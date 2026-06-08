Có những nơi lưu trú chỉ để nghỉ chân và cũng có những nơi khiến du khách muốn sống chậm lại để tận hưởng trọn vẹn nhịp thở của điểm đến. Nằm ở trung tâm Bãi Cháy và sát vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, khách sạn Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay dễ dàng đem lại cảm giác quyến luyến ấy cho những ai từng tới đây.

Điều tạo nên sức hút đặc biệt của khách sạn 30 tầng với dáng hình tựa con tàu lướt trên vịnh biển là 352 phòng và suite được thiết kế theo phong cách thanh lịch, đạt chuẩn 5 sao quốc tế. Phần lớn các phòng đều sở hữu tầm nhìn hướng ra vịnh Hạ Long hoặc toàn cảnh thành phố biển để từng ô cửa kính chạm trần trở thành “khung tranh” sống động thay đổi theo thời gian trong ngày.

Mỗi sớm mai, du khách có thể thức dậy cùng bình minh dần nhuộm vàng mặt vịnh. Các dãy núi đá vôi mờ ảo trong sương hiện ra như nét chấm phá của bức tranh thủy mặc, gần hơn là những con tàu đánh cá chuẩn bị ra khơi. Thưởng thức tách cà phê trong phòng nghỉ tràn ngập nắng sớm đủ khiến buổi sáng của bạn khởi đầu thật an yên.

Nếu bình minh mang nét tinh khôi thì hoàng hôn nhìn từ Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay là vẻ đẹp lãng mạn khó quên. Trên bể bơi bốn mùa Sea Stars ở tầng 30 hoặc trong chính căn phòng của mình, du khách có thể ngắm mặt trời đỏ ối dần lặn xuống - một thời điểm đẹp đến mức người ta chỉ muốn thời gian ngừng trôi.

Bể bơi bốn mùa Sea Stars cũng là không gian trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi nghỉ dưỡng tại Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay bởi nhìn được toàn cảnh thành phố Hạ Long và vịnh biển. Trong khi đó, bể bơi ngoài trời Luxe Aquatica ở tầng 6 chan hòa ánh sáng, cây xanh và gió mát từ vịnh thổi vào.

Nếu không gian lưu trú mang lại sự thư giãn cho thị giác thì hành trình ẩm thực tại Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay lại là trải nghiệm đánh thức mọi giác quan. Hệ thống nhà hàng và lounge được bố trí ở nhiều tầng với những phong cách riêng biệt, đáp ứng nhu cầu từ bữa ăn gia đình đến các buổi gặp gỡ thân mật hay thư giãn cuối ngày.

Nhà hàng Sea Stars phục vụ bữa sáng với thực đơn đa dạng các món Á - Âu. Trong khi đó, Captain Lounge trên tầng 25 là điểm hẹn lý tưởng để thưởng thức trà chiều, các món ăn chế biến từ nguồn nguyên liệu địa phương theo mùa hoặc nhâm nhi ly rượu vang trong không gian sang trọng, ngắm toàn vịnh Hạ Long.

Nếu muốn tham quan những địa danh nổi tiếng của Hạ Long hay vào chợ địa phương mua sắm, bạn cũng chỉ mất ít thời gian di chuyển từ khách sạn. Sun World, Cảng tàu quốc tế, bến du thuyền, bảo tàng Quảng Ninh hay khu danh thắng Yên Tử đều nằm trong hành trình kết nối thuận lợi.

Sau những giờ khám phá thành phố biển, bạn có thể thư giãn tại Amara Spa với các liệu pháp chăm sóc chuyên sâu kết hợp hương tinh dầu dịu nhẹ trong không gian du dương tiếng nhạc. Đây là nơi để cơ thể của bạn được tái tạo năng lượng và tâm trí tìm lại sự cân bằng. Bên cạnh đó, phòng tập với các thiết bị hiện đại sẽ giúp du khách duy trì thói quen vận động ngay trong kỳ nghỉ.

Không chỉ phục vụ nhu cầu lưu trú, khách sạn còn sở hữu không gian hội nghị và sự kiện rộng khoảng 1.000m2. Hệ thống phòng họp và phòng tiệc được trang bị màn hình LED, âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng kết nối Internet tốc độ cao, đáp ứng nhiều loại hình sự kiện từ hội nghị doanh nghiệp, tiệc cưới đến các chương trình gặp gỡ quy mô lớn.

Giữa một Hạ Long ngày càng sôi động và phát triển, Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay mang đến sự cân bằng hiếm có: Đủ gần để khám phá những điểm đến nổi tiếng của thành phố nhưng cũng đủ riêng tư để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên kỳ quan thiên nhiên thế giới.

(Nguồn: Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay)