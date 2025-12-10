Người đặt nền móng và dẫn dắt OpenAI, "cha đẻ" của ChatGPT, không chỉ góp phần định hình kỷ nguyên AI mà còn khơi dậy những tranh luận sâu sắc về đạo đức, quyền lực và tương lai loài người trong thời đại máy học.

Cuốn sách Sam Altman - Người kiến tạo cuộc chơi AI toàn cầu (phát hành bởi Alpha Books và NXB Công thương, dày 400 trang) của nhà báo Chu Hằng Tinh là tiểu sử phỏng vấn độc quyền đầu tiên trên thế giới về Altman. Tác phẩm được xây dựng từ gần 10 năm tiếp cận nhân vật, lưu trữ dữ liệu nội bộ và những cuộc trò chuyện riêng tư. Chính Altman từng bày tỏ: "Khối lượng thông tin trong cuốn sách khiến tôi thực sự ấn tượng… Một khi nghỉ hưu, tôi sẵn lòng góp phần viết tiếp nửa sau của tiểu sử này".

Phần đầu cuốn sách tái hiện chặng đường công nghệ của Altman - từ vị trí Chủ tịch Y Combinator, vườn ươm khởi nghiệp danh tiếng, đến người khai sinh OpenAI. Những chương đầu ghi lại hành trình một tổ chức non trẻ từng đứng bên lề nhưng dần trở thành đối thủ đáng gờm của Google trong cuộc đua AI.

Sự ra đời của ChatGPT đánh dấu bước ngoặt lịch sử: OpenAI lập tức trở thành trung tâm của cuộc cách mạng công nghệ mới, còn Altman bước lên vị trí biểu tượng - người dẫn dắt kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đại chúng.

Một trong những phần hấp dẫn nhất của sách là chương viết về cuộc khủng hoảng tháng 11/2023, khi Altman bất ngờ bị Hội đồng quản trị sa thải. Tác giả bóc tách những nguyên nhân sâu xa, những xung đột quyền lực và sự khác biệt về triết lý vận hành AI trong lòng OpenAI.

Sự kiện này đã làm rúng động toàn cầu, để lại câu hỏi liệu thế giới có nên tin vào tầm nhìn của một tỷ phú công nghệ, hay cần cảnh giác trước nguy cơ quyền lực tập trung vào tay một nhóm nhỏ?

Không chỉ là câu chuyện về sự nghiệp, cuốn sách còn đi sâu vào tuổi thơ, môi trường giáo dục và những trải nghiệm hình thành tính cách của Altman. Hình ảnh ông hiện lên đa chiều: một thiên tài công nghệ, một nhà lãnh đạo thực dụng nhưng lý tưởng và một cá nhân mang nhiều trăn trở trước tương lai AI.

Tác phẩm vừa là tư liệu hiếm hoi về tiến trình phát triển của trí tuệ nhân tạo hiện đại, vừa là nguồn cảm hứng cho những người quan tâm tới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và quản trị.

Sách nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư và giới học thuật. Chủ tịch Alpha Books Nguyễn Cảnh Bình đánh giá cuốn sách "không chỉ phác họa chân dung một thiên tài Mỹ mà còn gợi liên tưởng đến những doanh nhân tiên phong của Việt Nam".

Chuyên gia AI Nguyễn Chiến Thắng nhìn đây là câu chuyện không chỉ về mô hình ngôn ngữ mà về khát vọng, sợ hãi và tham vọng con người trước công nghệ mới.

Tác giả Chu Hằng Tinh là nhà sáng lập hãng truyền thông quốc tế Pandaily đồng thời là nhà báo công nghệ kỳ cựu với hơn 12 năm theo dõi lĩnh vực này. Anh từng thường trú tại Thung lũng Silicon, có nhiều cuộc phỏng vấn sâu với các lãnh đạo công nghệ hàng đầu như Elon Musk hay chính Altman.