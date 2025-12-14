Một khách hàng tại Ấn Độ đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi để lại chiếc Range Rover Sport trị giá hơn 2,10 crore rupee (khoảng hơn 6 tỷ đồng) bên lề đường, kèm theo nhiều băng rôn phản đối đại lý do quá bức xúc vì xe gặp lỗi kéo dài nhưng không được khắc phục.

Theo thông tin đăng tải trên trang Instagram Awesome Amdavad, đoạn video cho thấy một chiếc Range Rover Sport màu đen bị bỏ lại ven đường. Chủ xe cho biết anh đã mua chiếc SUV hạng sang này cách đây gần 2 năm, nhưng kể từ đó liên tục gặp sự cố.

Xem video:

Dù đã nhiều lần đưa xe đến đại lý và trung tâm dịch vụ, vấn đề vẫn không được giải quyết triệt để. Hiện chưa rõ chiếc xe gặp lỗi cơ khí gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng vận hành. Tuy nhiên, việc bỏ ra hơn 2,10 crore rupee cho một mẫu xe sang mà vẫn phải chịu cảnh “đi sửa dài hạn” đã khiến chủ xe hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Để thể hiện sự bất mãn, người này đã dán các băng rôn lớn ở phía trước và phía sau xe. Nội dung trên băng rôn cho biết anh đã liên tục lui tới đại lý Cargo Motors trong suốt 25 tháng nhưng vẫn chưa nhận được giải pháp thỏa đáng.

Ở một băng rôn khác, chủ xe tố cáo trải nghiệm rất tệ từ dịch vụ của đại lý, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi vụ việc nhằm “dạy cho hãng và đại lý một bài học”. Thậm chí, anh còn treo thưởng 51.000 rupee cho bất kỳ ai có thể giúp anh đòi lại công bằng. Chủ xe cũng thừa nhận cảm thấy hối hận khi mua một chiếc xe trị giá hơn 2,10 crore rupee nhưng lại phải chịu cả lỗi sản phẩm lẫn dịch vụ hậu mãi yếu kém.

Theo Cartoq

