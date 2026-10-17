RedMagic 12 Pro Plus vừa trình làng tại Trung Quốc với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý so với thế hệ smartphone tiền nhiệm RedMagic 11 Pro.

Sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, pin dung lượng 8.400 mAh, màn hình tần số quét 185 Hz và hệ thống tản nhiệt chất lỏng RGB độc đáo, RedMagic 12 Pro Plus đang đặt ra tiêu chuẩn mới cho phân khúc smartphone chuyên chơi game.

RedMagic 12 Pro Plus đã chính thức ra mắt và gây ấn tượng mạnh với thông số kỹ thuật cực "khủng". Ảnh: RedMagic

Người dùng quốc tế sẽ cần chờ thêm một thời gian để biết thông tin chính thức về phiên bản toàn cầu. Theo kế hoạch, RedMagic sẽ công bố chi tiết về giá bán, cấu hình theo từng thị trường và thời điểm lên kệ vào ngày 3/11. Phiên bản quốc tế dự kiến mang tên RedMagic 12 Pro, thay vì RedMagic 12 Pro Plus như tại Trung Quốc.

RedMagic 12 Pro Plus sở hữu cấu hình khiến game thủ choáng ngợp

RedMagic tiếp tục theo đuổi chiến lược trang bị phần cứng mạnh mẽ cho dòng smartphone gaming cao cấp. RedMagic 12 Pro Plus sử dụng bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 kết hợp chip chơi game chuyên dụng RedCore R5, pin 8.400 mAh, hệ thống tản nhiệt chất lỏng RGB và quạt làm mát TurboFan 5.0.

Trong đó, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 đảm nhiệm vai trò xử lý chính, còn RedCore R5 được thiết kế để tăng cường khả năng xử lý đồ họa và tối ưu trải nghiệm chơi game.

Con chip này hỗ trợ những hiệu ứng hình ảnh cao cấp như dò tia (ray tracing), đổ bóng môi trường (ambient occlusion) và chiếu sáng toàn cục (global illumination) – các công nghệ vốn quen thuộc với game thủ PC.

Một tính năng đáng chú ý khác là nội suy khung hình. Công nghệ này cho phép thiết bị tạo thêm các khung hình trung gian, giúp chuyển động trong game trông mượt mà hơn.

Trong những tình huống mà trò chơi chưa thể duy trì tốc độ khung hình cao như mong muốn, tính năng này có thể cải thiện cảm nhận về độ mượt khi chơi.

Tuy nhiên, nội suy khung hình không đồng nghĩa với việc hiệu năng xử lý thực tế được tăng tương ứng. Chất lượng hình ảnh, độ trễ và mức độ tương thích vẫn phụ thuộc vào từng trò chơi cũng như cách hệ thống triển khai công nghệ.

Màn hình 185 Hz gần như không viền, camera selfie ẩn bên dưới

Điểm nhấn lớn của RedMagic 12 Pro Plus là màn hình 6,85 inch có tần số quét lên tới 185 Hz, đồng thời tích hợp camera selfie dưới màn hình.

Đây là bước tiến đáng kể so với màn hình 144 Hz trên RedMagic 11 Pro, hứa hẹn mang lại chuyển động mượt mà hơn trong các trò chơi có tốc độ cao.

Tần số quét 185 Hz cho phép màn hình cập nhật hình ảnh tối đa 185 lần mỗi giây.

Khi kết hợp với khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ, thông số này có thể tạo lợi thế trong các trò chơi bắn súng, đua xe hoặc những tựa game đòi hỏi phản xạ nhanh.

Dù vậy, trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào việc trò chơi có hỗ trợ tốc độ khung hình tương ứng hay không.

Thiết kế camera ẩn giúp mặt trước không xuất hiện lỗ khoét hay phần khuyết dành riêng cho camera selfie.

Viền màn hình được thu hẹp xuống dưới 1mm, góp phần tạo nên diện mạo liền mạch và tối ưu không gian hiển thị.

Đáng chú ý, thiết kế này gợi nhớ đến mục tiêu mà Apple được cho là đang hướng tới với mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt vào năm 2027: một màn hình gần như không có phần khuyết.

Tuy nhiên, hai công nghệ không hoàn toàn tương đương, bởi việc tích hợp Face ID cùng các cảm biến nhận diện khuôn mặt phức tạp hơn đáng kể so với giấu camera selfie dưới màn hình.

Tản nhiệt chất lỏng RGB kết hợp quạt 25.500 vòng/phút

Bên cạnh cấu hình mạnh, hệ thống làm mát là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý nhất của RedMagic 12 Pro Plus.

Công nghệ tản nhiệt chất lỏng vốn đã xuất hiện trên các thế hệ RedMagic trước đây, nhưng phiên bản mới được nâng cấp với vòng tuần hoàn chất lỏng tích hợp đèn LED RGB.

Hệ thống đèn có thể phản ứng theo hoạt động trong game, tạo hiệu ứng trực quan đồng bộ với trải nghiệm chơi.

Hệ thống làm mát là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý nhất của RedMagic 12 Pro Plus. Ảnh: RedMagic

Không chỉ mang tính trang trí, hệ thống tản nhiệt lần này còn bao phủ phần lớn hơn các linh kiện bên trong máy. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với smartphone gaming, bởi hiệu năng của bộ xử lý có thể suy giảm khi nhiệt độ tăng cao trong những phiên chơi kéo dài.

Thiết bị còn được trang bị quạt TurboFan 5.0 với tốc độ tối đa lên tới 25.500 vòng/phút và vật liệu tản nhiệt kim loại lỏng Liquid Metal 4.0.

Sự kết hợp này được kỳ vọng giúp máy kiểm soát nhiệt tốt hơn, duy trì hiệu năng ổn định khi chơi các tựa game nặng.

Pin 8.400 mAh, sạc nhanh 120W và hỗ trợ chơi game PC

Một trong những nâng cấp gây ấn tượng nhất là viên pin dung lượng 8.400 mAh. Đây là mức dung lượng lớn đối với smartphone cao cấp, đặc biệt khi kết hợp với hệ thống sạc nhanh có dây 120W và sạc không dây 80W.

Dung lượng pin lớn giúp thiết bị có thêm lợi thế trong những phiên chơi game kéo dài, đồng thời giảm nhu cầu sạc thường xuyên khi sử dụng hỗn hợp.

Dẫu vậy, thời lượng thực tế vẫn phụ thuộc vào độ sáng màn hình, tần số quét, cường độ xử lý đồ họa và việc người dùng có bật hệ thống làm mát hay không.

RedMagic 12 Pro Plus còn tích hợp trình giả lập PC, cho phép người dùng chạy một số trò chơi AAA trực tiếp từ nền tảng Steam.

Đây là tính năng đáng chú ý đối với những game thủ muốn mở rộng thư viện trò chơi vượt ra ngoài hệ sinh thái game di động.

Khả năng tương thích và hiệu năng thực tế sẽ tùy thuộc vào từng tựa game.

Các trang bị khác gồm hệ thống quản lý tốc độ khung hình có hỗ trợ AI, tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 96,3% và thiết kế tích hợp nhiều tính năng phục vụ chơi game.

Máy nặng 223 g, dày 8,5 mm. Những nút bấm vật lý ở cạnh máy cũng giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn trong các trò chơi cần nhiều nút điều khiển.

Một thay đổi có thể khiến một bộ phận người dùng thất vọng là RedMagic đã loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5mm.

Với game thủ ưu tiên âm thanh có độ trễ thấp, tai nghe có dây vẫn là lựa chọn hấp dẫn, dù việc loại bỏ cổng này có thể giúp nhà sản xuất tối ưu không gian bên trong thiết bị.

Giá RedMagic 12 Pro Plus tại Trung Quốc, bản quốc tế sắp ra mắt

RedMagic 12 Pro Plus hiện đã được bán tại Trung Quốc với ba tùy chọn cấu hình bộ nhớ. Quy đổi từ nhân dân tệ, phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB có giá khoảng 1.045 USD.

Bản RAM 16GB, bộ nhớ 512GB có giá khoảng 1.195 USD, trong khi phiên bản RAM 16GB và bộ nhớ 1TB được định giá khoảng 1.344 USD.

Sản phẩm có ba màu sắc gồm Nightfreeze, Subzero và Skyfrost. Ngoài ra, RedMagic còn giới thiệu phiên bản sưu tầm Golden Saga với họa tiết vân carbon, vòng tản nhiệt chất lỏng màu vàng cùng các chi tiết trang trí vàng và bạc.

Phiên bản đặc biệt này sở hữu RAM 24GB và bộ nhớ trong 1TB, nhưng giá bán vẫn chưa được công bố.

Theo kế hoạch, phiên bản quốc tế sẽ mang tên RedMagic 12 Pro. Thông tin chi tiết về giá bán, cấu hình theo khu vực và thời điểm phân phối dự kiến được công bố ngày 3/11.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)