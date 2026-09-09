Danh sách U23 Việt Nam với những cái tên rất đáng chú ý sắp được công bố, chuẩn bị cho Asiad 20 diễn ra tại Nhật Bản.
ASIAD 20 (Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20) tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản quy tụ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 11.000 vận động viên tranh tài ở 43 môn (71 phân môn) và 469 nội dung thi đấu.
Thông tin chung về ASIAD 20
- Số đoàn tham dự: 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.
- Số lượng vận động viên tổng cộng: Hơn 11.000 vận động viên.
- Số môn và phân môn: 43 môn thể thao chính thức (71 phân môn).
- Số nội dung thi đấu: 469 nội dung.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày 19/9 đến 4/10/2026.
Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20
- Tổng số thành viên: 498 thành viên.
- Số vận động viên: 348 vận động viên.
- Số môn tham gia: Tranh tài ở 33 môn và phân môn.
- Mục tiêu: Giành từ 4 đến 6 huy chương vàng (HCV) và phấn đấu lọt vào Top 20 toàn đoàn.
Lịch thi đấu chi tiết các môn thể thao tại ASIAD 20
Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 2026 - Cung cấp lịch thi đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 với các đối thủ gồm Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Qatar.
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Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2026 (Asiad 20) với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV.