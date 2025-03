Vinhomes Wonder City tọa lạc trên địa bàn 4 xã Tân Hội, Tân Lập, Liên Hà và Liên Trung của Đan Phượng. Đây là vị trí chiến lược trên trục đại lộ Tây Thăng Long rộng tới 60m, dẫn thẳng đến trung tâm hành chính mới phía tây thành phố và kết nối thuận tiện tới các quận trung tâm hiện tại. Đặc biệt, ngay trong năm nay, đoạn đường 2km từ Tây Tựu đến dự án sẽ được hoàn thành, rút ngắn thời gian di chuyển từ Vinhomes Wonder City đến quận Tây Hồ xuống còn 15 phút. Dự kiến, tuyến Metro số 4 Mê Linh - Liên Hà cũng sẽ kết nối thẳng tới dự án thông qua nhà ga trung tâm được quy hoạch ngay trong lòng đô thị.

Vinhomes Wonder City có quy mô 133,4ha, cung cấp hơn 2.000 căn thấp tầng. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Ở quy mô liên vùng, dự án nằm trong mạng lưới giao thông trọng yếu của miền Bắc, gồm 3 vành đai chiến lược (Vành đai 3, Vành đai 3.5 và Vành đai 4), 4 cây cầu huyết mạch (cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân), dễ dàng di chuyển tới các vùng công nghiệp, kinh tế trọng điểm của Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh…

Vinhomes Wonder City sở hữu vị trí chiến lược, dễ dàng kết nối đến trung tâm Hà Nội và địa phương lân cận thông qua các dự án giao thông trọng điểm. Ảnh minh hoạ: Vinhomes

Bên cạnh vị trí chiến lược có thể đưa dự án thành tâm điểm thịnh vượng - Vinhomes Wonder City còn mang đến không gian sống thời thượng cho khu vực phía tây Hà Nội với mô hình đô thị “tất cả trong một” - “all in one” đặc trưng của hệ sinh thái Vingroup.

Về cảnh quan, Vinhomes Wonder City có mật độ xây dựng chỉ 26,7%, diện tích dành cho cây xanh - mặt nước rộng lớn, lên đến 24,9ha. Nổi bật là tổ hợp công viên liên hoàn rộng 19ha, kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên, giải trí, kết nối tình thân và chăm sóc sức khỏe, gồm “bộ tứ” công viên với các chức năng đặc biệt. Đó là Adventure Park - “thiên đường” vui chơi cho trẻ em và thanh thiếu niên; Athletic Park - công viên thể thao lớn bậc nhất khu vực, quy tụ các bộ môn thể thao hiện đại, “trendy” từ bóng đá, bóng rổ, tennis, pickle ball cho tới sân tập golf; Wellness Park - không gian lý tưởng để phục hồi năng lượng, kết nối với thiên nhiên tại các vườn thiền, vườn dưỡng sinh, yoga… và BBQ Park - nơi kết nối gia đình và bạn bè bên các chòi nướng ven sông thơ mộng…

Hệ tiện ích all-in-one cùng diện tích lớn dành cho cây xanh - mặt nước tại Vinhomes Wonder City sẽ mang đến không gian sống thời thượng, tiện nghi cho cư dân phía tây Hà Nội. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Về tiện ích, Vinhomes Wonder City sở hữu hệ thống “tất cả trong một” với 99 tiện ích đa dạng được bố trí khắp dự án, từ sân chơi sáng tạo, khu tương tác, quảng trường sự kiện đến không gian thư giãn phù hợp với nhu cầu của mọi lứa tuổi.

Về dịch vụ, dự án cung cấp hệ thống giáo dục chất lượng cao Vinschool, hệ thống y tế tiêu chuẩn quốc tế với phòng khám Vinmec, tâm điểm mua sắm - vui chơi giải trí Vincom, tiêu chuẩn quản lý vận hành đô thị và an ninh chuẩn 5 sao Vinhomes.

Về sản phẩm, dự án có quy mô hơn 2.000 căn thấp tầng, với nhiều loại hình từ liền kề, liền kề nhà vườn, shop villa, biệt thự song lập đến biệt thự đơn lập, chia thành hai phân khu chính: phân khu mở Wonder Avenue (Phố Hừng Đông) và phân khu đóng Wonder Bay (Vịnh Bình Minh) với ba phong cách kiến trúc: Đông Dương, cổ điển Pháp và Manhattan.

Các sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Wonder City đa dạng về kiến trúc và loại hình, đáp ứng cả nhu cầu để ở và kinh doanh của khách hàng. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Điểm khác biệt của Vinhomes Wonder City so với các dự án Vinhomes hiện tại là mặt tiền sản phẩm lớn. Gần 100% quỹ căn đều có mặt tiền từ 8m trở lên, mang đến không gian sống thoáng đãng, đẳng cấp và dễ dàng cá nhân hóa theo mong muốn của khách hàng.

Ngoài ra, Vinhomes Wonder City cũng cung cấp 3 loại hình sản phẩm được thiết kế tối ưu theo nhu cầu ở thực, kinh doanh hay đầu tư. Trong đó, loại hình nhà hoàn thiện có đầy đủ nội thất, sẵn sàng đưa vào sử dụng, phù hợp chuyển về ở ngay, góp phần tạo lập cộng đồng cư dân sôi động, gia tăng giá trị cho dự án. Thứ hai là nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài, dành không gian sáng tạo cho chủ nhân tự trang bị nội thất và cá nhân hóa theo phong cách riêng. Thứ ba là loại hình giãn tiến độ xây dựng, sau 2 năm mới phải thanh toán chi phí xây dựng nhằm tối ưu dòng tiền, phù hợp với các nhà đầu tư.

Với quy hoạch sản phẩm độc đáo, số lượng quỹ căn giới hạn và hệ thống cảnh quan tiện ích thời thượng xanh mát - khi đi vào vận hành Vinhomes Wonder City hứa hẹn là điểm đến mới của cộng đồng cư dân tinh hoa, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển và thay đổi diện mạo phía tây Thủ đô.



Thế Định