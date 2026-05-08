Ngày 4/5, tại thành phố Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), cặp đôi thuộc thế hệ gen Z đã tổ chức hôn lễ theo phong cách hoàn toàn khác biệt tại một nhà hàng lẩu nổi tiếng địa phương.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, buổi lễ không có sân khấu lộng lẫy hay các tiết mục biểu diễn kéo dài thường thấy. Thay vào đó, món chính của tiệc cưới là… lẩu sách bò. Chỉ sau thời gian ngắn, các chủ đề như "Cặp đôi Hà Nam biến đám cưới thành tiệc lẩu" hay "Gen Z cưới không thích màu mè, chỉ thích nhúng lẩu" nhanh chóng lọt top tìm kiếm, thu hút hơn 20 triệu lượt đọc và bình luận, theo QQ.

Điều khiến nhiều người thích thú là toàn bộ nghi thức chính của đám cưới chỉ diễn ra trong chưa đầy 20 phút. Sau phần lễ đơn giản, chú rể bất ngờ cầm micro tuyên bố trước toàn thể khách mời: "Lễ nghi kết thúc tại đây, giờ thì chính thức khai lẩu".

Cô dâu chú rể tổ chức hôn lễ tại một nhà hàng lẩu thu hút nhiều sự chú ý. Ảnh: QQ

Cả hội trường lập tức bùng nổ trong tiếng cười và tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, khách mời cùng cô dâu chú rể quây quần bên gần 30 bàn tiệc. Trong không gian phủ đầy hơi nóng nghi ngút từ các nồi lẩu, mọi người vừa ăn uống, cụng ly vừa trò chuyện rôm rả, tạo nên bầu không khí gần gũi và thoải mái hiếm thấy ở những đám cưới truyền thống.

Chia sẻ về ý tưởng đặc biệt này, cô dâu cho biết cả hai đều là "fan cứng" của món lẩu. "Chúng tôi luôn nghĩ rằng đám cưới nên đơn giản, không cần quá phô trương. Điều quan trọng nhất là người thân, bạn bè được ăn ngon, trò chuyện vui vẻ và có một kỷ niệm thật đáng nhớ", cô nói.

Trong khi đó, chú rể cho biết cả hai gần như không mất quá nhiều thời gian để cân nhắc. Với họ, nguyên tắc quan trọng nhất là "thoải mái và không áp lực". Không chỉ giới trẻ, nhiều khách mời lớn tuổi cũng bất ngờ bày tỏ sự yêu thích với hình thức cưới mới lạ này.

Một trưởng bối trong gia đình chia sẻ, ban đầu ông khá ngạc nhiên khi nghe hai cháu định tổ chức cưới ở quán lẩu. Tuy nhiên sau khi tham dự, ông cho rằng đây là cách tổ chức vừa vui vẻ vừa phù hợp với tinh thần của giới trẻ hiện nay.

"Nhiệt huyết của tuổi trẻ rất hợp với không khí sôi động của nồi lẩu. Đây cũng có thể là diện mạo mới của đám cưới hiện đại", người này nói.

Nhiều vị khách trẻ tuổi cũng dành lời khen cho sự "thư giãn" của buổi lễ, bởi không còn những màn nghi thức kéo dài hay cảm giác gượng gạo thường thấy.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự bùng nổ của "đám cưới lẩu" phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt trong giới trẻ nước này: từ bỏ những hôn lễ nặng hình thức, tốn kém để hướng tới các mô hình cưới cá nhân hóa, đề cao trải nghiệm và cảm xúc thực tế.

Ngoài tiệc cưới lẩu, nhiều cặp đôi trẻ hiện cũng lựa chọn các hình thức như cưới dã ngoại, cưới du lịch hay tiệc cưới tối giản thay cho các hôn lễ hoành tráng truyền thống.

Đại diện nhà hàng nơi tổ chức hôn lễ tiết lộ, từ năm 2021 họ đã bắt đầu nhận các đơn đặt tiệc cưới kiểu lẩu. Những năm gần đây, lượng khách trẻ tìm đến mô hình này tăng lên đáng kể, đặc biệt là các cặp đôi thuộc thế hệ gen Z. Theo người phụ trách nhà hàng, giới trẻ ngày nay quan tâm nhiều hơn đến cảm giác riêng tư, trải nghiệm cá nhân và dấu ấn riêng trong hôn lễ, thay vì chỉ chú trọng sự hoành tráng bề ngoài.