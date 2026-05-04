Từ bóng đèn đến hệ sinh thái giải pháp công nghệ

Trong nhiều thập kỷ, Rạng Đông là thương hiệu quen thuộc trong đời sống người Việt, gắn với các sản phẩm chiếu sáng và gia dụng. Ngày nay, sự phát triển nhanh của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và yêu cầu tiết kiệm năng lượng đang làm thay đổi cấu trúc ngành, buộc các doanh nghiệp phải mở rộng vai trò vượt ra ngoài sản xuất truyền thống.

Chiến lược mới của Rạng Đông xoay quanh hệ sinh thái sản phẩm - Hệ thống giải pháp - dịch vụ 4.0+, với các nhóm giải pháp trọng tâm: Smart Home (nhà thông minh), Smart City (đô thị thông minh), Smart Farm (nông nghiệp thông minh) và năng lượng tái tạo. Mỗi giải pháp được thiết kế không phải là điểm kết thúc của một giao dịch, mà là một mắt xích trong chuỗi giá trị giúp tối ưu năng lượng và nâng cao chất lượng sống.

Giải pháp Smart Home với đa phương thức điều khiển linh hoạt, tối ưu cho nhiều công trình.

RalliSmart là hệ sinh thái công nghệ thông minh do Rạng Đông phát triển, đóng vai trò là nền tảng kết nối, điều hành và cung cấp dịch vụ số cho không gian sống và làm việc hiện đại. Làm chủ từ thiết bị IoT, gateway, phần mềm điều khiển đến nền tảng dữ liệu và AI, RalliSmart giúp quản trị tập trung, tối ưu vận hành, tiết kiệm năng lượng và nâng cao trải nghiệm người dùng. Với khả năng tích hợp mở theo các chuẩn quốc tế như Matter, oneM2M…, giải pháp có thể triển khai linh hoạt từ căn hộ, biệt thự đến trường học, bệnh viện, nhà máy và đô thị thông minh, góp phần khẳng định Rạng Đông là doanh nghiệp công nghệ - đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Bộ nhận diện mới: Kế thừa di sản, dẫn lối tương lai

Song song với chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, Rạng Đông công bố bộ nhận diện thương hiệu mới - một trong những lần thay đổi hình ảnh đáng chú ý nhất của doanh nghiệp sau nhiều năm.

Điểm mới trong thiết kế lần này là yếu tố màu xanh được cách điệu thành mũi tên hướng lên, tượng trưng cho sự vận động, bứt phá và lan tỏa của các giải pháp công nghệ dẫn lối tương lai.

Đi kèm với bộ nhận diện là slogan mới: "Thông minh Xanh - Đồng hành chất sống Việt". Slogan mới là tuyên ngôn chiến lược, hàm chứa 3 cam kết cốt lõi của Rạng Đông:

Thông minh: Làm chủ công nghệ, tích hợp số hóa, AI hóa vào sản phẩm và giải pháp, nâng cao lợi ích, giá trị sử dụng, vận hành và trải nghiệm cho khách hàng và xã hội.

Xanh: Tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, hướng tới tiêu chuẩn công trình xanh và mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Đồng hành chất sống Việt: Khẳng định vai trò đối tác tin cậy, thấu hiểu người Việt, đưa thành tựu công nghệ và dịch vụ nâng cao chất lượng sống của mỗi người.

Nhận diện thương hiệu mới của Rạng Đông - thương hiệu quốc dân trong lòng người Việt

Cá thể hóa giải pháp - hướng đi khác biệt trên thị trường

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược mới của Rạng Đông là định hướng phát triển giải pháp "cá thể hóa" - tức là mỗi dự án được thiết kế riêng theo đặc thù của từng địa phương, công trình và khách hàng. Hướng đi này nhằm tối ưu hóa hiệu quả năng lượng, giảm phát thải và nâng cao hiệu suất vận hành theo từng bối cảnh cụ thể.

Công trình chiếu sáng phố đi bộ Bạch Đằng, Hải Phòng (trước đây là Hải Dương)

Các giải pháp của doanh nghiệp cũng hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đã cam kết. Hiện nay sản phẩm của Rạng Đông đã có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng thời, doanh nghiệp điều chỉnh mô hình phân phối theo hướng đa kênh, kết hợp giữa thương mại điện tử và hệ thống đại lý truyền thống, cung cấp dịch vụ trọn gói từ tư vấn, thiết kế, triển khai đến hậu mãi trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Hoàng Kiên - Phó Tổng Giám đốc Rạng Đông - cho rằng trong giai đoạn mới, công nghệ không chỉ dừng ở việc phát triển sản phẩm mà cần được ứng dụng vào các bài toán cụ thể của đời sống và hoạt động vận hành. "Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi được đưa vào giải quyết các vấn đề thực tiễn và mang lại giá trị sử dụng lâu dài", ông Kiên nhấn mạnh.

Đại diện công ty cũng khẳng định: "Việc công bố nhận diện thương hiệu mới không chỉ là thay đổi về hình ảnh mà là sự khẳng định định hướng phát triển dài hạn hướng tới trở thành doanh nghiệp công nghệ giải pháp thông minh - xanh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và nâng cao chất lượng sống cho người Việt".

Với nền tảng gần 70 năm xây dựng uy tín cùng hệ sinh thái sản phẩm công nghệ đa dạng ngày càng hoàn thiện, Rạng Đông đang đặt cược vào một mô hình tăng trưởng mới: trở thành người đồng hành công nghệ trong từng không gian sống, học tập, lao động sản xuất và giải trí của người Việt.

Minh Phương