Bộ VH, TT&DL chính thức có quyết định thành lập đoàn TTVN tham dự Asiad diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV của các môn điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà (nam, nữ), bóng chuyền bãi biển (nam, nữ), bóng đá (nam, nữ), judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

Đoàn TTVN đặt mục tiêu giành 4-6 HCV Asiad. Ảnh: S.N

Phó Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn TTVN, Phó trưởng đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao.

Trong số 498 thành viên dự Asiad, có 343 thành viên được Cục TDTT chi trả các khoản kinh phí gồm: vé máy bay, tiền ăn, ở, tiêu vặt, liên lạc, visa, hộ chiếu, di chuyển... Các thành viên còn lại tham dự Á vận hội với kinh phí do các địa phương hoặc xã hội hóa.

Asiad 20 tổ chức 43 môn thể thao chính thức, có tổng cộng 469 nội dung thi đấu. Đoàn TTVN đặt mục tiêu giành từ 4-6 HCV và phấn đấu đứng trong top 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Tại Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đoàn TTVN giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 21 toàn đoàn.

Asiad 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10. Lễ xuất quân của đoàn TTVN dự kiến được tổ chức ngày 9/9 tại Hà Nội.