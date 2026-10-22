Hơn 550 đại biểu tham dự Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và an toàn học đường Việt Nam 2026, cùng trao đổi giải pháp chăm sóc sức khỏe tâm thần, bảo vệ trẻ em và xây dựng môi trường học tập hòa nhập.

Trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen, từ sức khỏe tâm thần, an toàn trên không gian mạng đến những nhu cầu khác biệt trong học tập và phát triển. Những vấn đề này đòi hỏi sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, thay vì những giải pháp riêng lẻ.

Trước yêu cầu đó, Đại học RMIT Việt Nam phối hợp với AmCham Việt Nam, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) và Learning Strategies tổ chức Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và an toàn học đường Việt Nam 2026. Sự kiện quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, sức khỏe tâm thần, công tác xã hội và y tế đến từ Việt Nam và quốc tế.

Trong ba ngày tại TP.HCM và Hà Nội, hội nghị tổ chức gần 50 phiên trình bày, thảo luận chuyên đề, tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên.

Hội nghị năm nay thu hút đông đảo người tham dự ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: RMIT)

Các chuyên gia tại hội nghị đã trao đổi kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn xoay quanh ba nhóm chủ đề chính gồm sức khỏe tâm thần và khả năng tự phục hồi tâm lý, thực hành bảo vệ, đảm bảo an toàn và đa dạng thần kinh.

Ông Michael Tower, Phó giám đốc phụ trách Chăm sóc sức khỏe và tâm lý tại RMIT Việt Nam cho biết, hội nghị hướng tới tăng cường năng lực cho các tổ chức trong hỗ trợ sức khỏe tâm thần và ứng phó với những hành vi gây hại.

Theo ông, sự phối hợp liên ngành cùng các hoạt động phát triển chuyên môn chung mang lại lợi ích cho cả đơn vị cung cấp dịch vụ và những người trực tiếp thụ hưởng. Với sự đồng hành của các nhà tài trợ và diễn giả, hội nghị còn tạo cơ hội học hỏi cho đội ngũ chuyên gia, đồng thời mang đến môi trường thực hành, trao đổi kiến thức cho sinh viên ngành tâm lý học và công tác xã hội.

Điểm mới của hội nghị năm nay là bổ sung chủ đề đa dạng thần kinh thành một chủ đề trọng tâm, bên cạnh sức khỏe tâm thần và thực hành bảo vệ an toàn. Sự thay đổi này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với việc xây dựng môi trường học tập phù hợp với những khác biệt về cách học tập, giao tiếp và phát triển của người học.

Một phiên tọa đàm về sức khỏe tâm thần cho người trẻ. (Nguồn: RMIT)

Các phiên thảo luận đề cập đến tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và những khác biệt phát triển thần kinh khác. Các chuyên gia chia sẻ phương pháp hỗ trợ dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn, hướng tới giúp người học phát huy tiềm năng của mình.

Ông Tony Louw, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Learning Strategies, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ trẻ em và gia đình có trẻ gặp khác biệt về phát triển thần kinh tại Việt Nam từ năm 2008 đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa đa dạng thần kinh vào chương trình nghị sự.

Theo ông, trẻ có những khác biệt về phát triển thần kinh có thể dễ gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần và đối mặt với rủi ro an toàn nếu nhu cầu của các em không được thấu hiểu, hỗ trợ đúng cách. Vì vậy, cần xem xét mối liên hệ giữa sức khỏe tâm thần, bảo vệ an toàn và đa dạng thần kinh để xây dựng phương án hỗ trợ toàn diện hơn.

Người tham dự thảo luận nhóm sôi nổi. (Nguồn: RMIT)

Tại Hà Nội, các chủ đề như trải nghiệm của sinh viên trước bạo lực trong các mối quan hệ hẹn hò và bảo vệ trẻ em trong hệ sinh thái số thu hút nhiều chú ý. Trong khi đó, chương trình tại TP. Hồ Chí Minh giới thiệu các mô hình thực tiễn để điều hòa cảm xúc cũng như xây dựng văn hóa an toàn học đường tại các trường.

Bà Lê Toàn, chuyên viên tư vấn học đường và Phó ban An toàn học đường tại Trường Quốc tế TP. Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ (ISHCMC-AA) cho rằng, việc chăm lo cho sức khỏe và phát triển của trẻ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình và nhà trường.

“Phụ huynh và nhà trường đều hướng tới cùng một mục tiêu là giúp trẻ cảm thấy an toàn, được hỗ trợ và có điều kiện phát triển tốt nhất. Khi các cuộc trao đổi được dẫn dắt bởi sự thấu cảm thay vì phán xét, gia đình và nhà trường sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp chung hơn”, bà nói.

Đây là năm thứ năm Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và an toàn học đường Việt Nam được tổ chức. Khởi đầu từ một sáng kiến quy mô nhỏ vào năm 2022, chương trình đã phát triển thành diễn đàn thường niên tại TP.HCM và Hà Nội, thu hút sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Lệ Thanh