thủ đoàn. Phần lớn du khách đến từ châu Âu và châu Mỹ.

Tàu dự kiến neo đậu tại Hạ Long đến hết ngày 1/1, tạo điều kiện để du khách tham quan, trải nghiệm di sản thiên nhiên thế giới và hoà nhịp không khí đầu năm mới tại Việt Nam.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng những vị khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Ninh trong năm 2026. Ảnh: P.C

Lễ đón tiếp hơn 3.000 du khách quốc tế của tàu Celebrity Solstice diễn ra trong không khí nồng ấm và trang trọng với sự hiện diện của ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cùng Ban quản lý Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Những bó hoa tươi thắm cùng các tiết mục văn nghệ dân gian đặc sắc đã trở thành món quà ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Nhiều người không giấu được sự phấn khích khi chọn vịnh Hạ Long làm điểm khởi đầu cho hành trình năm mới của mình.

Những vị khách đầu tiên "mở hàng" vịnh Hạ Long năm 2026. Ảnh: P.C

Trong thời gian tàu neo đậu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đoàn du khách tham gia hành trình khám phá vịnh Hạ Long, Hà Nội và Hải Phòng. Chương trình được thiết kế hài hòa, kết nối giữa thiên nhiên kỳ vĩ với các điểm đến giàu giá trị văn hóa, lịch sử, mang đến cho du khách quốc tế những trải nghiệm đáng nhớ trong những ngày đầu năm mới.

Siêu du thuyền Celebrity Solstice chở hơn 3.000 khách tới vịnh Hạ Long. Ảnh: P.C

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón gần 90 chuyến tàu biển quốc tế, với khoảng 150.000 lượt khách, đến từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu.

Con số này phản ánh rõ đà phục hồi mạnh mẽ và sự tăng trưởng bền vững của phân khúc du lịch tàu biển tại Quảng Ninh.