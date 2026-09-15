Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức bước vào hành trình chinh phục ASIAD 20 với lễ xuất quân trang trọng diễn ra chiều 9/9 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội).

Trong không khí sục sôi ý chí trước giờ lên đường sang Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Revive Thể Thao – thương hiệu thuộc Suntory PepsiCo Việt Nam – đã có mặt với vai trò Nhà tài trợ đồng hành, gửi gắm nguồn động lực to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần đến toàn thể cán bộ, huấn luyện viên và các vận động viên nước nhà.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao cùng Ủy ban Olympic Việt Nam.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng đã trao cờ Tổ quốc cho đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam, thổi bùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu giành từ 4 - 6 huy chương vàng và góp mặt trong top 20 chung cuộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao cờ cho Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh trước khi lên đường. (Nguồn: Revive)

Không chỉ là ngày hội của những bộ môn quen thuộc, lễ xuất quân là nơi tôn vinh nỗ lực bền bỉ của từng cá nhân từ tất cả các nội dung tranh tài. Dù là các môn thể thao thu hút đông đảo người xem hay còn ít phổ biến ở Việt Nam, mỗi tuyển thủ đều phải trải qua hàng ngàn giờ tập luyện khắc nghiệt, đổ mồ hôi và nước mắt sau hậu trường. Mọi giọt mồ hôi trên sàn tập đều bình đẳng và đều xứng đáng nhận được sự ghi nhận, trân trọng cùng sự đồng hành trọn vẹn từ hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng phía sau ánh hào quang sân đấu, Suntory PepsiCo Việt Nam và nhãn hàng Revive Thể Thao đã chính thức kích hoạt chiến dịch “Triệu lời đồng hành tiếp sức”. Chiến dịch nhằm kết nối hàng triệu trái tim người hâm mộ từ khắp mọi miền Tổ quốc, đưa câu chuyện tập luyện kiên cường của từng bộ môn đến gần hơn với công chúng, biến những lời chúc thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho các tuyển thủ trước giờ khai cuộc.

Bà Cao Vũ Hồng Nhung – Giám đốc cấp cao, Tiếp thị & phát triển thị trường miền Bắc, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, diện nhãn hàng Revive Thể trao quà tiếp sức cho đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam. (Nguồn: Revive)

Bà Cao Vũ Hồng Nhung, đại diện Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam chia sẻ: "Trong nhiều năm qua, Suntory PepsiCo Việt Nam đã nỗ lực đồng hành cùng các hoạt động thể thao và thúc đẩy lối sống năng động trong cộng đồng. Việc Revive Thể Thao trở thành Nhà tài trợ đồng hành và Nước điện giải chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 là bước tiếp nối tự nhiên của cam kết đó. Chúng tôi tin rằng sự cổ vũ của người hâm mộ cùng tinh thần quyết tâm của các vận động viên sẽ góp phần tạo nên một kỳ ASIAD đáng nhớ cho thể thao Việt Nam."

Song song với nguồn động viên tinh thần, dòng sản phẩm Revive Thể Thao đóng vai trò là giải pháp bù nước và điện giải chuyên sâu, bổ sung 7 khoáng chất thiết yếu bị tiêu hao trong quá trình vận động cường độ cao. Đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe của thể thao đỉnh cao với thông điệp "Công thức ưu việt, được vận động viên chuyên nghiệp lựa chọn", sản phẩm sẵn sàng bảo đảm nền tảng thể lực và phong độ tốt nhất cho các tuyển thủ trong suốt chuỗi ngày tranh tài cam go tại Nhật Bản.

Đội tuyển bóng ném Việt Nam trước giờ lên đường thi đấu. (Nguồn: Revive)

Chia sẻ bên lề lễ xuất quân, Hà Thị Hạnh (đứng giữa, đội trưởng đội tuyển bóng ném) cho biết: “ASIAD là một đấu trường lớn với đội tuyển bóng ném nhưng cả đội luôn quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, quyết tâm thể hiện tinh thần của người Việt Nam mình là không khuất phục dù đối thủ có to cao như thế nào. Trước đây, tôi cũng từng sử dụng sản phẩm Revive. Với phẩm Revive Thể Thao mang công thức tối ưu cho vận động viên, tôi tin rằng nó sẽ giúp ích cho cả đội sau những giờ tập luyện hay thi đấu mệt mỏi”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo, huấn luyện viên, vận động viên đoàn thể thao Việt Nam. (Nguồn: Revive)

Đánh dấu lần đầu tiên Revive Thể Thao đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại một kỳ Đại hội Thể thao châu Á, sự hợp tác này khẳng định cam kết dài hạn của thương hiệu trong việc nâng bước thể thao nước nhà và lan tỏa lối sống năng động, tích cực tới toàn xã hội. Toàn đoàn sẽ chính thức bắt đầu hành trình thi đấu từ ngày 10/9 và bước vào các nội dung trọng điểm đến hết ngày 4/10, mang theo trọn vẹn niềm tin và hàng triệu lời tiếp sức từ hậu phương.

(Nguồn: Suntory PepsiCo Việt Nam)