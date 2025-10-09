Ứng dụng HITA là kết quả của quá trình chuyển giao và bản địa hóa mô hình đào tạo nhân cách – tư duy từ Vương quốc Anh, đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia.

HITA – Cầu nối giữa công nghệ và giáo dục nhân cách

Trong bối cảnh AI đang thay đổi toàn diện cách con người học tập và phát triển, Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực chính thức giới thiệu HITA, nền tảng giáo dục nhân cách đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ để rèn luyện trí tuệ, thói quen và đạo đức cho học sinh.

Ra đời với định hướng “Ươm mầm hiền tài trong kỷ nguyên AI”, HITA được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số giáo dục Việt Nam, khi kết hợp giữa công nghệ, tư duy hiện đại và giá trị đạo đức truyền thống.

Ứng dụng HITA là kết quả của quá trình chuyển giao và bản địa hóa mô hình đào tạo nhân cách – tư duy từ Vương quốc Anh, đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia, và nay được kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong cùng đội ngũ chuyên gia của Tâm Trí Lực phát triển cho học sinh Việt Nam.

“HITA không thay thế trường học hay cha mẹ, mà là công cụ giúp cả hai bên đồng hành cùng con trong quá trình rèn luyện thói quen sống tốt mỗi ngày", thầy kỷ lục gia siêu trí nhớ Nguyễn Phùng Phong chia sẻ tại lễ ra mắt.

Theo ông, ứng dụng này mang đến cách tiếp cận giáo dục mới: học sinh chỉ cần 30 phút mỗi ngày để rèn nhân cách thông qua video kỹ năng sống, trò chơi tương tác và thử thách thực tế. Mỗi hoạt động đều hướng đến việc hình thành 7 thói quen tích cực gồm: kỷ luật, chính trực, kiên nhẫn, tư duy phản biện, tinh thần tự học, trách nhiệm và lòng biết ơn.

Với tầm nhìn đó, HITA không chỉ là một ứng dụng học tập, mà là một hệ sinh thái giáo dục nhân cách số, giúp học sinh Việt tự tin, tự lập và tự trưởng thành trong thời đại AI.

Từ góc nhìn xã hội, sự ra đời của HITA đánh dấu một hướng đi mới cho giáo dục Việt Nam – nơi công nghệ không làm mất đi tính nhân văn, mà trở thành phương tiện lan tỏa giá trị đạo đức, trí tuệ và lòng biết ơn trong thế hệ trẻ.

Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của HITA đã được triển khai tại một số trường phổ thông ở TPHCM và Hà Nội, với hơn 10.000 phụ huynh, giáo viên và học sinh tham gia.

Kết quả bước đầu cho thấy học sinh có ý thức tự học và kỷ luật tốt hơn, cải thiện rõ trong giao tiếp và sinh hoạt gia đình.

Nhiều giáo viên ghi nhận, việc sử dụng HITA giúp giảm áp lực lớp học truyền thống, đồng thời tăng tính chủ động và khả năng tự điều chỉnh hành vi của học sinh.

Trên mạng xã hội, cộng đồng phụ huynh chia sẻ hình ảnh “Cây đức nở hoa” như một biểu tượng cho hành trình rèn nhân cách – kết quả cụ thể và đầy cảm xúc của học sinh sau mỗi ngày rèn luyện.

Trong năm đầu tiên, Tâm Trí Lực đặt mục tiêu đưa HITA đến với 1 triệu học sinh Việt Nam, hướng tới xây dựng thế hệ hiền tài – tự chủ – có đạo đức và trí tuệ độc lập trong kỷ nguyên số. Ứng dụng cũng đang được lên kế hoạch kết nối với hệ thống giáo dục tại các tỉnh, thành phố lớn, phối hợp cùng nhà trường trong việc đánh giá kỹ năng sống và hành vi tích cực của học sinh.

“Gieo đức” bằng công nghệ: học 30 phút, rèn thói quen cả đời

Trên nền tảng iOS và Android, HITA giúp học sinh rèn luyện nhân cách qua 365 video kỹ năng sống, được xây dựng theo lộ trình phát triển trí tuệ toàn diện.

Các bài học và thử thách hằng ngày như “Giữ lời hứa”, “Làm việc tốt mỗi ngày” được thiết kế ngắn gọn, gần gũi và dễ áp dụng, giúp trẻ tự nhận thức và thay đổi hành vi từng bước.

HITA giúp học sinh rèn luyện nhân cách qua 365 video kỹ năng sống, được xây dựng theo lộ trình phát triển trí tuệ toàn diện.

Kết quả rèn luyện của mỗi học sinh được thể hiện sinh động qua hình ảnh “Cây đức” – biểu tượng trực quan cho sự trưởng thành nội tại. Khi học sinh hoàn thành nhiệm vụ, Cây đức sẽ “nở hoa”, phản ánh quá trình tích lũy giá trị sống.

Phụ huynh có thể theo dõi tiến độ của con thông qua báo cáo tự động và tính năng đồng hành, giúp gắn kết hơn giữa gia đình và nhà trường trong hành trình giáo dục nhân cách.

Khác với mô hình học tập truyền thống, HITA không tập trung vào điểm số hay thi cử, mà hướng đến giáo dục cảm xúc, kỹ năng sống và tư duy độc lập – những năng lực nền tảng giúp học sinh thích nghi với thế giới công nghệ và AI đang phát triển nhanh chóng.

“Giờ đây, chúng tôi dùng công nghệ để số hóa việc rèn luyện nhân cách, kỷ luật và trí tuệ cho học sinh Việt, giúp các em xây dựng lộ trình phát triển cá nhân bền vững", ông Nguyễn Phùng Phong nói.

Ứng dụng được thiết kế thân thiện, chỉ cần điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng là có thể sử dụng. Mỗi ngày, học sinh dành 30 phút để học và thực hành; phụ huynh có thể cùng con kiểm tra kết quả, tạo nên môi trường giáo dục tích cực cả trong và ngoài lớp học.

Trong thời đại AI bùng nổ, khi trẻ có thể tìm kiếm mọi thông tin chỉ bằng một cú chạm, thách thức không còn là “học gì” mà là “trở thành người như thế nào”, và HITA hướng đến giải quyết chính bài toán đó.

Theo thầy Nguyễn Phùng Phong, chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là đưa công nghệ vào lớp học, mà là thay đổi tư duy học tập.

“Người Việt mình vẫn quen với cách học phải có thầy cô giảng dạy. Nhưng khi trẻ lớn hơn, điều cần dạy chính là khả năng tự nghiên cứu, tự tìm hiểu. AI dù giỏi đến đâu cũng chỉ là công cụ – con người mới là chủ thể quyết định", thầy Phong nhấn mạnh.