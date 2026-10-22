Là một trong bảy sinh viên xuất sắc nhận Học bổng toàn phần của Đại học RMIT Việt Nam năm 2026, Trịnh Tuệ Linh (cựu học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn) gây ấn tượng mạnh nhờ tư duy ứng dụng công nghệ tài chính vào các hoạt động cộng đồng.

Từ quỹ hỗ trợ bữa ăn đến những hoài bão lớn với ngành tài chính

Nhiều sinh viên đến với ngành tài chính vì sự hấp dẫn của thị trường, đầu tư và kinh doanh. Với Trịnh Tuệ Linh, sinh viên vừa nhận Học bổng toàn phần của RMIT Việt Nam, tài chính còn là một cách để tìm lời giải cho những vấn đề xã hội.

Trịnh Tuệ Linh là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.HCM. Ảnh: NVCC

Động lực theo đuổi mục tiêu đó đến với Linh từ những quan sát có được khi còn học ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.HCM). Tại đây, Linh nhận ra một thực tế mà không nhiều người xung quanh để ý đến.

“Em nhận thấy một số bạn cùng trường thường xuyên bỏ bữa trưa. Các bạn nói rằng đã ăn sáng no hoặc không thấy đói, nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy. Áp lực tài chính khiến các bạn phải bỏ bữa, trong khi những định kiến xoay quanh hoàn cảnh khó khăn khiến các bạn chọn cách im lặng”, Linh chia sẻ trong bài luận ứng tuyển học bổng.

Chứng kiến thực tế đó, Linh bắt đầu trăn trở làm thế nào để những học sinh cần giúp đỡ có thể nhận được hỗ trợ một cách kín đáo nhưng vẫn hiệu quả.

“Do yêu thích kinh tế và tài chính, em tự hỏi liệu mình có thể thiết kế một mô hình tài chính nào đó để giải quyết vấn đề tưởng chừng rất riêng tư này không”, Linh chia sẻ.

Bắt nguồn từ câu hỏi đó, Linh phát triển FinBridge, một sáng kiến ứng dụng công nghệ tài chính (fintech) để hỗ trợ bữa ăn cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua hệ thống sử dụng mã QR, học sinh có thể gửi yêu cầu giúp đỡ một cách kín đáo rồi nhận hỗ trợ suất ăn mà không phải lo bị chú ý hay đánh giá. Đồng thời, nhà hảo tâm vẫn có thể theo dõi quá trình sử dụng nguồn quỹ thông qua hệ thống báo cáo minh bạch.

Trang web của FinBridge - một sáng kiến ứng dụng công nghệ tài chính để hỗ trợ bữa ăn cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Với Linh, việc xây dựng FinBridge là cơ hội để khám phá cách áp dụng các nguyên lý tài chính, công nghệ và tư duy thiết kế hệ thống cho những vấn đề thực tế.

“Em không còn coi tài chính đơn thuần là một phương tiện để tạo ra của cải. Em xem đó là một công cụ mạnh mẽ để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, giảm bất bình đẳng và xây dựng những hệ thống biết quan tâm đến con người”, Linh bày tỏ.

Hoài bão lớn với ngành tài chính và công nghệ

Niềm đam mê kinh doanh và tài chính của Linh không chỉ dừng lại ở các dự án cá nhân. Trong suốt những năm THPT, Linh tích cực tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp và kinh doanh để thử thách bản thân.

Linh từng lọt vào top 12 toàn cầu tại cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh quốc tế “Future Business Elite” năm 2025 do Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh tổ chức và top 10 cuộc thi Vietnam Business Innovation Challenge năm 2026.

Song song với đó, Linh duy trì thành tích học tập nổi bật với giải cao ở các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh/thành phố và điểm IELTS 8.0. Những thành tích này giúp Linh xây dựng nền tảng vững chắc để học tập trong môi trường quốc tế cũng như theo đuổi niềm đam mê với lĩnh vực kinh doanh và tài chính.

Bên cạnh thành tích học tập, các hoạt động lãnh đạo và cộng đồng cũng là môi trường để Linh rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng.

Linh đồng thời tham gia dẫn dắt tổ chức nhiều hoạt động kết hợp giữa khám phá văn hoá và hỗ trợ cộng đồng thông qua các workshop, góp phần quyên góp cho trẻ em tại các mái ấm tình thương ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Linh cũng từng là chủ nhiệm câu lạc bộ bơi của trường, tham gia tổ chức các giải đấu và hoạt động phòng chống đuối nước cho trẻ em. Bên cạnh đó, Linh cũng tham gia mang đến các cuộc thi và nội dung giúp học sinh THPT tiếp cận kiến thức về kinh tế và kinh doanh dễ dàng hơn.

Linh chính thức nhận học bổng RMIT vào ngày 13/10/2026. Ảnh: RMIT

Tại RMIT, Linh mong muốn tiếp tục đào sâu kiến thức về tài chính, công nghệ và phương pháp ra quyết định dựa trên dữ liệu, đồng thời khám phá cách dùng các giải pháp kinh doanh để tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

Trong ba năm tới, Linh kỳ vọng sẽ mở rộng mô hình FinBridge ra 50 trường THPT trên cả nước. Xa hơn, Linh mong muốn xây dựng một sáng kiến kết nối sinh viên các ngành kinh doanh, công nghệ và truyền thông tại RMIT để cùng phát triển những giải pháp cho các thách thức xã hội. Bắt đầu từ vấn đề bữa ăn học đường, mô hình này có thể mở rộng sang các lĩnh vực như khả năng tiếp cận giáo dục, sức khoẻ thế chất và tinh thần của thanh thiếu niên.

“Em muốn đóng góp không chỉ bằng những thành tích cá nhân, mà còn bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm dựa trên sự thấu cảm, phân tích thấu đáo và lòng can đảm”, Linh chia sẻ.

(Nguồn: RMIT)