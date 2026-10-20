Dù sở hữu mức giá vé chỉ từ 99.000 VNĐ/người, Rasa - Buffet Lẩu đang tạo nên cơn sốt nhờ chuỗi tiện ích miễn phí vượt trội như góc nail, hộp tiện ích cá nhân tinh tế, máy sấy tóc và khu vui chơi chuyên biệt dành cho trẻ em.

Nhiều người vẫn thường nghĩ, ẩm thực bình dân đồng nghĩa với việc tối giản mọi chi phí trải nghiệm. Thế nhưng, thương hiệu Rasa - Buffet Lẩu lại đang tạo nên một bước đi ngược lại với số đông. Dù sở hữu mức giá “gây sốc” chỉ từ 99.000 VNĐ/vé buffet, nơi đây lại khiến cộng đồng mạng rầm rộ truyền tai nhau bởi phong cách phục vụ “nuông chiều” khách hàng đến từ dịch vụ Omotenashi - triết lý phục vụ tận tâm, chân thành xuất phát từ trái tim

Không dừng lại ở việc mang đến một menu lẩu phong phú với hương vị đậm đà, Rasa ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ tư duy dịch vụ khác biệt. Mỗi thực khách khi bước chân vào nhà hàng đều được đón tiếp như một thượng khách, được lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu dù là nhỏ nhất. Sự chu đáo này không chỉ nằm ở thái độ niềm nở của nhân viên mà còn được hiện hữu qua chuỗi tiện ích đi kèm hoàn toàn miễn phí.

Ấn tượng nhất phải kể đến góc chăm sóc móng được tích hợp ngay trong không gian nhà hàng. Thay vì phải ngồi chờ đợi trong sự chán nản vào các khung giờ cao điểm từ 12 - 14h hoặc từ 18 - 20h, khách hàng có thể thoải mái thư giãn và làm mới bộ móng dưới bàn tay tỉ mỉ của kỹ thuật viên. Việc biến thời gian chờ đợi thành những giây phút nuông chiều bản thân đã giúp Rasa nhận được nhiều lời khen.

Hộp tiện ích “Rasa Xin Mời!”

Sự tinh tế trong tinh thần Omotenashi của Rasa còn lan tỏa đến cả khu vực vệ sinh với chiếc hộp tiện ích cá nhân “Rasa Xin Mời!”. Tại đây, nhà hàng chuẩn bị sẵn sàng mọi vật dụng cần thiết từ: bàn chải đánh răng dùng một lần, tăm chỉ nha khoa, tăm bông cho đến lược chải, keo xịt tóc và dây thun cột tóc. Chi tiết này giúp phái đẹp dễ dàng giữ mái tóc gọn gàng khi thưởng thức lẩu nóng, trong khi khăn lau kính chuyên dụng lại trở thành “vị cứu tinh” đắc lực cho những ai đeo kính cận không còn lo hơi nước làm mờ tầm nhìn.

Rasa chuẩn bị sẵn máy sấy tóc và tủ thuốc dự phòng

Góc giải trí cho bé khi cùng gia đình đến Rasa

Bên cạnh đó, việc trang bị thêm máy sấy tóc cao cấp gắn tường và tủ thuốc y tế dự phòng đầy đủ dụng cụ sơ cứu nhanh càng khẳng định sự quan tâm toàn diện mà nhà hàng dành cho mỗi cá nhân. Ngay cả các gia đình đi cùng con nhỏ cũng cảm thấy thoải mái khi các bé có riêng một góc giải trí sôi động với máy gắp thú, nhiều món đồ chơi hấp dẫn và phụ kiện xinh xắn, giúp bố mẹ yên tâm tận hưởng trọn vẹn bữa ăn “ngon & lành”.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng lại góp phần giúp thực khách cảm thấy an tâm mỗi lần ghé đến. Sự chăm chút ấy thể hiện tinh thần phục vụ tận tâm mà Rasa hướng đến, từ cách đón tiếp đến những hỗ trợ thiết thực trong suốt bữa ăn.

Trong thực đơn, Rau Kim Cương là một điểm nhấn bên cạnh các lựa chọn rau, nấm và topping. Rasa còn mở cửa 24/7, đáp ứng nhu cầu dùng bữa vào cả những khung giờ muộn.

Fanpage: https://www.facebook.com/rasabuffetlau

Giờ mở cửa: 24/7 (Tất cả các ngày trong tuần)

Hotline đặt bàn: 19006644

Bích Đào