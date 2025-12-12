Trang Hotcar vừa đưa tin về một vụ kiện khá hy hữu - tranh chấp tên miền Internet giữa một người đàn ông tên Richard Blair, sống tại bang Arizona (Mỹ) và hãng siêu xe Ý Lamborghini.

Câu chuyện bắt đầu từ việc Richard Blair đã mua tên miền Lambo.com vào năm 2018. Tên miền này khiến nhiều người dễ liên tưởng đến trang web của hãng siêu xe Lamborghini.

Sau khi sở hữu tên miền, Richard Blair không đầu tư nội dung có ý nghĩa mà chỉ đăng các tuyên bố công kích Lamborghini, kèm lời đe dọa kiện tụng. Cùng đó, ông liên tục rao bán tên miền với giá rất cao: từ 1,1 triệu USD lên 1,5 triệu USD, rồi 3,3 triệu USD, 12 triệu USD và cuối cùng là 75 triệu USD. Trong khi đó, Richard Blair chỉ bỏ ra 10.000 USD để mua tên miền này.

Đến năm 2022, Lamborghini đã không còn kiên nhẫn. Hãng nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) theo Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (UDRP), cáo buộc Blair đã mua tên miền này với mục đích xấu, nhằm trục lợi từ nhãn hiệu Lamborghini.

Hội đồng xét xử của WIPO đồng tình với lập luận đó và ra quyết định buộc chuyển giao tên miền Lambo.com cho Lamborghini. Tuy nhiên, Blair đã kiện ngược lại.

Trong đơn kiện gửi Tòa án Liên bang Mỹ khu vực Arizona, Blair khẳng định “Lambo” mang ý nghĩa cá nhân, xuất phát từ chữ “lamb” (con cừu), không liên quan đến Lamborghini.

Tuy nhiên, tòa án không bị thuyết phục bởi lập luận này, đặc biệt sau khi xem xét cách Blair tự thể hiện bản thân trên Internet cũng như chính các tuyên bố bằng văn bản của ông về việc “bảo vệ thương hiệu” Lambo.com.

Các chứng cứ cho thấy, Blair chỉ bắt đầu tự gọi mình là “Lambo” sau khi mua tên miền. Ông chưa từng sử dụng “Lambo” như một nhãn hiệu hay danh xưng kinh doanh hợp pháp. Tên miền được dùng để đăng tải các nội dung công kích Lamborghini và đe dọa các cuộc chiến pháp lý. Đặc biệt, Blair liên tục rao bán tên miền với mức giá ngày càng cao, nhưng không hề xây dựng bất kỳ website hay hoạt động kinh doanh hợp pháp nào xoay quanh nó.

WIPO mô tả đây là “trường hợp kinh điển của hành vi chiếm dụng tên miền (cybersquatting)”. Tòa án Mỹ cũng đồng quan điểm và bác đơn kiện của Blair.

Tòa kết luận Blair không phải người hâm mộ, cũng không phải doanh nghiệp nhỏ tranh chấp với tập đoàn lớn, ông chỉ cố lợi dụng danh tiếng có sẵn của Lamborghini để “thổi giá” tên miền. Việc rao bán với mức giá phi thực tế chứng minh mục đích trục lợi từ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ.

Một số điểm then chốt trong phán quyết cũng nêu, Blair không có quyền hợp pháp với tên miền này. Việc liên tục tăng giá cho thấy ý định bán lại dựa trên uy tín thương hiệu Lamborghini và không có bằng chứng về việc sử dụng tên miền một cách chính đáng. Kết cục, thẩm phán phán quyết ông thua kiện, phải chuyển giao tên miền cho Lamborghini và hãng không phải trả một đồng nào. Blair mất trắng 10.000 USD tiền mua tên miền và có thể còn phải bồi hoàn một phần chi phí pháp lý cho hãng xe.

Theo Hotcars

