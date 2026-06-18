Khoa học máy tính - nền tảng “xương sống” của nhân lực công nghệ thời đại mới

Nếu trước đây công nghệ thông tin gắn với lập trình ứng dụng hay quản trị hệ thống, thì nay Khoa học máy tính đã trở thành nền tảng cho hàng loạt lĩnh vực mới: trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, học máy, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên… Những công nghệ này không chỉ xuất hiện ở công ty công nghệ mà còn len sâu vào tài chính, y tế, logistics, sản xuất, thương mại điện tử, truyền thông, giáo dục, thậm chí nông nghiệp.

Các báo cáo quốc tế như World Economic Forum Future of Jobs hay LinkedIn Jobs on the Rise liên tục xếp AI Specialist, Data Scientist, Big Data Specialist, Cybersecurity Specialist vào nhóm nghề tăng trưởng nhanh nhất thập kỷ tới. Việt Nam cũng theo xu hướng này, khi nhiều ngân hàng, tập đoàn, startup AI, công ty sản xuất thông minh tìm kiếm nhân lực có nền tảng Khoa học máy tính.

Nhân sự có nền tảng Khoa học máy tính ngày càng được săn đón

Để đạt mục tiêu, Việt Nam cần nhanh chóng nâng cao năng lực đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao, tránh nguy cơ bị “mắc kẹt” ở vai trò gia công, hướng đến phát triển sản phẩm, dịch vụ và công nghệ lõi.

RMIT tham gia giải bài toán nhân lực công nghệ

Trước bối cảnh đó, RMIT Việt Nam ra mắt chương trình Cử nhân Khoa học máy tính, kỳ vọng đóng góp nguồn nhân lực “lõi” cho kinh tế số - những người không chỉ biết lập trình, mà còn hiểu sâu thuật toán, dữ liệu, hệ thống, đủ năng lực thiết kế và vận hành các giải pháp phức tạp.

Mục tiêu của RMIT Việt Nam là góp phần hình thành một thế hệ có khả năng nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ lõi.

GS. Iwona Miliszewska, Trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH RMIT Việt Nam, chia sẻ: “Khoa học máy tính không hề mới. RMIT Australia đã đào tạo nhiều năm. Điều mới là cách chúng tôi cùng RMIT Australia và các đối tác định hình lại chương trình cho kỷ nguyên AI, để sinh viên Việt Nam không chỉ sẵn sàng làm việc với công nghệ mới, mà còn đủ năng lực dẫn dắt và định hình tương lai.”

Chương trình được thiết kế để hoàn thiện “bộ ba” đào tạo nhân lực công nghệ gồm Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ thông tin. Với hơn 60 năm kinh nghiệm tại Australia và hơn 20 năm triển khai tại Việt Nam, RMIT đặt mục tiêu cung cấp nền tảng vững chắc để sinh viên đóng góp vào chiến lược phát triển công nghệ của Việt Nam và toàn cầu.

Đào tạo “người giải quyết vấn đề”, không chỉ lập trình viên

Chương trình tập trung vào tư duy khoa học, năng lực xây dựng thuật toán và thiết kế hệ thống phức tạp - những năng lực cốt lõi để phát triển công nghệ tiên tiến như AI, machine learning, điện toán đám mây. Đây cũng là nhóm năng lực thị trường Việt Nam đang thiếu, nhưng quyết định khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Sinh viên sẽ học các khối kiến thức cốt lõi như thuật toán, cấu trúc dữ liệu, kiến trúc và hệ điều hành, mạng máy tính, kết hợp với học phần chuyên sâu về AI, học máy, khai phá dữ liệu, hệ thống thông minh, điện toán đám mây, an ninh thông tin. Toàn bộ chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, giúp sinh viên sẵn sàng làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Sinh viên RMIT được giải quyết các bài toán mô phỏng từ thực tế doanh nghiệp và đời sống

Điểm nhấn là phương pháp học tập kết hợp thực tiễn (Industry partnered learning). Sinh viên được làm việc nhóm để giải quyết các bài toán mô phỏng từ doanh nghiệp và đời sống. Đồ án cuối kỳ, đồ án tốt nghiệp và kỳ thực tập là cơ hội rèn luyện năng lực phân tích vấn đề, thiết kế giải pháp, triển khai sản phẩm và trình bày kết quả với khách hàng, đối tác.

Thạc sĩ Trần Ngọc Quang, Chủ nhiệm cấp cao nhóm ngành Công nghệ máy tính - ĐH RMIT, cho biết: “Chương trình tại Việt Nam được xây dựng dựa trên nền tảng RMIT Australia và tham vấn chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm phản ánh đúng thay đổi nhanh chóng của thế giới công nghệ và nhu cầu nhân sự thực tế. Chúng tôi muốn sinh viên không chỉ nắm chắc lý thuyết, mà còn trải nghiệm dự án thật và rèn luyện phong cách làm việc của đội ngũ công nghệ hiện đại.”

Ngoài ra, sinh viên có cơ hội tham gia dự án nghiên cứu, cuộc thi công nghệ, hackathon, cũng như chương trình trao đổi và chuyển tiếp tới RMIT Australia và mạng lưới hơn 200 trường đối tác toàn cầu.

Với triết lý đào tạo gắn thực tiễn và kỹ năng làm việc toàn cầu, ngành Khoa học máy tính tại RMIT hướng đến cung cấp cho thị trường những chuyên gia giải quyết vấn đề - những người có khả năng nhìn thấy vấn đề, phân tích dữ liệu, thiết kế và triển khai giải pháp kỹ thuật khả thi, chứ không chỉ lập trình theo yêu cầu.

Phụ huynh có thể tham gia tọa đàm trực tuyến “Kiến tạo sự nghiệp công nghệ toàn cầu thời AI” để cùng con tìm hiểu ngành học này và cơ hội trong thời đại mới. Đăng ký tại đây.

(Nguồn: RMIT)