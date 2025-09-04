1212121 sv.jpg

Diễn viên Rima Thanh Vy diện bộ váy vàng đính sequin với chi tiết cắt xẻ phần ngực, eo và chân. Hình ảnh gợi cảm hiếm hoi khác hẳn phong cách thường ngày của cô. 

989 sv.jpg
Trong phim, Rima Thanh Vy đóng vai chính Yến - cô dâu được gả vào hào môn của Bank (JJ Krissanapoom đóng). Trong ngày cưới, cô phát hiện những bí mật xung quanh gia tộc với nhiều điều quái dị, quỷ ám. Tài tử Thái JJ Krissanapoom do kẹt lịch công tác nên không kịp có mặt trong buổi công chiếu. 
Jun Vũ khoe vẻ quyến rũ trong bộ váy hở vai đỏ rực. Dù từng có quãng thời gian sinh sống 8 năm tại Thái Lan, đây là lần đầu tiên cô được góp mặt trong dự án điện ảnh tại đây. 
batch_CDM 37.jpg
Vai của Jun Vũ là cô gái nắm giữ nhiều bí mật và là nhân tố góp phần tạo sự cao trào, kịch tính cho phim. 
1212010 wv.jpg
Vốn có lợi thế tiếng Thái, diễn viên Công Dương được đạo diễn tạo điều kiện thể hiện ngôn ngữ này trong 1 số phân đoạn phim. Tuy nhiên, nhân vật của anh ít đất diễn, chưa phát huy nhiều năng lực diễn xuất. 
batch_CDM 32.jpg
Nhà sản xuất Hằng Trịnh (áo trắng) xúc động khi dự án được ra mắt công chúng sau 1 hành trình dài nhiều thách thức. Thời gian gần đây, thị trường có phim Việt - Hàn thành công. Chị mong dự án Việt - Thái cũng sẽ gặt hái được những dấu ấn nhất định. 
Diễn viên Nhan Phúc Vinh, Thúy Diễm chung vui cùng đồng nghiệp. Phim lấy cảm hứng từ vụ thảm sát tại một gia tộc bí ẩn ở Thái Lan. Không chỉ khai thác yếu tố tâm linh rợn người, tác phẩm còn đan xen drama gia tộc, mâu thuẫn thế hệ. 
Diễn viên Tôn Kinh Lâm, cựu siêu mẫu Ngọc Nga, diễn viên Hải Nam (từ trái qua) bày tỏ háo hức với dự án kinh dị kết hợp Việt - Thái lần đầu ra mắt thị trường trong nước. 
91182 sv.jpg
Diễn viên Trần Bảo Sơn (giữa) cùng những người bạn đến ủng hộ dự án ra rạp. Phim chính thức khởi chiếu từ 5/9. 

Trailer phim "Cô dâu ma"

Ảnh, clip: ĐPCC