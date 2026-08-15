Chương trình do Công ty Cổ phần Thực phẩm và Đồ uống (TTC) phối hợp cùng Hiệp hội Thịt bò Canada (Canada Beef International - CBI) và hệ thống bán lẻ WinMart đồng tổ chức, đánh dấu bước hợp tác chiến lược nhằm nâng tầm chất lượng bữa ăn của các gia đình Việt.

Chất lượng hàng đầu thế giới

Ra mắt thịt bò Canada thượng hạng tại siêu thị Winmart.

Phát biểu khai mạc, bà Emilie Carrier - Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam nhấn mạnh quan hệ thương mại Canada - Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Thịt bò Canada từ lâu được biết đến toàn cầu nhờ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe, hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch và hương vị đặc trưng.

"Đặc biệt, nhờ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng cao này với giá cả hợp lý và giá trị tốt nhất", bà Emilie Carrier chia sẻ.

Đàn bò tại Canada được nuôi dưỡng giữa thiên nhiên trong lành với nguồn thức ăn tự nhiên giàu dinh dưỡng - bí quyết tạo nên những vân mỡ cẩm thạch đan xen hoàn hảo cùng phần nạc, mang lại độ mềm mọng và hương vị hảo hạng.

Thịt bò Canada chất lượng hàng đầu thế giới.

Toàn bộ quy trình từ chăn nuôi đến chế biến đều tuân thủ hệ thống phân hạng nghiêm ngặt và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng HACCP, bảo đảm đây là nguồn cung cấp sắt, kẽm và protein an toàn cho cả gia đình.

Trải nghiệm ẩm thực đánh thức mọi giác quan

Điểm nhấn của chương trình là màn Cooking Demo trực tiếp từ đầu bếp chuyên nghiệp với 3 món ăn được thiết kế riêng cho khẩu vị Việt.

Dẻ sườn bò Canada nướng sốt BBQ với lớp mỡ tan chảy khi gặp lửa, giúp thớ thịt mềm mọng, quyện cùng rau củ ngũ sắc bắt mắt.

Ba chỉ bò cuộn rau cải sốt dầu hào thanh nhẹ, dễ ăn và đặc biệt dễ thực hiện tại nhà.

Trải nghiệm ẩm thực đánh thức mọi giác quan.

Cuối cùng là Ba chỉ bò nấu cà ri rau củ ngũ sắc, khi hầm, vị ngọt thanh của rau củ hòa cùng nước thịt vàng óng khiến từng miếng bò mềm, béo ngậy và thấm đượm gia vị.

Mang tinh hoa thế giới đến bàn ăn Việt

Sự thành công của chiến dịch quảng bá không thể thiếu vai trò của hệ thống phân phối. Theo bà Phạm Huyền Trang - Giám đốc Ngành hàng WinCommerce, với hơn 5.400 điểm bán trên toàn quốc và phục vụ gần 500 triệu lượt khách mỗi năm, WinMart luôn đặt tiêu chí khắt khe trong việc lựa chọn nhà cung cấp uy tín. Việc hợp tác cùng các đối tác uy tín như Canada Beef và TTC giúp siêu thị không chỉ là nơi mua sắm, mà còn trở thành điểm đến khám phá ẩm thực chất lượng cho các gia đình Việt.

Ông Trần Tiến Tiệp - Tổng Giám đốc TTC khẳng định sự kiện là minh chứng cho một cú bắt tay chiến lược hoàn chỉnh: Canada Beef cung cấp nguyên liệu đạt chuẩn toàn câu, TTC nhập khẩu và phát triển sản phẩm phù hợp thói quen tiêu dùng bản địa, còn WinMart đưa sản phẩm đến tận tay khách hàng qua mạng lưới bán lẻ rộng khắp.

Chương trình khép lại bằng chuỗi minigame sôi động cùng nhiều phần quà hấp dẫn. Sản phẩm hiện đã được bày bán tại quầy thịt siêu thị WinMart Times City và dự kiến nhân rộng trên toàn hệ thống.

Với sứ mệnh "Đem tỉnh hoa ẩm thực thế giới đến bàn ăn Việt", trong giai đoạn 2026, TTC sẽ tiếp tục tối ưu hóa đanh mục sản phẩm và ra mắt các thương hiệu mới trong ngành F&B, nhằm đáp ứng nhu cầu ẩm thực ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thực phẩm và Đồ uống TTC)