Diễn viên Rima Thanh Vy diện trang phục “dát vàng” lấp lánh, tự tin đọ sắc cùng Jun Vũ trong sự kiện công chiếu phim "Cô dâu ma" tối 3/9 tại TPHCM.
Jun Vũ khoe vẻ quyến rũ trong bộ váy hở vai đỏ rực. Dù từng có quãng thời gian sinh sống 8 năm tại Thái Lan, đây là lần đầu tiên cô được góp mặt trong dự án điện ảnh tại đây.
Diễn viên Nhan Phúc Vinh, Thúy Diễm chung vui cùng đồng nghiệp. Phim lấy cảm hứng từ vụ thảm sát tại một gia tộc bí ẩn ở Thái Lan. Không chỉ khai thác yếu tố tâm linh rợn người, tác phẩm còn đan xen drama gia tộc, mâu thuẫn thế hệ.
Diễn viên Tôn Kinh Lâm, cựu siêu mẫu Ngọc Nga, diễn viên Hải Nam (từ trái qua) bày tỏ háo hức với dự án kinh dị kết hợp Việt - Thái lần đầu ra mắt thị trường trong nước.