Ca sĩ ảo Ann và nhóm MTV vừa công bố sản phẩm kết hợp - MV Đã có cha rồi. Sản phẩm do "cha đẻ" của Ann là producer Bobo Đặng sáng tác, sản xuất kiêm đạo diễn.

Bài pop có giai điệu nhẹ nhàng, ca ngợi sự chở che thầm lặng và bền bỉ của người cha trên hành trình trưởng thành của con cái.

MV bắt đầu bằng vụ tai nạn giao thông xảy ra trong đường hầm. Nhóm MTV và Ann - những thực thể thần bí - bất ngờ xuất hiện, khiến dòng chảy thời gian trôi ngược, thành công cứu sống người cha và con gái trên xe.

Toàn bộ quá trình quay MV diễn ra trong studio. Cụ thể, nhóm MTV phải diễn xuất theo yêu cầu trước phông xanh. Sau đó, Bobo Đặng dựng sản phẩm bằng kỹ xảo để 3 ca sĩ gạo cội hòa mình vào câu chuyện của ca sĩ ảo Ann.

Nhóm MTV gây chú ý khi kết hợp ca sĩ ảo. Ảnh: NVCC

Tại sự kiện, nhiều nghệ sĩ xem MV tỏ ra bất ngờ, thích thú.

Rapper Karik nêu trăn trở: "Trong tương lai, nếu mang bài này đi diễn, ca sĩ ảo Ann sẽ diễn với các anh thế nào? Bạn ấy có thể linh hoạt từ ca sĩ sang rapper không?".

Đạo diễn, nhà sản xuất Bobo Đặng khẳng định cơ sở vật chất, kỹ thuật ở Việt Nam hiện tại hoàn toàn đảm bảo cho ca sĩ ảo Ann biểu diễn như công nghệ hologram hay đơn giản hơn là màn hình LED.

Nhạc sĩ Only C - bạn học của Bobo Đặng - góp ý: "Theo tôi, sản phẩm đang thiên về yếu tố hình ảnh mà âm nhạc chỉ mang tính phụ họa. Tôi nghĩ nếu đã mời các anh MTV, chúng ta nên đầu tư mạnh vào âm nhạc hơn - điều mà tài năng của Bo hoàn toàn có thể làm được".

Ca sĩ ảo Ann khiến Hải Yến Idol bối rối, không biết người thật hay sản phẩm công nghệ. Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, lần đầu xem MV, Hải Yến Idol không phân biệt được ca sĩ ảo Ann là người thật hay sản phẩm của công nghệ. Theo cô, đây là thành công đầu tiên của Bobo Đặng.

Dù vậy, cô đặt vấn đề với ê-kíp về việc chọn bài hát về chủ đề tình cảm cha con và hoài nghi về khả năng truyền tải cảm xúc thiêng liêng này từ một ca sĩ ảo.

Bobo Đặng nói cần phân biệt giữa AI (trí tuệ nhân tạo) và CGI (công nghệ tạo hình ảnh 3 chiều).

"Ca sĩ ảo Ann được xây dựng bằng CGI còn giọng hát được ê-kíp tạo ra từ phần mềm, không phải những câu lệnh AI đang phổ biến trên mạng. Vì vậy, yếu tố cảm xúc trong giọng Ann do đội ngũ nghệ sĩ phòng thu và producer can thiệp. Ann và các sản phẩm cô ấy ra mắt đều là thành quả từ sức người", anh phân tích.

Trích đoạn MV "Đã có cha rồi"

Ca sĩ Anh Tuấn - thành viên MTV khẳng định sản phẩm được đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, lời bài hát đến hòa âm, phối khí như các MV truyền thống khác, không phải kiểu dùng AI "đùng một phát" cho ra MV.

Lúc nhận lời hợp tác, nhóm đã trăn trở nhiều nên dành thời gian tìm hiểu kỹ về Ann cũng như quá trình phát triển của cô, nhận thấy nữ ca sĩ ảo là kết quả của quá trình lao động nghiêm túc.

Đồng tình, ca sĩ Thiên Vương chia sẻ điều khiến bất ngờ nhất là Ann mang đến cảm giác như người thật.

"So với hồi Ann debut năm 2024, cô bé ấy trưởng thành hơn, lớn hơn và đã có 'nếp nhăn'. Bobo Đặng đã đặt Ann trong đời sống thật, để cô ấy lớn lên, già đi theo thời gian", anh nói.

Khi phóng viên hỏi về khả năng khai thác thương mại của Ann, đạo diễn Bobo Đặng cho hay: "Rất may, đến nay dự án vẫn chưa lỗ. Ann đã ký và đang thực hiện hợp đồng quảng cáo cho một số nhãn hàng. Điều này khiến tôi yên tâm về đường dài của cô bé".