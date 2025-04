Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay thảo luận về báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực do Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội phụ trách năm 2024.

Tại phiên thảo luận, sự việc gần 600 loại sữa giả bày bán tràn lan trên thị trường trong suốt 4 năm đặt ra vấn đề có tồn tại hay không lỗ hổng pháp lý.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, bà nhận được nhiều ý kiến của cử tri phản ánh rằng, có khoảng trống pháp lý trong quản lý thị trường sữa.

“Nhiều loại sữa giả vẫn được quảng cáo công khai, thậm chí ghi rõ thành phần trên nhãn mác, nhưng vẫn lưu hành suốt 4 năm qua mà người tiêu dùng không thể kiểm chứng. Điều này đặt ra câu hỏi phải chăng hệ thống pháp luật còn lỗ hổng”, bà đặt vấn đề.

Theo bà, đây là vấn đề cấp thiết, bởi các sản phẩm sữa kém chất lượng chủ yếu nhắm vào người già, trẻ nhỏ, người bệnh và phụ nữ mang thai.

Về việc người nổi tiếng tham gia quảng cáo các sản phẩm này, bà Hải cho rằng trách nhiệm cụ thể sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét. Tuy nhiên, việc các loại sữa giả vẫn được bày bán công khai cho thấy cần sớm rà soát các văn bản pháp lý hiện hành để có câu trả lời thỏa đáng cho cử tri.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, trong gần 600 loại sữa giả của công ty Dược dinh dưỡng Hacofood và Dược quốc tế Rance Pharma, có nhiều sản phẩm được ghi nhãn là sản phẩm thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt như sữa Sure IQ Gludiabet, sữa Sure IQ sure gold, hay sản phẩm dinh dưỡng như Sữa Kid baby talacmum (cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi), IQ Grow Talacmum dành cho trẻ từ 1-15 tuổi, Gain Talacmum…; thực phẩm bổ sung Talacmum for mum…

Thành phần một số loại sữa được công bố là chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, bột quả óc chó, song trên thực tế không hề có những chất này.